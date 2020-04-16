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建立自主防疫供應鏈是首務

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／徐玉君】

全球感染新冠肺炎患者持續飆升，即便已有多款藥物被驗證具有療效，然藥物專利壁壘仍待突破，因此建立自主疫苗、試劑供應鏈是當務之急。

新冠病毒（COVID-19）來勢洶洶，歐美甚至出現病毒變異的情況，疫苗研發緩不濟急，所幸目前已經擁有多項藥物，經臨床試驗陸續被證實具有療效，尤其老藥新用的奎寧，至於其他包括目前被公認為最具療效的吉利德旗下研發的瑞德西韋（Remdesivir）、日本富山化工的法維拉韋（Favipiravir）等，即便台灣包括中研院、國衛院、生技中心均分別具合成能力，不過專利壁壘仍有待突破，建立自主供應鏈才是台灣在未來挺進國際市場發展的重要關鍵。

全球罹患新冠肺炎人數逼近二○○萬例，死亡人數逾十二．五萬，死亡率高達六％以上，就商業考量，這樣的罹患人數，早已達國際大藥廠研發疫苗的經濟規模，因此，全球投入新冠病毒的疫苗研發案件，已有數十件；且就冠狀病毒的發展特性來看，在真正的疫苗研發完成前，很可能就已經出現變異病毒，因此，短期間治療性的藥物必須積極研發出來。

三項治療藥物有機會

不管是全新藥物，或是老藥新用，都成為藥商研發方向，目前經過臨床實證的藥物中，已有多項藥物被證實可能對治療新冠肺炎有效，國際市場也因此對於新冠疫情的控制出現較高的期待。

只不過，包括吉利德的瑞德西韋，以及富山化工的法維拉韋，都是具有專利門檻的，由於疫情的影響，全球經濟可能呈現衰退，甚至估計將延續到明（二○二一）年，面對這樣的經濟環境，全球都寄望治療藥物的出爐，如此一來，也不排除一些製藥公司會利用COVID-19機會，大賺一筆災難財。

站在藥商的立場，無可厚非，且研發的專利智慧財產（ＩＰ）是不容侵犯的，在危難時刻（好比目前的新冠肺炎），全球政府應該也不贊成專利的壟斷；因此，ＷＨＯ就有《與貿易有關之智慧財產權協定》（TRIPs）規定，也就是在國家緊急情況，能夠不經專利權人同意，以國家公權力介入，將該專利強制授權予他人使用，目的就是為了在國際緊急事件發生時可以壓抑專利權的濫用，進而達到治療疫苗的價格，可以讓藥廠接受，同時也是政府或大多數人可負擔的共同利益。

雖然國際間有所謂的專利強制授權，只是，說起來容易，但要突破專利壁壘達到政府與藥商都認可的槓桿，恐怕不是簡單的事情。即便這次新冠疫情，已經有多項藥物號稱具有療效，但是因為專利的因素，都需要有政府相關單位的介入洽談。

具合成技術仍需透過授權

儘管包括中研院、國衛院兩個單位，接連宣布已完成肺炎新藥瑞德西韋合成，純度達九七％；而生技中心也宣布成功合成日本富山化工的法維拉韋藥物，如果未來有疫情需求，且無法從美國或日本進口，那麼還是需要透過技術授權，才能在台自主生產。

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