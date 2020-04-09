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蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

因封城影響，蘋果原定春季推出的平價新機因而遞延。近日終於出現好消息，表示SE2有機會趕在四月下旬亮相，利多消息也帶動蘋概股蓄勢待發。

新冠肺炎疫情導致中國各地封城，許多工廠也被迫停工，硬生生打亂全球製造業供應鏈，也嚴重打亂了蘋果的供應規劃，不論是開賣以來持續缺貨的Air Pods Pro，或是新旗艦機iPhone 12和原先預定於今年第一季推出的平價機iPhone SE2，都出現了生產交貨遞延的情況，而過去這一個月，蘋果供應鏈面臨缺貨的警報聲，更是一直沒停過。

大利多促蘋概股走揚

好在失序的狀況逐漸受到控制，中國工廠的復工率穩健回升，包含蘋果手機生產線也上緊發條加速趕工，尤其是蘋果重要指標供應商之一的鴻海陸續恢復生產，讓蘋果SE2手機的生產鏈正式啟動。而在近日，市場就傳來好消息，表示iPhone SE2有機會趕在四月下旬亮相，消息一出，激勵蘋概股六日股價全面勁揚；玉晶光、台光電、穩懋更飆漲超過六％。

雖然蘋果尚未證實此消息，但根據外媒「9to5Mac」的最新報導，美國連鎖商店Best Buy日前引進配件廠的手機殼，盒上就寫到「New iPhone 4.7吋2020」，而四．七吋的新機與傳聞中SE2的規格吻合，被認為是間接證實了SE2即將上市的消息。

法人也認為，蘋果本來上半年就有推出平價機的計畫，只是因為疫情亂了陣腳，現在隨著中國工廠復工率狀況良好，SE2的上市似乎也就近在咫尺，加上SE2屬較低階機種，並無技術門檻的問題，因此預期順利推出的機會相當高。

而市場預期整個蘋果供應鏈將出現強勁的拉貨力道，晶圓代工台積電，組裝廠鴻海、和碩、緯創，鏡頭大立光、玉晶光，機殼鴻準、可成，ＰＣＢ華通、欣興、臻鼎ＫＹ、嘉聯益等皆可受惠。法人分析，iPhone SE2可以說是iPhone 8的改良版，在ＣＰＵ方面的升級，預期台積電將是最大受惠者；此外，鏡頭數量應從原本的雙鏡頭降成單鏡頭，因此也預期二線鏡頭廠玉晶光受惠程度較高。

當然，考量成本的關係，Touch ID指紋辨識的功能很有可能重出江湖，這又給過去舊供應鏈撿到寶的機會。據悉，像是頎邦或是精材等，可能都會是受益者。

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