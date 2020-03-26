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聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

國際金融市場依然圍繞在COVID-19疫情及油價下跌量大的重磅利空中，美國道瓊指數一度下跌到二○一六年川普當選美國總統時水準。英、法、德等國股市則是跌破一六年紀錄。而在疫情威脅下，歐美封城、封國措施不斷出籠，各國經濟停擺，上半年衰退是很正常的。外資甚至預估美國第二季經濟成長率可能出現超過三○％的衰退，但股市短線似反應過頭，開始利空反彈，那斯達克、費半、台、韓、日股市都彈過十日線。

而各國紛紛祭出降息措施，除了美國聯準會二度緊急降息至零利率，以及啟動七千億美元的量化寬鬆計畫，川普政府也計畫推出兩兆美元救經濟計畫，兩者合計釋出資金超過金融海嘯時水準，本周聯準會宣布第二波寬鬆行動，包括承諾無限量買進債券，以壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府，把介入範圍擴大到公司債與市政債市場。這是Fed史無前例地推出金額無上限、且目標明確的量化寬鬆措施，包括了無限ＱＥ、定向紓困兩大功能。再者，英國央行緊急降息十五個基點至○．一％，並擴大量化寬鬆規模至七千五百億美元，涵蓋符合當前ＱＥ準則的資產，並擴大購買範圍至商業票據，至少實施到今年底。ＥＣＢ也將考慮調高自我設定的ＱＥ持有限制，並為擴大資產收購計畫做好準備。日本銀行加碼一兆日圓收購公債，為市場挹注流動性。南韓央行則將收購十二億美元的政府公債，以穩定市場。

美股須站穩月線再落底整理

澳洲央行則是本月第二次降息，除了調降基準利率一碼至○．二五％的歷史低點。其他如菲律賓央行二碼至三．二五％，且未來可能持續降息；印尼央行、巴西央行都降息，接下來可能還會加碼寬鬆，諸如進一步降息、調降存準率或其他流動性措施。台灣也出現近四年來首次降息。加上前兩周中國也宣布降息釋出約五千億人民幣，全球對抗疫情幾乎有志一同大舉降息，釋出資金預估達十兆美元，大國利率都已趨近零。

股市最主要還是面臨系統性風險，法人基金因應贖回而賣股。尤其規模合計超過二．五兆美元的挪威及沙烏地阿拉伯主權基金，面對油價恐怖性下跌，從去年底每桶還有六○美元（西德州），三個月不到崩跌至二三美元（一度接近二○美元），累計跌幅近七成，見諸歷史幾乎沒有一種大宗標準型商品能在短時間內出現如此跌幅，兩國抽資金是必然，油價越是下跌賣股求現動作就不會停止。這點是要注意的。其實歐美政府鼓勵民眾在家不要外出或辦公，汽車使用量下降對汽油需求自然不振，油價就只能等自然落底。

而歐洲疫情源頭義大利死亡人數超過中國、確診人數依舊直線上升，法國、西班牙及英國也開始暴增，德國推出三千七百億美元救企業，總理梅克爾竟然自我居家隔離。美國加州要四○○○萬居民不准出門，紐約州竟已見軍隊維持秩序，確診人數也暴增，總統及副總統都接受測試（幸好未中），美國也是風聲鶴唳中股市開始反彈。

中國雖宣稱東南沿海復工超過八成，但是現在情況卻是終端消費幾乎停滯或不見了。想想歐洲股市今年最高平均下跌約四成、美國約三成、日本約三五％，這些具有強勁消費能力的市場，股市下跌本來就會影響消費，何況三分之二還處於居家管理或封城，所以說今年上半年各項經濟數據一定很難看。

美國耐吉、星巴克及麥當勞或是服飾大廠Ralph Lauren等等，陸續暫時關店歇業，零售銷售一定大減，難怪道瓊跌幅高居三大指數之冠，短線上就必須先站穩月線才算準備落底整理，否則近一個月指數幾乎都是漲一天跌一天。的確目前道瓊指數本益比從二一倍跌至十四倍，標普指數從二二倍降至十五倍，已是歷史正常區間的低點。市場恐慌，但站在另一角度看，疫情已輪到最大國美國，利空壓力最重之時，若股市已經大跌，那麼短線應先反彈再說；再來就是，企業獲利下修程度，美國企業將於四月中發布財報，市場已有心理準備第一季數據不會太好看，且歐美三月起全面受到疫情影響，企業發布財報前也會先獲利示警，消息面恐引發股市波動，但更重要的是企業對第二季業績與財測展望，如果比預期還差，屆時股市反彈後難免再度引發一波修正。

國安基金護盤有神效

政策放錢救市正常下能發揮較大效用，一旦疫情緩和，國際股市在資金氾濫下，應可展開強勁反彈行情，高盛指稱，如疫情愈來愈嚴重，對經濟的衝擊加劇，那標普指數將下跌至兩千點，待疫情緩和，隨著經濟復甦，股市將見Ｖ型反轉，指數年底將漲至三千兩百點。

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