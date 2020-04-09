【文／黃俊超】

當股市出現系統性風險，縱然股價是由市場機制決定，然企業為保護股東或其他因素，實施庫藏股是其中一種具有實質性保護，也具有提升持股信心的方法，投資人不妨列入短期操作的名單中。

英國首相強生因為感染新冠肺炎，且在隔離十天之後病情惡化，並轉入加護病房，美國因疫情而死亡人數突破一萬人，全球感染人數超過一二○萬例。不過，歐洲似有趨緩跡象，美國進入最艱難一周後也有機會趨穩，縱然感染或死亡數據一路攀高、經濟數據差、展望能見度不高，但是股市已經開始展開反彈。

加權指數自高點修正三成，歐、美與亞洲其他國家跌幅更甚於此，也反應台灣的防疫成績相對亮眼。目前指數已反彈逾跌幅三分之一，回到萬點關卡之上，第一階段的反彈，除了極少數超強勢個股之外，主要以先跌先反彈、跌深者強彈為基調，雖是全面性走跌，不過包含殖利率、疫情受害程度是幅度的依據。

跌深反彈行情啟動

初階段反彈過後，選股邏輯回到投資本質，包含公司體質、業績表現、營運展望、產業趨勢等，不過疫情仍未結束，對總體經濟、消費需求端影響程度，未來都還有可能再次反應。然而績優公司在指數不再破底的前提下，低點可能已經過去，反彈後將會進入量縮整理，是另外一次手中持股汰弱留強的機會。

外資在第一季賣超超過五○○○億元，指數修正至萬點之下，若從個股角度來看，以去年每股稅後純益計算，本益比回到十倍上下不在少數，股價淨值比掉到一倍以下個股，更一度超過八百家，顯示部分評價已是偏低，其次，台灣的殖利率在國際股市中數一數二，股價大幅下跌過後，殖利率又再次向上攀高。

除了從基本面、技術面與籌碼面判斷之外，實施庫藏股也是觀察公司對自家股票態度的一種方式。庫藏股官方說法主要有轉讓給員工、維護公司信用與鼓動權益與股權轉換，而買完之後可能再度發行，也可能註銷（減資），雖然對於公司經營本質基本上沒有任何助益，不過至少可以防止趁虛而入的惡意併購。

面對百年一遇的大瘟疫，世界各國紛紛採取自救行動，美國除了聯準會迅速降息外，還祭出無限量化寬鬆與二兆美元紓困方案，歐元區也有七五○○億歐元，而台灣則端出超過一兆元的紓困措施，國家如此、企業也跟上腳步，展開史上最大規模庫藏股執行計畫，表現出經營者積極捍衛股價的決心與信心。

超過二百家實施庫藏股

根據統計數字顯示，一開始實施會具有一定的效果，但是延續的效益並不算大，還是要回歸公司營運。當股價過去為漲勢、目的為轉讓股份給予員工的庫藏股，則接下來相對容易繼續上漲，若因股價短時間下跌，以維護公司信用與股東權益為目的，彈升幅度相對較高，若實施後股價反應不佳，未來股價則恐不易有太好表現。

此外，必須特別提醒，若要投資實施庫藏股的公司，一定要考量到過去的誠信問題，除了撐住股價，以免質押股票價值過低而受影響之外，買進庫藏股時間是由公司決定；換句話說，就有可能會有不肖人士，利用庫藏股幫特定人出貨，究竟是維護特定人利益還是股東權益，相信每個投資人心中都有一把尺。

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先探投資週刊2086期



◎封面故事：三月營收雙增股 買盤鎖定



◎特別企劃：聚焦買庫藏占股本高的企業



◎中港直擊：中國動員復工啟人疑竇



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