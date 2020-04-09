謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

【文／謝金河】

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例及死亡人數不斷向上竄升，到四月七日為止，全球確診病例已超過一四一萬，死亡人數高達八一四○○，其中美國確診三八七五四七例，死亡一二二九一人，這個數字已經超過一九四一年十二月八日的珍珠港事件，這也成了美國史上百年一遇的大災難。

到目前為止，中國公布的疫情已經穩定下來，但是歐美仍持續惡化，義大利、西班牙、法國、德國等整個歐洲都成了重災區，全歐洲確診病例超過六○萬，連英國首相染疫都住進加護病房，這場瘟疫仍在蔓延，但是金融市場在經過三月大狂殺之後，四月出現了一些轉圜的跡象，這當中我們先來看看幾個影響金融市場的關鍵變數。

全球股市絕地大反攻

首先是油價止跌反彈，石油在俄羅斯、沙國的鬥爭及美國頁岩油涉及地緣政治的衝突中，ＷＴＩ一度下挫到十九．九二美元，川普出面協商，ＷＴＩ一度逼近三○美元，石油不再破底，股市探底壓力也解除；二是市場恐慌情緒顯著降溫，ＶＩＸ從八四．八三緩慢落下到四五．二四，恐慌情緒正在紓解中，ＶＩＸ的變化非常有趣，一月二十三日武漢封城，一直到三月中旬，ＶＩＸ一直都在十五以下，歐美以為這只是來自中國的瘟疫，沒想到這場瘟疫卻在中國大爆發，三月十六日，ＶＩＸ快速上衝到八四．八三，這是最驚恐的一刻，如今看來疫情仍在蔓延，解藥尚未研發出來，但金融市場人心已不再那麼驚恐。

而在最驚慌那一刻，全世界搶美元，也造成新興市場貨幣崩潰，美元指數一度來到一○二．九九二，相對印度盧比、印尼盾、阿根廷披索、南非幣、澳幣、紐幣都成了重災區，美元走高，股市壓力大，最近美元指數跌落一○○回到九九．九五九，可以看出套現壓力減緩很多，而ＥＴＦ贖回壓力也減弱，股市的殺戮也減輕很多，加上美國Fed沒有限量的ＱＥ，歐美使盡全力的紓困大動作，已使得股市出現止跌的契機。

四月全球股市出現絕地大反攻，美國道瓊指數從一八二一三．六五快速彈升至二三六一七．二四，最大彈幅已接近三○％，美國Nasdaq 100、生技分類指數及費城半導體指數都彈到了年線。歐洲最具指標地位的德國股市最慘跌至八二五五．六五，從最高檔跌下來，跌了四成，如今反彈到一○五九○．四一，已彈升二三三四．七六，彈幅二八．二八％，中國的深圳Ａ股仍維持多頭排列，這是在大跌勢後的技術面調整。

回頭看看台股，這回加權指數從一二一九七．六四重重下挫到八五二三．六三，整段最大跌點是三六七四．○一，跌幅達三○．一二％，這一天國安基金宣示進場護盤，其實國安基金子彈打出去不多，台股在三月二十日當天已大漲五五二．七五，從這一天踏上反彈之路，這一路反彈到四月七日，台股最高又見到萬點，八日最高來到一○一四九．七六，對多數投資人來說，這是很不可思議的事。

台股未來的危與機

因為疫情的蔓延，現在全世界鎖國／封城的國家已超過地球上人口的一半，飛機停飛，郵輪停駛，全世界著名景點都關閉，這是人類史無前例的景況，有人形容這是第三次世界大戰，只不過敵人不是子彈，而是看不見的病毒，大多數歐元區國家的綜合採購經理人指數（ＰＭＩ）都跌到三○附近，而眾多經濟預測機構都看衰第二季的ＧＤＰ，摩根士丹利稱美國第二季ＧＤＰ可能是負三八％，這是極驚人的數字，當中國努力復工，歐美卻封城鎖國，全世界產業斷鏈，股市此時大反彈，應該算是跌深後的「無基之彈」，不過台灣這次抗疫有成，當全球都成了重災區，台灣防疫成就得到世人肯定，到四月七日為止，台灣確診病例三七六，五人死亡，相較於南韓一○三三一確診，一九二死，日本確診三九○六例，九二死，菲律賓三七六四確診，一七七人死亡，印尼二七三八例確診，二二一人死亡，泰國二二五八確診，二七人死亡，新加坡一四八一例確診，六死，香港九三五例確診，四人死亡，台灣維持在相對低的確診與死亡人數，的確成為舉世的亮點。

我們經過第一波的武漢封城、中國風暴，第二波的從歐美境外移入風暴，現在面臨的是長假熱門景點的群聚威脅，台灣已進入第三關的防疫大作戰，假如這一關也能守得住，那麼台灣的格局視野也會更加開闊，現在ＷＨＯ已成了世界公敵，反而台灣成為全世界的亮點，從國家治理的角度來說，就像公司治理很好，本益比會提升，這次台灣防疫有成，資本市場可以得到更高的亮度，對台股有很大助力。

這一波台股從八五二三．六三彈升到一○○三九．一五，已彈升了一五一五．五二，彈幅是十七．七八％，比起美國、德國接近三成反彈，台股彈力似乎不高，但歐美股市從高檔墜落下來，幾乎都跌掉四成，這是標準跌深反彈，我們從幾個角度來看台股未來的危與機。

台股的肅殺告一段落

首先是法人的賣壓已減輕很多，今年以來，外資賣超台股金額大約是五三○○億元，投信買超十八．五億，自營商賣了八六○．八億元，外資大賣超台股，三月淨匯出三一五○億台幣，外資賣超台股最大的時候一天一度高達五、六百億台幣，現在已連續出現買超，雖然金額不大，但已顯示外資賣超近尾聲，這一波台積電成了外資提款機，賣超一度多達七一．四九萬張，但從三月三十日起外資出現連續買超，近四個交易日買超三八○一五張，台積電在配發二．五元息後，也從二三五．五元拉升到二八六元，台積電ＡＤＲ也一度上漲到五一．二五美元，這個護城河效應是台股重返萬點很重要的關鍵，也意味著台股當提款機的角色暫告一段落，此時台股的肅殺可能告一段落。

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先探投資週刊2086期



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