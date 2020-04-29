快訊

獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

解讀法說會看不到的秘密

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

國內法說正緊鑼密鼓展開中，今年因疫情關係，相對於財報營收數字，市場更關注企業的營運展望訊息，也讓前景樂觀的企業，紛紛獲法人押寶。

過去幾周，全球主要央行積極救市，尤其經濟領頭羊美國聯準會（Fed）大手筆撒錢，實施超大規模的紓困計畫，讓美股在失業率快速上升之下，還可以持續上漲，甚至創下四六年來單周最大漲幅；然而，隨著財報周的來臨，目前標普五○○中已公布財報的公司，獲利可以說是十分慘淡，也讓美股終於認清現實，二十四日雖以上漲收盤，但周線仍收黑，反映新冠肺炎疫情嚴峻、油價風暴等因素重創經濟基本面。

重量級法說接力登場

二十七日起，更是進入美股的超級財報周，包含蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、波音（Boeing）等在內的重量級公司都將相繼發布財報，值得注意的是，路透社十九日報導指出，「相較於營收數字，外界將更關注財報上的『文字』，因為能夠提供企業乃至整體經濟的展望訊息。」由此可以看出，投資人清楚疫情會使企業獲利大打折扣，也理解疫情使全球經濟面臨短期逆風，但若是企業可給予投資人未來正向的展望訊息，等於是為投資人注入一劑強心針，重新提振信心。

確實，繼晶圓代工龍頭台積電法說會釋出樂觀消息之後，可謂為半導體產業前景點了一盞明燈，隨著國內進入法說會高峰，包含聯發科、聯電、世界先進、旺宏、瑞昱、友達、台達電、穩懋等多家科技股接力上演，未來營運展望內容將成為市場矚目焦點，也將牽動個股乃至族群股價走勢隨著台積電看好今年晶圓代工仍可成長上看一成，晶圓代工廠聯電與世界第一季繳出亮眼成績，且在八吋產能供不應求的情況下，市場仍正向看待第二季營運展望。受惠電源管理ＩＣ、面板驅動ＩＣ、CMOS感測影像器等訂單需求轉強，以及疫情帶動額溫槍、耳溫槍等微控制器（ＭＣＵ）急單大增，讓世界接單滿手，也帶動剛併入的格芯新加坡廠產能利用率快速拉升至八成，推升世界首季營收走揚，達七八．四四億元，季增六．九％，年增十三．六％，繳出單季新高紀錄。

世界產能滿載展望佳

世界二十八日公布第一季財報，在加入新加坡產能的貢獻下，第一季稅後純益達十四．七六億元，季減一．四％，年增六．四％，ＥＰＳ為○．八九元，優於去年的○．八四元；不過，雖然因併入新加坡廠後產能利用率較去年第四季提升，但因新廠的折舊成本增加、匯率不利，以及產品組合等因素，導致毛利率降為三一％，較上季與去年同期衰退五．一個百分點，符合公司原本預估，而營益率則是高於原先預測，達十九．二％。

展望未來，公司表示，因大部分客戶需求持穩，目前接單能見度已可看到第二季底，法人也看好世界第二季稼動率仍將維持高檔，預估第二季營收、毛利率與營益率皆可望較首季有更好的表現。此外，據業界人士指出，世界也趁著這次客戶產品調整，積極拉高邏輯ＩＣ代工的比重，由於這部分毛利率比MOSFET還好，長線對於世界來說很可能是獲利體質調整的好機會。近期股價站上年線後，短線雖然有季線的反壓，能夠進一步克服的話，很可能又是一個波段行情的起點。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2089期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2089期

◎封面故事：強勢產業股價大回歸

◎特別企劃：IC載板大浪大襲

◎焦點議題：呼吸器總動員 國家隊呼之欲出

【最新活動看板】

◎訂先探52期送《旺德USB負離子空氣清淨機》

延伸閱讀

群聯3月高層加碼持股 聯電第1季也買進586張

台積電開高後攻上300元 台股站上季線

台積電ADR跌1.4％ 跟隨費半和台股下跌

疫情衝擊 新加坡央行：2020年GDP恐萎縮超過4%

相關新聞

謝金河：負油價嚇出市場一身冷汗

我們常用「百年一遇」來形容這一生從未見過的巨大變化，這一周又讓我們見識到油價變成負值，這個衝擊就像過去幾年，我們乍見債券殖利率變成負數，同樣讓我們感到不可思議。

檢測試劑 這兩檔股票出線

新冠疫情在尚未獲得控制前，杜絕病毒的持續蔓延，有待「檢測試劑」的篩檢與過濾；然抗原、抗體、核酸等檢測方式究竟有何不同？現階段是否需要普篩？

解讀法說會看不到的秘密

國內法說正緊鑼密鼓展開中，今年因疫情關係，相對於財報營收數字，市場更關注企業的營運展望訊息，也讓前景樂觀的企業，紛紛獲法人押寶。

PCB拔刀再戰

中國將5G納入為新基建之重點項目，從基地台天線設計、網通設備與伺服器，再到終端5G智慧型手機，所需要的PCB規格與數量均較以往有大幅度的改變，對於高頻高速銅箔與銅箔基板、高頻微波板、ABF載板、HDI板等相關廠商是一大利多。因新冠肺炎疫情影響，衍生出居家辦公及教學、視訊會議等遠距生活及宅經濟當道，帶動伺服器與雲端等需求，對於主攻伺服器PCB廠商也逆風而起。

謝金河：漲了2000多點 還能買什麼股票？

我們常說恐慌與貪婪常在一瞬之間，從元月二十三日武漢封城以來，這個世界出現了巨大的變化，封城與鎖國成了常態，全世界交通中斷，航空公司停飛，郵輪停駛，金融市場也受到巨大破壞，美國股市連續出現熔斷，連石油價格也出現熔斷，甚至出現了我們一生從未見過的負油價。

5月行情大明星

歐美各國預估五月陸續解封，美國季報恐怕不佳且調降營運目標，但股市表現依舊強勢；台股在油價崩跌及海軍染疫利空中，拉回後再挑戰高點，內資主導的盤勢相當強，以電子股為首，接下來季報及四月營收公布，有利多者股價將持續表現。

疫苗現世前 投資謹小慎微

儘管美國那斯達克生技指數（ＮＢＩ）日前創下近五年來新高，台灣上櫃生技指數短線最大漲幅亦高達三八．五四％，不過從疫情的發展面向來看，病毒呈現近三○種的變異，且因為病毒的特性，復原期也特別，因此在沒有疫苗出現之前，不太可能回復到正常生活；此外，全球經濟局勢，因為油價崩跌、阿根廷面臨破產、北韓金正恩傳言病危…，眼前投資建議：謹小慎微。

美元指數強 避險意識仍高

市場預期第一季美國ＧＤＰ萎縮二．七％，從公布的經濟數據推測，第二季可能衰退達三成。這波經濟受重創將是八十九年來最嚴峻的景氣寒冬。

災後台股新秩序

儘管三月台灣出口逆勢成長以及原來連續零確診喜悅，卻因為海軍敦睦艦隊染疫，台灣可能出現防疫破口，影響投資人信心；外在國際油價再次失序大跌，令市場對風險性資產又多了份擔心；北韓領導人金正恩傳病危，地緣政治變化又成投資考量焦點。台股一度逼近季線，在利空夾擊下拉回，惟國安基金護盤仍在，周ＫＤ值交叉向上，拉回可視為第二隻腳，也是另一次選股切入機會。

台積電的下個決勝點

沒有台積電，蘋果、華為、超微、聯發科等科技大咖恐難以在智慧型手機、AI、5G等領域超越對手。儘管新冠肺炎肆虐，但台積電首季依然繳出傲人的獲利數字，且同時宣布資本支出不變，並強調三、五奈米之先進製程發展進度並未延遲，破除外界疑慮，再度展現出護國神山之超強競爭力。5G與高效能運算將是推升台積電今年成長之雙引擎，在投資布局上，不妨可聚焦相關供應鏈廠商。

建立自主防疫供應鏈是首務

全球感染新冠肺炎患者持續飆升，即便已有多款藥物被驗證具有療效，然藥物專利壁壘仍待突破，因此建立自主疫苗、試劑供應鏈是當務之急。

Switch概念股人氣放閃

近期爆紅的《集合吧！動物森友會》帶動Switch遊戲機銷售長紅，為滿足市場需求，任天堂積極拉貨，為台灣供應鏈包含旺宏、原相等廠商業績添柴火。

熱門新聞

謝金河：漲了2000多點 還能買什麼股票？

台股挑戰季線 低本益比股當道

PCB拔刀再戰

檢測試劑 這兩檔股票出線

宅經濟當道 任天堂最知道

解讀法說會看不到的秘密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。