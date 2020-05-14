Mini LED台灣軍火庫

【文／林麗雪】

Mini LED設備廠「糧草已先行」，從上游到下游全面到位，預告衝量出貨已不遠，以晶電為首的Mini LED國家隊，將逐漸翻轉過去長期為中、日、韓壓制的局面。

媒體報導，蘋果再投百億元於龍潭蓋新廠，瞄準Mini LED及Micro LED這二大新世代顯示器技術，蘋果在新世代顯示技術的十年大計，正加速落地，而於此同時，以晶電（2448）為首的相關Mini LED設備廠也開始動起來，加速備足糧草，Mini LED軍火全面到位，正準備大啖蘋果商機，下半年業績將正式起飛。

台廠供應鏈整軍完畢

Mini LED應用終於要從題材轉為實質化了。最近設備廠先後宣布「糧草先行」，更確立了此一態勢，除了Mini LED晶粒檢測分選設備商惠特宣布今年將增加十億元的資本支出外，和晶電董事長李秉傑交好的久元董事長汪秉龍也鼎力相助，將投入Mini LED晶粒檢測市場，日前PCB AOI檢測大廠的牧德也釋出，第三季Mini LED檢測機將正式出貨貢獻營收，再到台表科引進國際大廠庫力索法（Kulicke&Soffa）的高速打件設備，以因應蘋果大廠高規格的代工訂單，從最上游到下游，Mini LED設備廠全面就定位，預告衝量出貨已不遠。

從磊晶廠的晶電、面板廠的友達、到設備廠的惠特、久元、台表科的全面到位，再到驅動ＩＣ廠的譜瑞ＫＹ及聚積等，Mini LED台灣國家隊整軍完畢，在蘋果的加持下，將準備翻轉過去各產業長年為中、日、韓廠所壓制的局面。

眾所周知，國內的面板及ＬＥＤ產業，長期為陸廠殺價競爭所苦，即便在過去十年，面板廠為了降低生產成本而西進，亦未能扭轉被陸、韓廠壓著打的局面，十年產業經營一場空，更讓業者不得不痛定思痛。

同樣的慘況也在ＬＥＤ產業上發生。十年前台廠尚能以三六％的市占獨霸全球ＬＥＤ市場，卻在中國透過政府補貼設備機台下，短短不過五年的時間，全球過半的ＬＥＤ市占落入陸廠手中，美廠及韓廠也都鎩羽而歸，宣布退出磊晶市場，所幸台廠還有晶電一家磊晶廠活下來。

台廠不是沒有技術，但產業長期受陸廠的惡性競爭，導致劣幣驅逐良幣，終致反撲。經過十年生聚，包括面板及ＬＥＤ廠都深知，搶進低價量大市場已非台廠能玩的，二○一四年蘋果大舉搶進Micro LED專利布局，讓台廠看到了曙光，晶電董事長李秉傑二○一六年登高一呼轉向Mini LED技術發展，集結有志一同的台廠技術轉進，如今，除了面板廠及品牌廠將力拱外，就連蘋果新品筆電及平板電腦都將導入，台廠Mini LED供應鏈，正靠著自己的實力，重新翻轉新世代顯示器的市占版圖，Mini LED更將以極高對比、更省電及具有異型切割等特性，和韓廠的OLED面板技術一較高下。

然不同於傳統的ＬＥＤ晶粒尺寸一般達七○○～一五○○微米（μm），晶電所提出的Mini LED技術，是晶粒尺寸微縮至二○○微米以內，要實質化，整個供應鏈不僅僅是需要技術升級而已，部分供應鏈環節甚至要全部打掉重練，其中，擔任軍火商角色的設備廠，自是重中之重。

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先探投資週刊2091期



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