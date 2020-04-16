Switch概念股人氣放閃

【文／吳旻蓁】

近期爆紅的《集合吧！動物森友會》帶動Switch遊戲機銷售長紅，為滿足市場需求，任天堂積極拉貨，為台灣供應鏈包含旺宏、原相等廠商業績添柴火。

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟活動大範圍停擺，而足不出戶、社交隔離成為這陣子許多人的生活常態，也讓宅經濟商機在短時間內迅速竄紅，從最初的電子商務買氣旺盛，因遠端趨勢增加的電腦需求，到近期日本遊戲巨頭任天堂的Switch銷量暴增等，都為疫情之下宅商機的升溫提供了最佳註解。

任天堂股價水漲船高

受惠《健身環大冒險》和《集合吧！動物森友會》兩款遊戲熱銷帶動，加上早在二月初，中國生產線受封城影響，導致Switch遊戲機延後出貨，在兩大因素夾擊之下，促使Switch需求大增，全球各地都面臨到一機難求的景況，供不應求也導致二手Switch價格水漲船高，已遠超過新機原價。

問世三年的Switch銷售成績頗佳，在今年一月底公布財報時，任天堂就已經將今年度Switch系列機種全球銷售量從原本預估的一八○○萬台，上修至一九五○萬台，如今更隨著宅經濟發酵銷量暴增，市場也樂觀看好，Switch全年出貨量可望超越公司原本的預估值。

同樣水漲船高的還有任天堂股價，從三月十六日這波低點算起，近一個月，已大漲逾四成，摩根士丹利近期就將任天堂評等從持有調升至加碼，且目標價為每股五．一萬日圓，預期還會再漲約一成；而根據彭博資訊顯示，在二一家券商當中，就有十八家給予任天堂買進評級，三家為持有，更是沒有一家券商建議賣出，由此可見，Switch的火熱程度市場有目共睹。

旺宏營收翻倍成長

嚴重的供給吃緊也讓任天堂七日宣布，將暫停Switch在日本的出貨，好在停止出貨一周後，日前已宣布將重啟販售。根據相關供應鏈指出，為了強勁的市場需求，任天堂近期也拉高Switch供應鏈訂單達兩成，像是日本Hosiden、鴻海等廠商都加緊趕工中，有望在疫情發燒之際，推升Switch全年出貨量再衝高，也可望帶動台灣相關供應鏈包含記憶體廠旺宏，ＩＣ設計商原相、瑞昱、立積、偉詮電，機構件的谷崧、神基，機殼的鴻準等廠商業績更添加柴火。

旺宏為Switch主機與遊戲卡匣唯讀記憶體（ROM）的獨家供應商，受惠遊戲大賣，三月營收竄升至三八．八二億元，較二月大幅增加三九．八％，也比去年同期幾乎翻倍成長逾九七％，為歷年同期新高紀錄，也因此推升首季合併營收繳出九四．一五億元的佳績，為歷年最旺首季。

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先探投資週刊2087期



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