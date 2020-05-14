謝金河：股市進入多空十字路口

【文／謝金河】

這期《經濟學人》週刊用了一幅漫畫，在地圖上裂縫裂成兩半，代表了股市與實體經濟脫鉤，兩者存在的危險裂縫，用了一個標題「A dangerous gap:The markets v the real economy」，這期封面故事，敘述的是武漢肺炎重創全球實體經濟基本面，但是以美國為主的股市卻不斷奔馳。

先從全球股市的走勢談起，三月美股重挫，熔斷多次，連巴菲特都驚呼，到三月十六日為止，美國道瓊指數最慘跌了一一三五四．九二，S&P 500跌了一二○三．六六，跌幅是三五．四五％，Nasdaq重跌三二○六．四五，跌幅三二．五九％，費城半導體跌了七四九．七四，跌幅是三七．七四％，這是一幅驚悚的畫面，也是美國從一九二九年以來最慘的跌勢。

美國科技股領航局面確立

肺炎疫情從三月中旬開始席捲全世界，歐美成了重災區，但是美國從三月下旬起強力反彈，四月拉出長紅，道瓊指數四月大漲二四二八．五六，道瓊成分股中有波音、Exxon、Disney及金融股，都是這次疫情最大受災戶，像波音從四四六美元慘跌到八九美元，迄今反彈力道仍微弱，但是以平台經濟、訂閱經濟為主的Nasdaq及Nasdaq 100指數卻勇猛無比，Nasdaq在三月從低檔拉升千點，只下跌八六七．二七，但四月大漲一一八九．四五，漲幅達十五．四五％，這一波Nasdaq指數最高彈升到九二五○．九六，如果從去年最後一個交易日收盤的八九七二．六來計算，今年以來Nasdaq指數上漲二七八．三六，漲幅是三．一％，而代表科技股前一○○大的Nasdaq 100指數今年彈升了七．一一％，指數最高來到九三五四．四五，距離史上最高點九七三六．五七，已相差不到三○○點，科技股中的Amazon、Netflix、Nvidia都創下歷史新天價，而且美國同時有Appple、微軟及Amazon市值同時達到一兆美元以上，Google、FB也都有相當出色的表現。

另一個是疫情衝擊下的生技股，美國生技分類指數從三月最低的二九四七．八五狂升到四二七三．五二，大漲一三二五．六七，彈幅達四四．九七％，今年以來，美國生技分類指數大漲四八七點，漲幅達十二．八六％，美國各大指數中強弱分明，最強的是生技股創了歷史新高，其次是Nasdaq 100，再次是Nasdaq，都越過年線，費城半導體指數也攻過年線，標普五○○接近年線，最弱的是道瓊指數，從這個現象來看，美國科技股領航的局面確立，也告訴大家這次疫情撞擊實體經濟造成巨大破壞力，像航空、旅遊、酒店、餐飲都成了重災區，像Disney這次成了受災戶，UA、Nike、Adidas，這種運動休閒大廠都受影響，連台灣的寶成也受到極大衝擊。

富邦媒是宅經濟指標

但是相對來看，宅經濟、居家辦公、外賣產業、遊戲產業都得到更好發展，除了美國前五大平台經濟公司外，Nvidia、Netflix都是代表，台灣宅經濟最大的指標是富邦媒，股價去年很難越過三○○元，今年已直逼五九九元，富邦媒的電視購物，加上宅配成本下降，獲利空間拉大，今年股價勇猛大漲！遊戲業過去平穩的智冠，今年第一季ＥＰＳ接近二元，股價一口氣從五九．五元衝到九七．一元；藥粧店寶雅首季ＥＰＳ五．○六元，連三季ＥＰＳ超過五元，股價一口氣漲到五五九元，這是宅經濟沖刷出來的贏家。

除了美股外，全球強勢的市場以中國深圳為代表，上證及上海Ａ股今年仍下挫逾五％，但是深圳Ａ股卻上漲逾五％，成了美國Nasdaq、生技股外，全球最強大的市場。不過中國股市的高點落在二月，武漢封城後，深圳股市創新高，深證最高漲到一九四五．七八，現在是一八二二點，也就是中國控制疫情後，資本市場卻不再產生動能。比較特殊的是香港股市十分微弱，目前恆生指數在二四一八○，距離年線至少有二三○○點以上，似乎也意味了經過去年下半年反送中抗爭，到這次疫情襲擊，香港傷勢不輕。

回頭看台股，除了美國生技股與科技股外，台股可說是全球表現最出色的市場，加權指數這次最高彈升到一一○三九．一一，從低檔拉升了二五一五．四八，彈幅達二九．五一％，已兩度攻過年線，而櫃買指數從一○二．二七拉升到一四二．九一，彈升三九．六％，表現不輸Nasdaq，台股今年外資賣超已逾六千億元，過去只要外資大賣台股，台股很難不大跌，這回台股成了外資提款機，外資殺台積電每次都逾萬張，但是台股並沒有被外資殺下來，即便是摩台指數也三度攻過年線，這一波從三二九．○八拉升到四二○．八三，從低檔彈升了二七．八％，也算是可圈可點。

強大資金行情在撐腰

整體來看，台股從低檔彈升約三成，櫃買反彈快四成，這一波二五○○點的大行情來得又急又快，大家心態卻偏空，能精準把握的並不多，但是台股有不少個股創下歷史新高，且拉出非常驚人的大漲幅，像是ＩＣ設計的愛普從七三．五元拉升到二四○元，兩個月大漲二二六．五％，ＰＣＢ的金像電二月從十三．五元拉升，這次漲到三五．三元，也大漲一五八．五％。另一家ＰＣＢ博智也創下一八三元新高。而防疫概念股的噴出更是技驚四座，像恆大到一一六元，敏成到二九九．五元，康那香四四．八元，快篩概念的瑞基漲到二二七．五元，普生從五．七一漲到五二．六元，台康從二一．五五漲到六一．四元，與疫苗有關的高端疫苗從二七元漲到七八．二元，國光拉升到四三．九元，單日爆出逾二十萬張大量，約半個股本。額溫槍概念的熱映一口氣從十四．九五元拉升到一二九元，泰博創了二四一元新高，清潔用品的毛寶一口氣拉升到四二．二元。

這類防疫概念股都是一鼓作氣股價衝到最高點，但多數個股都沒有尖頭反轉的跳空下跌，一方面是疫情創造了好業績，基本面撐住；二是也代表台股背後有強大的資金行情，這一波外資把台股當成提款機，但台股表現十分有活力，這個現象跟過去台股單獨靠外資完全不一樣，這可能是台股質變與量變的重要轉捩點。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2091期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2091期



◎封面故事：驅動IC與PCB找到養分



◎特別企劃：價值股的三大加分題材



◎中港直擊：陸民眾錢要用在刀口上



【最新活動看板】