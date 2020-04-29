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獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

5月行情大明星

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

歐美各國預估五月陸續解封，美國季報恐怕不佳且調降營運目標，但股市表現依舊強勢；台股在油價崩跌及海軍染疫利空中，拉回後再挑戰高點，內資主導的盤勢相當強，以電子股為首，接下來季報及四月營收公布，有利多者股價將持續表現。

今年以來亞洲貨幣兌美元，僅有日圓及新台幣升值，其他包括人民幣在內都受到疫情影響而走貶，呈現股匯雙跌。而台股第一季承受外資大幅賣超逾五二○○億元，並匯出超過一三○億美元，但貨幣反而升值，主要就是壽險及從中國撤出資金回台。這次台股從低點八五二三點反彈至一○七一○點，已反彈今年高點至低點跌點的六成，與美股並列全球強勢股市。

外資賣超後四月呈現觀望，累計小幅賣超，但截至目前為止，四月上漲超過八百點，本土資金如投信、官股銀行、公司庫藏股護盤以及其他內資等撐起台股一片天。

特別是日前接連有海軍染疫，確診人數一度大增，澆熄社會信心；而國際西德州原油竟創下負四○．二美元低點，對於台股尤其是台塑四寶殺傷力有限。利空測試結果台股從一○七一○點回到一○一四○點，就再反彈，相對國際股市是相當強。個股表現逐漸冒出頭甚至創新高，除了防疫股外，以ＩＣ半導體、被動元件、ＰＣＢ、散熱等族群為主軸。電子股也正切合台積電法說會所言，看好５Ｇ相關以及高速運算加上遠端學習、辦公（筆電受惠）以及零組件為主業績將較好。

尖牙股股價是焦點中焦點

美股上演資金行情，聯準會史無前例降息兩次加上無限寬鬆的ＱＥ，以及跳過銀行資金購買企業債券，的確發揮強大力量，而且政府積極釋金，抵消了企業財報不佳的利空。尤其二十、二十一日國際金融市場受到油價一度出現負值大跌驚嚇，算是一次考驗美股強弱，而下半周受國際油價反彈、美國總統川普簽署近五千億美元經濟紓困方案帶動，美股主要指數再度反彈。

未來一周要觀察的除了油價外，美股進入超級財報周，包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌與臉書等尖牙股科技巨擘都將發布財報，而聯準會也召開例會，其說法勢必讓美股進入動盪。近日美股標普五○○企業中約有一四○家公布業績，多集中在科技、醫療保健與能源等三大產業。當中能源股不好是可以預見的，科技業則最引人矚目，尤其是尖牙股。截至目前美企上季財報多疲弱，根據預估與實際數據統計，第一季獲利將下跌十四％，第二季恐還會更糟，跌幅深達三二％，所以尖牙股股價表現是焦點中焦點，尤其是這次竄出的亞馬遜，近期股價創歷史新高，代表的是網路交易以及雲端伺服器建置（谷歌亦同），從中可看出未來科技趨勢所在。至於蘋果近期看多看空外資都有，看空者認為新機發布延後，而銷售不佳可能也在預期中，其對財報及後市看法對台積電也會有影響。

聯準會二十八、二十九日會議對近來實行的多項救市方案進行討論，預計會強調有能力協助美國經濟度過難關。美股這次反彈道瓊及標普受能源股拖累下，彈幅未超過六成，包括那斯達克及費半指數都彈過累計跌點的○．六一八，屬於強勢反彈。費半指數已站上季線及所有均線之上最強，低檔一六二○點已轉為強烈支撐；那斯達克則有亞馬遜帶動谷歌及蘋果上漲，也站上季線八四五六點之上，算是很強，也透露出ＥＴＦ資金再度湧現。紐約證交所尖牙股指數（FANG+）今年至四月中旬累計上漲十一％，遠遠超越大盤標普五百指數。尖牙股最早是指臉書、亞馬遜、網飛與谷歌母公司Alphabet，後來再加入蘋果、推特、電動車龍頭特斯拉、繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）與大陸電商巨頭阿里巴巴等科技公司後，共同組成尖牙股指數。至於標普及道瓊則是向季線推進。無太大意外下，美股四月月線將拉出大長紅，ＫＤ值中Ｄ值也止穩，加上周ＫＤ值持續交叉向上，得以有利時間波持續反彈。

國際上繼丹麥之後，歐洲疫情緩和，除了義大利在為解封做準備，法國和西班牙也計畫於五月放寬封鎖措施，只有俄羅斯疫情嚴重，歐股得以喘息，亞洲的新加坡及日本還是較為嚴峻，新加坡延後至六月初解封，但亞洲各國似乎利空不跌，現階段國際股市都有志一同向季線反彈。

ＩＣ設計百花齊放

基本上全球央行前陣子強力釋金正在發揮，而該賣的都賣得差不多，且包括美國在內肺炎單日確診人數都在下降，趁此機會拉抬股市以降低疫情所帶來的不安後遺症，惟國際油價後續還是要注意，隨著各國陸續解封，用油量應該會增加，有利油價反彈，但是若反彈未能登上二○美元還是得小心。而建議上操作可以以日ＫＤ值做參考，不宜過度追高，景氣可能出現所謂的「Ｕ」型底。必要的時候還是需有停利觀念。

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