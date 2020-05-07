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興櫃獨角獸

聯合新聞網 / 先探投資週刊
法人表示，台股若能突破並站穩5日線，短線有機會轉強。 本報系資料庫
法人表示，台股若能突破並站穩5日線，短線有機會轉強。 本報系資料庫

【文／馮欣仁】

若能早先一步在興櫃市場中找到一檔具有長線成長潛力的黑馬股，經過時間累積，等到轉為上市櫃之後，所創造出的報酬率會相當驚人。然而，興櫃因資訊透明度較低，除了親自拜訪公司經營高層之外，一般投資人則可從半年報與年報當中去挖掘，毛利率、營益率與EPS出色之個股，相信也能賺取到不錯的績效。

四月底為興櫃公司公布去年財報截止日，由於興櫃市場交易制度不同，且資訊透明度相對低於上市櫃企業，因此，從半年報與年報成為重要參考依據。根據統計，興櫃二○一九年度整體營收總計約四五七五億元，較一八年成長約六．一％，其中，以半導體業及電腦周邊設備業的營收分別成長二四．三％及十一．一％，獲利也分別成長九三．一％及七三．六％，於各類股族群中表現最為亮眼。在二五○家興櫃企業中，有七家去年賺逾一個股本，分別是昇佳電子、沅聖、穎崴、洋基工程、綠界科技、瑞鼎與汎德永業等。

艾姆勒稱霸ＥＶ散熱 申請上市

除了這七家公司之外，投資人不妨從已通過核准上市櫃企業或已送件申請之興櫃個股當中搶先卡位布局，等待轉上市櫃之後，更可以搭上新股掛牌之蜜月行情。因此，本期〈封面故事〉即從興櫃市場出發，在後面章節分別就準掛牌股以及具備利基型之潛力股，還有與生技相關之個股中深入報導。此外，從事面膜、美妝保養品之研發與銷售軒郁以及電動車逆變器散熱模組艾姆勒近期也分別送件申請上市櫃。

艾姆勒在全球電動車用散熱模組市占率超過三成，係全球極少數以粉末冶金製程（ＭＩＭ）生產油電混合車及電動車「逆變器（Inverter）之散熱模組及其零組件」廠商，「逆變器」的功能是將電池直流電力轉換放大成交流電力，用以驅動電動馬達運轉之核心零組件，體積小且散熱功率高之散熱模組，為逆變器中重要關鍵零組件。

目前車用電子Tier 1供應鏈三大廠英飛凌，Delphi、德國馬牌都是艾姆勒之客戶；其製作的大型ＭＩＭ銅系電動車散熱產品，係利用極細密且複雜的鰭針及鰭片設計，使水冷系統得以在小體積中，擴大熱交換面積，有效提升散熱功率。相較於適合製造結構簡單的鍛造製程，ＭＩＭ粉末冶金製程在設備投資及模具耗損較鍛造製程更具成本競爭力，惟ＭＩＭ製程工序較鍛造製程多，每批次燒結收縮良率為競爭力重要關鍵。因應電動車成為未來趨勢，艾姆勒將受惠，中長期營運備受期待。

八貫受惠疫情商機 營運不看淡

在興櫃市場當中，不少具備產品特殊性的企業，例如：八貫為全球唯一同時擁有ＴＰＵ（熱可塑性聚氨酯彈性體）二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，不但可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，出貨前每件產品皆經過嚴謹的檢測，專攻醫療、救生、戶外及航太等高端利基市場，主要客戶皆為歐美一線品牌大廠。因ＴＰＵ具備熱塑性彈性體高強度、高韌性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、環保無毒等優良特性；又具有防水透濕、防風、防寒、抗菌、抗紫外線等優異性能，可應用在眾多工業和消費領域，ＴＰＵ應用的市場已從傳統的鞋類行業開始拓展到了醫療、航空、環保等未來發展前景極好的行業，隨著市場的發展，塑料在諸多行業的應用被ＴＰＵ的替代是必然的趨勢。根據Tableau的統計數據，二○一六年全球ＴＰＵ市場約十九．三億美元，預期二○二二年市場將提升至二八．四億美元，年複合成長率約六．六％，顯示市場規模具有成長潛力。

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