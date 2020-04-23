謝金河：負油價嚇出市場一身冷汗

【文／謝金河】

我們常用「百年一遇」來形容這一生從未見過的巨大變化，這一周又讓我們見識到油價變成負值，這個衝擊就像過去幾年，我們乍見債券殖利率變成負數，同樣讓我們感到不可思議。

四月二十日，五月交割的期油一度慘跌到負三七．六三美元，二十一日盤中續跌到四○．三二美元，六月期油二十日收在二○．三七美元，二十一日再跌到六．五美元，而原來堅挺的北海布蘭特原油，也急殺見到十七．五一美元的新低價。油價狂殺，而且成為負油價，這是我們一生所僅見，這背後代表武漢肺炎疫情重創了全世界經濟，航空公司飛機不飛，郵輪停駛，工業生產停滯，這個世界窒息了！而產油國家及企業石油儲槽已滿，這個時候只要有人來運，生產商願意倒貼，形同買一桶油加送一大箱礦泉水。

這個現象也直接聯想到接下來的四月、五月經濟數據恐怕非常黯淡，油價狂跌變成負值，這絕非正常經濟現象，可見金融市場面對巨大衝擊下的巨大波動，今年首季中國公布首季ＧＤＰ是負六．八％，接下來最壞的經濟數據可能會是第二季的歐美，全球股市反應實體經濟基本面，也可能出現這樣的調整。

美股上衝的兩隻領頭羊

我們以美國道瓊指數來當樣本，這次油價一天之內熔斷四次，同樣地，美國股市最恐慌的殺戮出現在三月十六日，這一天道瓊跌二九九七．一，收在二○一一六．四六，這一天ＶＩＸ指數衝到八四．八三，這是市場人心最恐慌的極致，連股神巴菲特都跳出來了！但這個急殺也預告了美國股市距離底部不遠，那個時候，我多次跟大家提醒美國股市回挫到「川普防線」。川普一向對股市敏感，一定用一切力量護盤，這個川普的馬其諾防線，一個是二○一六年十一月八日這一天，川普打敗希拉蕊成為美國總統，當天道瓊指數收在一八三二二．七六。另一個是二○一七年元月十七日，川普進白宮宣誓就職，道瓊收在一九八二六．七九。

美國股市經過拉鋸，到了三月二十日寫下一八二一三．六五的低價後落底，這個位置與我說的川普馬其諾防線不遠，而從這個低點，美股展開長達一個月的反彈，到了四月十七日道瓊彈升到二四二六四．二一，這一個月之內反彈了六○五○．五六，彈幅是三二．二％，美國的各大指數也都出現相當大的漲幅，包括S&P 500從二一九一．八六彈升到二八七九．二二，彈幅是三一．二六％，Nasdaq從六六三一．四二拉升到八六八四．九一，拉升了二○五三．四九，彈幅是三○．九六％。

帶動美股大漲的前鋒有Amazon從一六二六．○三急拉到二四六○．九九美元，一下子拉升了五一％，股價創了歷史新高，市值拉高到一．一九八兆美元，直逼Apple及微軟。而此時，美國同時擁有三家市值逾一兆美元的企業。另一家是線上數位串流的Netflix，股價直衝到四四九．五二美元，這是美股很重要的兩頭領頭羊。

台股反彈很帶勁

台灣的TSMC ADR從六○．六四美元跌到四二．七美元，這回站上年線反彈到半年線在五四．一九美元回檔，台灣的台積電經過外資狂殺後，也從二三五．五元拉升到三○九元。外資在首季賣超台積電逾七○萬張，十七日台積電召開法說會後，外資當天買超五七三三○張，終結了台積電的大賣超，從首季來看，台積電三月營收寫下一一三五．一九億元的歷史紀錄，首季營收三一○五．九七億元，單季ＥＰＳ拉升到四．五一元，毛利率又向上拉升到五一．八％，這都是空前好成績，主要是台積電在十六奈米以下到七奈米的先進製程比率已拉升到五五％以上，七奈米占了三五％，外資也改變先前偏空態度，除了麥格里外，外資對台積電評價都在三○○元以上。

台股有了台積電加持，反彈終於站上萬點，這一次台股從一二一九七殺到八五二三，下跌三六七四點，三月十九日這一天，國安基金宣布進場護盤，台股大漲五五二．七五，國安基金這個大宣示，最後印證只買了七億多的股票，但台股跟著美股反彈，到了四月十七日台股拉升到一○七一○．一五，大漲二一八六．五二，彈幅達二五．六五％，櫃買指數從一○二．二七拉升到一三三．一，彈幅達三○．一四％，而摩台指數從三二九．○八拉升到四一二．八三，也彈升了二五．一八％，從這個幅度來看，台股反彈其實很帶勁。

現在出現了油價急跌的變數，全球股市拉回，從技術面來看，全球股市的大反彈應該告一段落，接下來是一波回檔修正，這一段反彈後的修正，對應的是全球經濟在歐美三、四月的鎖國、封城帶來的經濟數據噩耗，油價變成負值，這是經濟活動凍僵的領先指標，股市在一波反彈後，回檔修正難免。

從好的角度來看，現在有人拿油價與可樂來相比，可樂是石油價格的十二倍，這絕對不是正常現象；換句話說，這是市場供需出現的一個極致變化，但這絕非常態。二是元月二十三日武漢封城後，中國疫情在三月中下旬情勢已緩和下來，歐美是在三月中下旬開始採取武漢封城模式，預計在四月下旬到五月中旬，局勢可能穩下來。

現在美國很多州紛紛要求陸續解除封鎖，紐約州長古莫也稱最壞的情況過去，義大利、西班牙確診與死亡病例增加數已緩和下來，這可以看出疫情已達到最高峰，但是疫苗尚未見曙光，人類必須學習與肺炎疫情共存，各國現在面臨的挑戰也不一樣，像台灣與新加坡的確診病例在二月下旬都只有十例，台灣現在到達四二五，新加坡已直逼萬人，每一個國家的防疫成敗都不相同，稍有不慎造成破口，就會使經濟付出較大代價，這次台灣敦睦艦隊出現防疫上重大疏漏，讓大家再度繃緊神經，希望危機能度過。

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先探投資週刊2088期



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