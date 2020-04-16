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史上首次！新冠肺炎衝擊 桃機17日關閉20登機門

伺服器迎來大旺年

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／林麗雪】

居家辦公、遠距教學、宅家娛樂…等需求迸發，全球資料中心IP流量直竄，雲端服務公司大擴資本支出，加上英特爾、AMD平台將推出，伺服器正迎來一波龐大的換機潮。

上臉書、Instagram分享生活日常，已是全球大眾生活不可分的一部分，透過Twitter、Youtube發表言論，更是年輕人與世界脈動接軌的日常，甚至，今年來爆發的新冠肺炎疫情，迫使全球民眾居家辦公、遠距教學、在家娛樂，在在催化Google Cloud、Dropbox等各項雲端服務需求高速成長，全球資料中心ＩＰ流量因而往上直竄，催促全球超大型資料中心加速建置，伺服器產業已成為今年不可錯過的明星投資產業。

「今年伺服器產業本就是大好年，即便沒有疫情，也是明星產業，而因為新冠肺炎疫情衝擊，遠距上班、遠距教學的需求大增，全球資料中心ＩＰ流量都很大，更需要大型資料中心的建置，這個行業將一路好到明年！」野村投信國內股票投資部主管姚郁如在全球股災後分析台股投資趨勢說，不管全球會因為疫情封到六月或是九月，但人類的生活將因為新冠肺炎疫情而被改變，不僅居家上班（Work From Home）的流量需求很大，居家追劇、線上遊戲的流量也大增，勢必驅動資料中心、伺服器產業持續高速成長。

雲端業者今年資本支出創新高

除了各種已貼近民眾的雲端運用服務外，包括ＡＩ、區塊鏈、物聯網、大數據等新興企業運用需求，已在過去幾年推升了全球大型資料中心的建置，未來企業端的需求更將與日俱增，根據Cisco的預估，自二○一六～二一年，全球資料中心流量的複合成長率將達二五％，全球超大型資料中心數量建置則將在二○二一年達到六二八座，創下歷史新高，同期間複合成長率達十三％。

過去幾年全球大型資料中心數量雖已因應大量需求快速建置，仍追趕不上全球使用者及企業端對雲端需求的速度，為因應龐大需求的提升，全球雲端業者必須持續擴建新的資料中心。據統計，今年全年，包括亞馬遜、臉書、谷歌、微軟、陸廠浪潮…等八大雲端業者合計的資本支出將再創下歷史新高，並突破一千億美元以上的水準，伺服器資料中心加緊建置的速度，沒有因為疫情而下修。

業者指出，從全球伺服器過往的出貨量觀察，雖會受到庫存周期調整的影響，但每年成長的趨勢不變，在疫情發生以前，廠商對於上半年的展望就偏向樂觀，疫情雖會導致出貨往後遞延，但雲端的需求不會消失，反而因為企業端的需求成長而持續增加。

英特爾推新平台催化換機潮

除了需求面的有利因素外，資料中心伺服器每年的出貨量，也跟英特爾及AMD的平台推出有很大的關係，一般而言，英特爾平均二到三年會推平台換代，只要英特爾及AMD推新平台換代，效能就會跟著提升，伺服器也會出現一波換機潮。

全球伺服器晶片市占逾九成的英特爾，不管是在最早的Grantley推出之後，或是二○一七年下半年發表的Purley平台，都引爆一波換機潮。隨著英特爾Purley平台的滲透率已達九成，下半年英特爾已表定將推出Whitley平台，明年也計畫將推出Eagle Stream平台，一般認為，英特爾的Whitley平台很可能是過度平台，但不管如何，英特爾已時隔太久沒推新平台，不管是Whitley還是明年將推出的Eagle Stream，都會複製二○一七年的大換機潮。

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