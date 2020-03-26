謝金河：川普真的保衛他的馬其諾防線

【文／謝金河】

武漢肺炎帶給全球世人無限驚恐，股市也出現百年罕見的崩盤式下滑，所有的事物都是百年一遇的傳奇景象。上周雄獅董事長王文傑先生與我通了電話，他說這是他一生從未見過的景象，他的感受一定比別人強烈。

新的「四大慘業」

去年年終，我參加王董事長的年終餐敘，他特別為我介紹雄獅準備大張旗鼓的郵輪事業，他對未來充滿信心，過去幾年，雄獅旅遊在他銳意經營下，已經成為台灣旅遊業第一大品牌，二○一五年雄獅股價一度漲到一八六．五元，那是馬政府大力開放陸客來台的黃金時期，後來陸客限縮來台，雄獅業務受到一些影響，但二○一八年股價仍一度漲到一四○元，但這次新冠肺炎讓整個旅遊產業凍僵了，全世界大家一起封鎖國境，航空公司停飛，旅遊、航空、郵輪、餐飲成了全世界最慘的「慘業」。

如果從慘況來看，郵輪事業最慘烈，美國上市三大郵輪公司，例如鑽石公主號所屬嘉年華郵輪集團股價從七二．七美元跌到七．九美元，皇家加勒比海從一三五．三一跌到十九．二五美元，挪威郵輪從五九．七八跌到七．○三美元，這三大郵輪公司股價都慘跌八到九成。另一個慘業是航空股，巴菲特最喜歡航空股，但是三月初他在達美航空股價接近五○美元時進場再加碼，結果達美航空近兩個月股價從六三．四三美元慘跌到十九．一美元，美國航空從五九．○八跌到十．○一美元，聯合航空從九六．○三跌到十七．八美元，西南航空也從五八．八三跌到二九．一五美元，幾乎所有的航空股都跌了七～八成。

大家最熟悉的波音則從四六○美元慘跌到八九美元，股價一口氣下跌八成，這是自由落體的跌勢。波音是美國道瓊指數成分股，三三檔成分股中，金融股也是這次的苦主，像高盛股價從二五○．四六跌到一三○．八五美元，巴菲特最喜歡的美國運通從一三八跌到六七美元，JP Morgan從一四一．一跌到七六．九一美元，美國銀行從二五．七二跌到十七．九五美元，大多數著名的美國銀行股都腰斬，還有更可怕的能源股，像Exxon石油從一○一美元慘跌到三○．一美元，巴菲特投資組合裡的Suncor從四三．五五跌到九．六美元，西方石油（Occidental Petroleum）股價從八九．六七跌到剩下九．六美元。

這些重要的道瓊成分股慘跌到不能再慘的低價，這是一個月之內發生的事。美國六大指數到三月二十三日為止，道瓊指數下跌一一三五四．九二，跌幅達三八．四％，S&P 500下跌一二○三．六六，跌幅達三五．四一％，Nasdaq從九八三八．三七跌到六六三一．四二，跌了三二．五九％，費城半導體指數也重挫三七．七九％，這是美國史上最慘烈的三月跌勢。

川普必須為股市一戰

股價跌深了，相對比較容易有抵抗力。上周我特別提到川普總統的馬其諾防線，大家都知道川普總統最喜歡用股市上漲來秀他的政績，美國股市出現狂風暴雨的重挫，川普不可能沒有感覺，先前美股漲太多，這次下修一萬一千多點，道瓊指數最低跌到一八二一三．六五，這是川普有感覺的位置，因為二○一六年十一月八日這一天是川普擊敗希拉蕊登上總統大位的日子，這一天道瓊指數收盤是一八三二二．七四；二○一七年一月十七日川普在白宮宣誓就職，這一天道瓊收盤一九八二六．七九，這兩個指數川普不可能沒有感覺。三月二十二日美股再度重挫，並且寫下新低點的時候，川普面對不斷擴散的疫情，他也必須為美國經濟奮戰，如果股市崩跌止不住，美國如何作為世界的老大，川普必須為股市一戰。

三月二十三日Fed為了救市，宣布ＱＥ沒有上限，也就是為了充裕市場流動性，聯準會進場買債沒有上限，這是Fed史無前例的救市行動。川普並且祭出二兆美元的紓困救濟方案，在國會引來熱烈討論，儘管還有一些反對聲浪，但是財長梅努欽（Mnuchin）預告通過機率很大，這個史無前例的救市方案，終於引爆了美國股市報復式大反彈。

三月二十四日，美國道瓊指數漲幅十一．三四％，指數大漲二一一二．九八，收在二○七○四．九一，標普五○○也大漲九．三八％，Nasdaq大漲五五七．一九，收在七四一七．八六，費城半導體指數也大舉反彈十一．一五％，這是美國從一九二九年股市崩跌以來單日最大的漲幅，三月美股漲的動輒以千點計，跌的時候一度大跌二九九七點，上漲又寫下二一一二的最大漲點，真的是寫歷史的一個月。

美股的反彈，其實大多數個股跌幅都大，當然彈幅會十分驚人，例如波音大漲二二美元，彈幅是二○．八九％，重量級的蘋果大漲十．○三％，微軟漲九．○九％，其他有代表性的例如石油股Chevron大漲二二．七四％，Exxon石油上漲十二．六％，美國運通大漲二一．八％，麥當勞漲十八．三％，Nike也漲十五．一八％，在Nasdaq一○○的成分股中，美國航空大漲三五．八％，聯合航空大漲二五．七％，美國重量級半導體公司也紛紛出現大漲走勢，像Nvidia大漲十七．一六％，ＡＭＤ上漲十一％，美光漲十三％，ＡＳＭＬ漲十一．六％，Avago漲九．九七％，應用材料漲十二．三七％，TSMC ADR也拉出七．九八％的漲幅，日月光ＡＤＲ甚至大漲十四％。

台股卯勁守住十年線

美股大漲也帶動全球股市大漲勢，二十四日德國股市大漲九五九．四二，漲幅是十．九八％，荷蘭也大漲八．九四％，法國漲八．三九％，亞洲的南韓也大漲八．六％，日本日經上漲七．一四％，台股在二十四日早一步大漲三九五．五九，拉出了四．四五％的漲幅，國安基金在十九日宣布護盤，當天美股大反彈，台股大漲五五二．七六，在國安基金宣布護盤當日，台股一度創下八五二三．六三的新低，這一天市場人心惶惶，很多人驚慌殺出持股，但二十日台股大漲，二十三日又出現三四四．○六的殺盤，二十四日盤中最高一度來到九二八五．六二，距離最低點已拉開七○○點左右的彈幅，這是台股表現的相對勁道，順利守住十年線。

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