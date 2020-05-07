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股神巴菲特四顧茫茫無好股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

疫情重創美國經濟，波克夏上季虧損近五○○億美元。即便如此，巴菲特對美股長線抱持樂觀心態，要求投資人不要和美國作對，而現在買股未必是最低點。

新冠肺炎疫情重創全球經濟和股市，美股在創下歷史新高不過一個多月馬上陷入空頭市場。大跌之後，美股又從最低點強彈過三成。美股這樣的激烈震盪就連現年八九歲的股神巴菲特也是首次碰到。看不懂未來的行情，巴菲特近日在波克夏的年度股東會中也表示，目前還沒看到有吸引力公司的股票，但他相信美股並認為持有追蹤S&P 500指數的ＥＴＦ，是件好事。

波克夏第一季營收年增○．九七％、成為六一二．六五億美元。淨損四九六．五三億美元，折合Ａ股每股淨損三○六．五三美元。前一次波克夏出現虧損是發生在二○一八年第四季，當時淨虧損二五三．九一億美元，折合Ａ股每股淨損一五四．六七美元。再前一次波克夏虧損則要追溯到二○○九年第二季，當時正是金融海嘯過後不久。由此可見，這次疫情對波克夏來說的確面臨很大的考驗。

要做好長期抗戰心理準備

巴菲特在今年的股東會中表示，這次疫情對經濟的考驗是長期的，他要投資人做好長期的心理準備。疫情對經濟的影響仍充滿不確定性，他勸投資人別借錢參與股市。他指出，現在買股票未必會買在最低點，但身為投資人的你要做準備（買股票）。關於疫情對美國經濟的衝擊，巴菲特說，疫情後續發展沒什麼說得準。由於疫情對美國經濟的不確定性，巴菲特旗下投資公司波克夏上季的現金部位創下一三七二億美元的歷史新高，比去年底多出九三億美元的現金部位。現金部位創新高的理由在於，目前沒有看到有吸引力公司的股票。

二○○八年九月發生金融海嘯當時，巴菲特曾經扮演幕後金主的角色，並大舉買進高盛證券和奇異等公司的股票，高盛證券當時疑似缺乏資金讓巴菲特買下類似優先股的公司債，並承諾公司債每年配息十％。事後從美股的發展來看，巴菲特當時利用金融海嘯時大舉進場，顯然是明智之舉。但這次巴菲特卻沒有出手，巴菲特在股東會中表示，在聯準會行動之前，他們的確有接到電話，來電的公司對他沒有什麼吸引力，當時一直都有來電。不過，就在聯準會行動後，先前許多來電求助他的公司已經能在公開市場取得資金，聯準會老實說了我們不會給的條件。

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