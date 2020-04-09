快訊

交通部再加碼！中型觀光、交通業追加100億融資額度

陸教育部暫停今年陸生赴台就讀 陸委會：罔顧學生權益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強勢股密碼 4月瘋牛行情

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

地表上國勢最強的美國淪為武肺確診人數最多國家，歐洲重災區義大利及西班牙死亡及確診人數持續上升但減緩，金融市場反映利空已未如先前強烈，各國持續放出資金的確有用，個股可望持續反彈，惟畢竟金融體系受創嚴重，反彈股則著重在業績、息利及產業趨勢。

美國受新冠肺炎侵襲最嚴重的紐約州長表示，在紐約新增確診病例略有下降，出院人數則略有增加，西班牙、義大利等重災區確診人數也未再竄升；奧地利及丹麥將解封，令市場對於連日來全球確診及死亡人數的利空有所緩和，金融市場包括股市、油價以及恐慌指數、美元指數都有正面反應，利空中股價能止跌是好事，配合美韓中台等股市周ＫＤ值低檔交叉向上，的確有利跌深反彈。

美國宣布最新初領失業金人數超過六百萬人，以及三月份就業市場表現均創下十年來最糟糕紀錄，而美國新冠肺炎確診超過三七萬人、死亡超過萬人，死亡人數超過九一一的三倍。而連續兩周初領失業金人口合計約一千萬人也是很少見，連巴菲特都認賠賣股；顯見市場險惡。美國是全球國力最強國家，美元是最強勢貨幣，因應這種超大利空，必定有新的刺激措施陸續出爐，從聯準會一個月之內連續兩次非開會期間降息至零、並打開水龍頭無限寬鬆資金挹注市場；政策上也祭出超過兩兆美元資金提振經濟，後續還要加碼一兆美元，見諸過往必定有效，不過需要時間。誠如鴻海郭董所言，美國人是否持續消費以及多寡？將是焦點所在。

台股內資抵禦外資賣壓

此外，今年度跌幅最大的大宗戰略物資石油，從六一美元附近一度大跌至十九．三美元，跌幅高達六八％，已回到十七年前水準，全球前三大產油國美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯都受到重擊。雖說這次大跌導火線是沙、俄兩國大打原油價格戰，但是出現在疫災期間，全球幾乎有一半人口被限制活動，石油使用量自然降低，從原來的每日一億桶降至八千萬桶以下，加上沙烏地阿拉伯高喊增產，一來一回之間，油價大跌也是必然，使得煉油廠紛紛大虧，台塑化就傳出單季虧損上百億元，該公司歷史上單季虧損上百億元也只有三次。不過，油價大跌美國頁岩油也重創，已出現小廠倒閉，逼得川普必須出來說話。目前情勢上，全球原油日需求量已劇減二六○○萬桶，川普力推各國減產，如此龐大的數量要由誰來承擔？若由沙、俄承擔，兩國須完全停產。若減產能量太小，如何能阻止供過於求，讓油價不跌？市場供給過剩時，另一個辦法是維持生產，並增加庫存。但目前全球貯油能量已接近滿載，就算川普提議的減產數量能落實，估計第二季每天仍將供給過剩約九百萬桶，油價走勢依然相當詭異。近一周油價先跌後漲，從十九．三美元大漲至二八美元再拉回，不過只要油價不再破底並站穩三○美元之上，對市場影響就會減少。

美四大指數強彈跌點的一半

從時間上來看，美股最恐慌下跌出現在二月中下旬至三月底，以道瓊來看，從二九五六八點下跌至一八二一三點，累計下跌一一三五五點或三八．三％，而川普二○一六年當選時道瓊在一八三二二至一九八二六點，如今疫情確診及死亡人數竄升，但道瓊指數已在二二○○○點之上，最大利空打擊後，股市反彈，恐慌指數也從八○之上降至五○以下，底部有出現跡象，接下來另一道考驗就在企業陸續公布財報，究竟有多差？若減幅低於預期，股市將持續反彈，有機會向年線或季線推進（美股四大指數的道瓊季線已穿越年線呈現空頭走勢，壓力約在二六八一七點、標普在約在三千點；Nasdaq及費半季線距離年上尚有段距離，前者年線壓力約八二九八點、費半指數約在一六五○點）。

聯準會注資市場，低成本的確吸引資金流向風險性資產，但之後還是要回歸基本面，外資預測第二季美國經濟成長率將衰退超過三成。而大災難之後需要時間令市場回復秩序，吸引民眾進入市場消費，目前則是大家為躲病毒都來不及，所以需要時間。短線上，美股四大指數快速反彈，已達今年高低累計跌點的四七％至五五％，化解破底危機，也使標普低檔支撐提高至二五○○點、道瓊提高至二○五○○點、NASDAQ提高至七三五○點、費半提高至一四五○點。摩根士丹利分析師認為，對於股市和投資人而言，最糟糕時刻已經過去，喊話是時候買股票了；看多看空者卻有不少人。惟在周ＫＤ值交叉向上中，政策大力放水下，資金將亂竄，可望有段時間走大震盪資金行情。

歐洲疫情西班牙確診人數已超過義大利，法、德、英國等患病人數持續上升但增素減緩，歐股反彈但歐元壓力相當大。亞洲部分，中國湖北解除封鎖，人行也大力道撒錢，今年以來包括定向降準、調降存款準備率等措施都用上，釋出資金超過兩兆人民幣，預估後續還有動作，釋出資金預估也將超過金融海嘯的四兆人民幣。這次中國除了解除汽車限購之外，將專注在５Ｇ基礎建設上，深滬股市指數同步突破月線向季線邁進。全球股市從低點反彈以來都達十五至三○％，加上疫情隱約有減緩味道，反彈行情得以持續。而亞洲與台灣同樣被外資今年嚴重賣超的韓國，近一周也在三星、LG、海力士等領軍下出現強力反彈，顯示外資賣超告一段落，台股亦同。

台股歷經外資連續大賣超三個月，三月幾乎創歷史紀錄賣超三五九一億元，累計首季賣超超過五三一七億元，算是很用力賣，包括對沖基金、油國主權基金都在撤離，未來外資何時回頭將是台股能反彈多少空間所在。所幸台股有內資頂替，上市櫃公司陸續祭出超過六百億元庫藏股，以及官股銀行累計買超近千億元。雖然統計清明節之後台股跌多漲少，不過這次政策力守，十年線九一○○點逐漸有成為底部可能，只是後續變數多，一○五○○至一萬一千點壓力還是要尊重。外資在期指多單還是有四萬口以上。對多頭有利。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2086期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2086期

◎封面故事：三月營收雙增股 買盤鎖定

◎特別企劃：聚焦買庫藏占股本高的企業

◎中港直擊：中國動員復工啟人疑竇

【最新活動看板】

◎２小時教您輕鬆看懂財報！

延伸閱讀

台塑四寶股價漸止穩 法人：最壞情況已過

台股禁空令是否提前結束？ 顧立雄看這兩大指標

美股續揚 台股跳空開盤上漲35.79點衝關10,200點

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

相關新聞

蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

因封城影響，蘋果原定春季推出的平價新機因而遞延。近日終於出現好消息，表示SE2有機會趕在四月下旬亮相，利多消息也帶動蘋概股蓄勢待發。

聯準會出手穩信心 效果呢？

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景未明，國際上各大機構以及投資銀行紛紛調降全球經濟的預估，聯準會更不斷出手救市。

佛系護盤庫藏股

當股市出現系統性風險，縱然股價是由市場機制決定，然企業為保護股東或其他因素，實施庫藏股是其中一種具有實質性保護，也具有提升持股信心的方法，投資人不妨列入短期操作的名單中。

謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例及死亡人數不斷向上竄升，到四月七日為止，全球確診病例已超過一四一萬，死亡人數高達八一四○○，其中美國確診三八七五四七例，死亡一二二九一人，這個數字已經超過一九四一年十二月八日的珍珠港事件，這也成了美國史上百年一遇的大災難。

強勢股密碼 4月瘋牛行情

地表上國勢最強的美國淪為武肺確診人數最多國家，歐洲重災區義大利及西班牙死亡及確診人數持續上升但減緩，金融市場反映利空已未如先前強烈，各國持續放出資金的確有用，個股可望持續反彈，惟畢竟金融體系受創嚴重，反彈股則著重在業績、息利及產業趨勢。

陸點頭 日月光把矽品娶進門

強強結合下，日月光投控的全球封測與模組組裝霸主地位無以撼動，尤其待市況趨穩、５Ｇ布建速度加快，日月光投控受益程度將從財報揭露出來。

陸復工潮 台灣上游產業熱身

中國疫情近日逐漸穩定，各地陸續解除封城，工廠復工率穩健回升，經濟活動也開始重回正軌，帶領半導體上游的ＰＣＢ、ＩＣ設計產業營運率先回溫。

4月行情順勢中

國際股市從農曆年後急跌，各國連續降息或祭出寬鬆貨幣政策注資市場，轉眼間又出現跌點的三至四成反彈，不過各國紛紛進行邊境管制或禁止回國，經濟急凍依然是進行式，股市也不敢寄望V型反彈，拉回測試第二隻腳可能性大，將是偏向反覆震盪為主，選股上以殖利率高且具業績成長為主，搶跌深反彈宜點到為止。

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

疫情與金融市場行情仍在激烈交戰中，到三十日為止，全球確診病例高達七三萬多例，死亡三．三九萬人，其中義大利超過十萬人確診，一萬多人死亡，死亡率最高。而美國出現十四．二萬個確診病例，死亡二四七九人，這是人類史上百年來最慘重的浩劫，現在這個疫情仍未見曙光，帶給金融市場的衝擊也格外巨大。

史上最大宅經濟潮

新冠肺炎疫情可能改變產業生態！未來的遠距工作、視訊會議、遠距教學成為新的趨勢。電子商務、電競遊戲可望因為這次疫情帶動新的成長動能。上述的產業發展趨勢都需要龐大的網路流量，更需要保障網路的使用安全，避免遭到駭客和電腦病毒的攻擊，催生伺服器和資訊安全產業的新成長動能。

超前佈署價值股

歐美肺炎疫情延燒未見高峰，全球經濟急速降溫，各國陸續祭出降息手段；台股在禁止放空、降息及國安基金宣布進場下，開始力抗跌勢，成交量下降有利落底，包括台灣50等政策護盤股外，不少高息利、實施庫藏股公司及價值股也開始抗跌，可密切注意。

外資資金大走山

為了強化美元在全球金融市場的流動性，聯準會和全球九大央行聯手強化美元流動性互換安排。聯準會首度購買市政債券基金，緩解貨幣市場的變現壓力。聯準會和各國央行先要穩住市場的流動性，才能滿足市場大咖變現壓力，如此全球金融市場才有機會逐漸穩定下來。

熱門新聞

謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

蘋果悄拉貨 供應鏈漲聲再起

犀利媽：做對方法 股市空頭也不怕

聯準會出手穩信心 效果呢？

記憶體投資邏輯 依景氣循環操作

強勢股密碼 4月瘋牛行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。