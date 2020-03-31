快訊

直播／類包機抵台、觀光局官員採檢 指揮中心14:00說明

外國老師驚訝！全球150國學校關閉 台灣竟能正常上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸復工潮 台灣上游產業熱身

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

中國疫情近日逐漸穩定，各地陸續解除封城，工廠復工率穩健回升，經濟活動也開始重回正軌，帶領半導體上游的ＰＣＢ、ＩＣ設計產業營運率先回溫。

今年，原本應是５Ｇ商機的爆發年，整個半導體產業都相繼擴廠、增加資本額來展現高度期待，然而突如其來的新冠肺炎，打亂了整個產業鏈的樂觀情緒，一度造成中國逾八○座城市封城或封閉式管理，大多數經濟活動被迫暫停，導致人流、物流、金流中斷，為市場增添極大不確定性。

自一月二十三日疫情起源地武漢封城起至今，中國內部的疫情逐漸受到控制，但疫情在中國以外國家的影響似乎才剛開始，封城景況隨後在歐美各地上演，如今中國各地相繼解封、工廠逐步重回正軌，供需可以說全掌握在中國手中，且中國作為全球第一大製造工業國，復工情況好壞自然也成為市場矚目焦點。

ＰＣＢ重振旗鼓

在眾多電子供應鏈中，台灣印刷電路板（ＰＣＢ）產業算是較依賴中國的族群，整個產業中有高達六三％產能位於中國，其中又以健鼎、欣興、定穎等中國廠區營收占比較高，且多集中在湖北重災區，因此疫情剛爆發時，許多廠區僅剩下不到五成的留守率，最少的甚至只有平時產能的二到三成，也讓市場相當擔心將對台灣ＰＣＢ產業造成不小衝擊。

有著電子工業之母的ＰＣＢ，透過小小一片板子，串連起積體電路、電阻、電容等，讓訊號可以順利流通，在眾多電子產品及設備中扮演著不可或缺的角色。根據第一線供應商表示，三月中旬後，工廠的招工與復工均加緊腳步進行，物流、供貨秩序有機會加速回到正軌，營運可望陸續重回成長軌道、化解產業鏈卡關的問題。

南電營運好轉 股價走揚

供應鏈復工狀況良好，加上伺服器、資料中心、基礎建設等需求居高不下，表示ＰＣＢ廠商業績有望自第二季起回溫，甚至可能有大幅度的營收季增率可期；台灣電路板協會（ＴＰＣＡ）也認為，雖疫情使產業暫時面臨逆風，但上半年因稼動率下降及終端需求減少而遞延出貨的訂單，將有機會使下半年旺季更旺，更預估今年ＰＣＢ整體產值有望達到六八○○億。

ＰＣＢ營運成長力道逐步回溫，也激勵整個族群包含南電、華通、臻鼎ＫＹ、台郡、聯茂等股價跌深後強勢上漲，自近月低點累計回彈一成以上。其中，南電表現相當強勢，股價從二十三日低點，至二十七日止已反彈逾三○％，順利站回所有均線之上，甚至有望挑戰前波高點五八．八。

南電布局５Ｇ網通等高值化產品效益逐步顯現，在系統級封裝（SiP）載板需求良好，且網通、ＡＩ、高效運算（ＨＰＣ）銷售明顯增加，產品組合的改善帶動營運績效好轉，去年業績逐季成長，一九年全年合併營收達三一○．九四億，年增七．八％，為近五年高點，毛利率與營益率分別創近五年與八年高點，本業更是終止連七年虧損，另外，稅後淨利三．○八億、每股盈餘○．四八元，雙雙創下近四年高點、終止連三年虧損，可以說是全方面轉好。

南電因中高階產能均在台灣，受封城影響較輕微，加上今年因伺服器、ＡＩ、５Ｇ等需求促使其ＡＢＦ、ＢＴ等載板需求暢旺，產能有望維持滿載，法人看好，南電今年第二季營收可望季增達雙位數百分比，且全年營收則有機會挑戰雙位數成長，營運表現續揚可期。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2085期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2085期

◎封面故事：伺服器業績好到發燙

◎特別企劃：逆風站上年線刷出存在感

◎中港直擊：受惠宅經濟 騰訊抗跌

【最新活動看板】

◎訂《先探》一季13期送《存股輕鬆學》乙書

延伸閱讀

封城措施奏效 義大利疫情初露緩和跡象

英專家：封城管制恐到秋天

南電、博智 認購火紅

越南兩大城高度警戒 交通先限縮

相關新聞

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

疫情與金融市場行情仍在激烈交戰中，到三十日為止，全球確診病例高達七三萬多例，死亡三．三九萬人，其中義大利超過十萬人確診，一萬多人死亡，死亡率最高。而美國出現十四．二萬個確診病例，死亡二四七九人，這是人類史上百年來最慘重的浩劫，現在這個疫情仍未見曙光，帶給金融市場的衝擊也格外巨大。

謝金河：川普真的保衛他的馬其諾防線

武漢肺炎帶給全球世人無限驚恐，股市也出現百年罕見的崩盤式下滑，所有的事物都是百年一遇的傳奇景象。上周雄獅董事長王文傑先生與我通了電話，他說這是他一生從未見過的景象，他的感受一定比別人強烈。

陸點頭 日月光把矽品娶進門

強強結合下，日月光投控的全球封測與模組組裝霸主地位無以撼動，尤其待市況趨穩、５Ｇ布建速度加快，日月光投控受益程度將從財報揭露出來。

陸復工潮 台灣上游產業熱身

中國疫情近日逐漸穩定，各地陸續解除封城，工廠復工率穩健回升，經濟活動也開始重回正軌，帶領半導體上游的ＰＣＢ、ＩＣ設計產業營運率先回溫。

4月行情順勢中

國際股市從農曆年後急跌，各國連續降息或祭出寬鬆貨幣政策注資市場，轉眼間又出現跌點的三至四成反彈，不過各國紛紛進行邊境管制或禁止回國，經濟急凍依然是進行式，股市也不敢寄望V型反彈，拉回測試第二隻腳可能性大，將是偏向反覆震盪為主，選股上以殖利率高且具業績成長為主，搶跌深反彈宜點到為止。

史上最大宅經濟潮

新冠肺炎疫情可能改變產業生態！未來的遠距工作、視訊會議、遠距教學成為新的趨勢。電子商務、電競遊戲可望因為這次疫情帶動新的成長動能。上述的產業發展趨勢都需要龐大的網路流量，更需要保障網路的使用安全，避免遭到駭客和電腦病毒的攻擊，催生伺服器和資訊安全產業的新成長動能。

超前佈署價值股

歐美肺炎疫情延燒未見高峰，全球經濟急速降溫，各國陸續祭出降息手段；台股在禁止放空、降息及國安基金宣布進場下，開始力抗跌勢，成交量下降有利落底，包括台灣50等政策護盤股外，不少高息利、實施庫藏股公司及價值股也開始抗跌，可密切注意。

外資資金大走山

為了強化美元在全球金融市場的流動性，聯準會和全球九大央行聯手強化美元流動性互換安排。聯準會首度購買市政債券基金，緩解貨幣市場的變現壓力。聯準會和各國央行先要穩住市場的流動性，才能滿足市場大咖變現壓力，如此全球金融市場才有機會逐漸穩定下來。

抗肺病毒藥物 誰勝出？

武肺疫情隨著歐美感染人數、死亡案例持續上升，讓疫苗研發腳步加快，除了針對COVID-19病毒株的機轉而研發的藥物疫苗外，老藥奎寧更是近來的熱門話題。

航空股 買點到了嗎？

新冠肺炎疫情爆發，對全球航空業和旅遊業可以說是首當其衝，不過在疫情和緩後，航太產業仍是長期成長的市場。

UWB應用再掀通訊革命

蘋果重拾超寬頻技術，無疑是ＵＷＢ捲土重來的市場代表，也掀起新應用的無限想像，帶動國內如瑞昱、聯發科、智原等ＩＣ設計廠成為焦點。

美股大逃殺！降息為何無效？

聯準會連續兩次突然性降息給市場下足猛藥，希望能提振市場信心。從金融海嘯的經驗來看，聯準會把市場利率降到底之後還需要一段期間市場才會落底。

熱門新聞

謝金河：注意企業大手筆執行庫藏股

史上最大宅經濟潮

4月行情順勢中

陸復工潮 台灣上游產業熱身

陸點頭 日月光把矽品娶進門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。