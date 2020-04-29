謝金河：漲了2000多點 還能買什麼股票？

【文／謝金河】

我們常說恐慌與貪婪常在一瞬之間，從元月二十三日武漢封城以來，這個世界出現了巨大的變化，封城與鎖國成了常態，全世界交通中斷，航空公司停飛，郵輪停駛，金融市場也受到巨大破壞，美國股市連續出現熔斷，連石油價格也出現熔斷，甚至出現了我們一生從未見過的負油價。

在這個極端變化的全球金融市場，我們也見到投資人從最終極的恐慌到貪婪的過程，台股最慘的時刻，一度重跌到八五二三．六三，國安基金宣示進場護盤，此後台股步上反彈之路，加權指數一度站上一○七一○．一五，在一個多月之內又大漲二一八六．五二，這個大跌又大漲走勢，讓很多投資人不知所措，操作不當的投資人可能會斷頭跑路。

股價大漲後要看續航力

現在台股經過二千多點反彈後，很多人都在問台股空間還有多大？這次疫情帶給金融市場巨大衝擊，也造成股市防疫概念股的奔馳，很多挾著防疫題材的不織布及快篩試劑、額溫槍等個股，紛紛漲到大家難以想像的高價，現在開始要面對基本面的考驗，也就是說股價大漲數倍之後，業績的持續成長力道，這次不織布產業跟口罩有關的個股，例如，生產熔噴不織布的敏成股價從十三．三四到二○八元，暴漲十四．五倍，這是史上罕見的巨大漲幅。另一家恆大也從十五．四元大漲到八四．三元。然後是康那香漲到二五．四元，新麗一度漲到三一．五元，還有南六漲到二三○元，這個強大漲勢堪稱百年一遇。

從歷史角度來看，像恆大過去十年只有兩年ＥＰＳ超過一元，敏成股本只有二．○六億元，二○一八年ＥＰＳ只有○．五三元，這次我特別請古思明董事長上電視，請教他敏成今年ＥＰＳ最大極限有多少？他說大約三元左右，這次被市場一口氣炒到二○○元以上，可能是炒得太高了。至於南六以水針不織布為主力，今年最好有賺一個股本的潛力，此時股價算是合理反應了。至於康那香過去十年最好的ＥＰＳ是○．五八元。新麗經常處於虧損狀態，此時股價挾題材上漲，在疫情從高峰往下走，這些防疫概念股可能要面臨嚴格基本面考驗，況且，口罩最大供應國在中國，全中國有超過四五萬家口罩生產工廠，很快的速度口罩生產會供過於求，這個時候炒得太高的股價可能沒有支撐力。

另外，這次生技股也因為肺炎撿到槍，這一陣子搶搭快篩行列的如普生，一下子股價從五．七一炒到五二．六元，幾個月前，我們才去參訪普生，這家公司淨值跌到二．二五元，後來克緹集團以十元入股，才拉高淨值，林宗慶先生是早期上市公司百祿的創辦人，這家公司已連續虧損六年，股價搭上快篩列車，居然跟敏成一樣，經常熔斷。還有搭上快篩順風車的瑞基，去年股價最低只有十五．七五元，這回衝到一九五元。瑞基從動物用藥開始，去年逐漸好起來，ＥＰＳ一．九元，這回搭上快篩列車，股價飆起來，其實快篩能不能創造ＥＰＳ還不那麼明確，股價衝太快了。這次搭上快篩試劑旋風的還有台康及寶齡富錦，寶齡從四九．八元衝到一三五元，這兩年ＥＰＳ都在二元左右，連大股東都跟我說股價漲得太不可思議。

炒太高謹防後座力

再來是額溫槍的熱映從十四．九五元大漲到八○元，豪展從四○元漲到八○．五元，正好漲了一倍；還有泰博從一一九．五元漲到一九三元，都是令人驚嘆的股價。疫情開始，很多企業加緊額溫槍採購，但這種耐久性消費財，買進了下一回有一段時間才會恢復採購，熱映第一季營收大爆衝到三．九二億，成長一三九％，過去六年，只有一年ＥＰＳ超過一元，股價炒太高，後座力要小心。

再來是這次與原料藥有關的，像是旭富搭上奎寧的列車，在小英總統參訪那天，股價最高漲到一五七．五元。神隆也一度漲到三七．五元，還有中化生也漲到四八．八元，這個原料藥廠算是有本益比的企業，旭富去年ＥＰＳ七．一八元，是原料藥廠的模範生，算是比較合理的。

再來是大家關注的疫苗，像台耀與瑞德西韋合作，高端疫苗與美國國家隊衛生院合作，瑞磁生技也宣布加入檢測試劑，在美國上市，股價也從三四．二五元衝到八五．五元，台灣的生技股已乾枯許久，這次肺炎疫情給生技股找到題材，政府也希望趕緊從口罩國家隊升級到疫苗國家隊，政策上也給了大力加持，這是值得期待的事，不過股價炒得太急太猛，最後一定會發生類似基亞及浩鼎「車毀人亡」般的慘劇，尤其台灣疫情漸漸得到控制後，在生技股衝浪的人最好多一些理智。

庫藏股發揮威力

台股一口氣大漲了二千多點，背後最大動力是跌得夠深，股價引來大股東大力回補，這當中最值得一提的是企業執行庫藏股力道之大，堪稱是歷史之最，像宏碁二三萬張，開發金十五萬張，國產及燁輝十萬張，緯創及集盛六萬張，中石化及國票金五萬張，金寶四．五萬張，遠雄四萬張，台郡及可成二．五萬張，正文、中纖、厚生、日勝生及龍邦各二萬張，聯發科高價，但一口氣執行一．五九萬張，大股東強力回補，這是外資大賣超台股，但台股仍能力挺二千多點的重要關鍵。

像金寶大股東買回四．五萬張，股價從八．七三元漲到十三．二五元，國產執行十萬張，股價從八．四九漲到十三．一五元，遠雄的四萬張更是發揮威力，股價從二九．一元拉升到四三．五元，居然創了新高價，集盛的六萬張，股價從四．四四元拉升到年線附近，聯發科的庫藏股使力，也使股價從二七三元推升到年線之上。

台股殺得夠低，今年也出現爭奪經營權的大鬥法，最近最受矚目的是過去股價一直在智邦之上的友訊已接獲獨董發函要自行召開股東臨時大會，這次帶頭的是拿下榮剛、台苯經營權的謝裕民為首的台灣鋼鐵聯盟，他們要把友訊掌控在高次軒太太胡雪手上的經營權拿下，友訊過去是績優公司，經營者不善用人，導致業績每況愈下，市場派知道友訊的潛力，企圖拿下經營權改造公司，對小股東來說，這可能是樂觀其成的好事。

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先探投資週刊2089期



◎封面故事：強勢產業股價大回歸



◎特別企劃：IC載板大浪大襲



◎焦點議題：呼吸器總動員 國家隊呼之欲出



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