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美元指數強 避險意識仍高

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

新冠肺炎疫情重創全球經濟，ＩＭＦ日前大幅調降全球ＧＤＰ預測，全球大型經濟體的美國、中國和歐盟各地無一倖免。市場普遍不認同中國經濟數據的準確性，但中國最新公布的第一季ＧＤＰ卻也萎縮六．八％；美國三月零售銷售比前一個月大跌八．七％、工業生產下跌六．三％，分別創下一九九二、一九四六年以來最差數據。這次疫情對美國經濟造成的傷害，將會是一九三一年經濟大恐慌以來最嚴重的景氣衰退。

美國和歐洲各國十七年前沒有經歷過SARS疫情，輕忽這次新冠肺炎的嚴重性，並導致這次災難。以美國為例，死亡人數超過四萬人，是這次疫情最嚴重的地區，而死亡人數未來還會往上攀升。

美國失業潮壓力大

目前因為疫情而死亡人數已經是珍珠港事件和九一一事件死亡人數總和的七．五倍，更是近年來美國本土最嚴重的死亡災難。疫情對美國人來說，來得又快又急，各州政府緊急從三月上旬起陸續封城，各級學校停止上課、各大企業則處於居家工作。商店、餐廳受到封城衝擊都被迫歇業。這次歇業時間太長，目前推估要到五月十五日以後才能陸續恢復正常作息，造成中小型餐廳、零售商店出現倒閉潮。

餐廳和零售商店在疫情期間無法開門做生意，造成現金流量出現問題而暫時歇業。歇業期間業主為了自保，只能先裁撤員工，美國的首次請領失業救濟金人數從三月下旬起飆升。在截至三月二十日為止當周，首次請領失業救濟金人數飆升到三三○萬人，遠超過金融海嘯最重嚴重時的六六．一萬人。不過，之後美國的首次請領失業救濟金人數連續兩周都超過六六○萬人，之後一個星期小幅下滑但也達五二四．五萬人。光是這四個星期，美國請領失業救濟金人數超過兩千萬人。

這次疫情造成美國各地經濟活動幾乎停止，美國職業運動的ＮＢＡ宣布本球季無限期停賽，至今還不知道何時能復賽。原本在三月底要開幕的ＭＬＢ至今也還不知道何時能開賽。ＮＢＡ和ＭＬＢ無法比賽衝擊到各球團在球場工作的時薪制員工生計，他們現在都沒有收入。因為疫情而工作受到影響的民眾，只能向政府單位申請失業救濟金補助。

與二○○八年當時經濟不景氣情況不同的是，這次疫情造成經濟活動停擺，除了大型賣場、藥局等實體店面能正常營運外，其他實體店面幾乎都被迫歇業。就算敢開門營業，也不會有生意上門。甚至市場傳出，部分美國企業因員工無法正常上班就先裁員，讓員工向政府申請救濟金補助，等疫情過後再回聘員工，以降低公司的營運成本。這些現象說明了為何美國民眾申請失業救濟金人數大幅飆升，以及川普總統為何要趕緊發現金給民眾救急的理由。因為很多美國民眾存款不足一千美元，若他們沒有收入，就沒有辦法支付帳單，也沒有錢購買生活日用品。

四月初公布的三月失業率為四．四％，但非農業就業人數大減七○．一萬人、民間部門就業人數也大減七一．三萬人。三月份美國受到疫情的衝擊才剛開始，但不論是非農業就業人數還是民間部門就業人數都受到嚴峻的打擊。四月間美國經濟活動受到的影響層面更大，預料美國的就業數據還將進一步惡化。三月間疫情衝擊大幅削弱美國民眾的消費能力，已造成三月零售銷售比二月下降八．七％，創一九九二年以來最大跌幅。從各零售行業別來看，以服飾下跌五○．五％最嚴重，運動器材下跌二三．三％、家具下跌二六．八％、汽車和零件下跌二五．六％等行業業績也顯著下滑，百貨商店下跌一九．七％，只有屬於生活必需品的食品飲料成長二五．六％。

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