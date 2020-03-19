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美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

熱門產業現金流生存戰　

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／方亞申】

聯準會下重手降息，全球股市暴漲暴跌；股市下跌影響消費，蘋果手機或耳機砍單不會太令人意外，外資連台積電都調降評等，個股價值在股市下跌時是很重要的衡量標準，而科技業也不是股市下跌產業趨勢就改變，例如5G只是延後但還是要發展，對於相關的PA、PCB等需求趨勢依然在；而中國發展自身半導體業也不會改變，對於矽晶圓及IC設計族群也是需要的。

美國聯準會無預警為幫助美國經濟對抗新冠病毒疫情的衝擊，十五日一口氣將聯邦基金利率目標區間調降足足一個百分點（四碼）至接近於零，並將至少增加債券持有規模七千億美元。距離上次降息只有二周左右，且見諸歷史還未見過聯準會在兩次開會之間出現兩次降息動作。

在美國疫情日趨嚴重下，川普更是以直接灑錢要發給每個人一千美元；聯準會更是動作不斷持續在市場放錢，動作不輸金融海嘯！這次美股四大指數下跌都超過兩成五，最多逼近三成，想想美股元月才創歷史新高，如今卻急速大跌，對於消費者信心影響極大。

美國灑錢直逼金融海嘯

記得鴻海郭董在農曆年前尾牙時，提醒新冠病毒疫情不容小覷，果然一發不可收拾；最近他又說美股大跌主要原因是油價，任何經濟組織涉及自身利益，會以各自立場盤算，油價才是這次股市大跌的最大原因。他尤其認為美國市場能否繼續保持成長，大家是否消費最重要。美國是拉動全球經濟的火車頭，美國經濟靠觀光客消費不大，而是靠本身每一個人消費，美國有將近三．五億人口，是高消費族群，若他們不出門，對美國市場與全球經濟才是關鍵因素。

回頭看目前疫情，歐洲疫情依舊發燒，義大利、丹麥、捷克、西班牙等陸續封國，前兩大經濟體德國及法國確診人數不斷竄升，歐股今年以來累計跌幅最大。目前歐洲成為全球確診人數暴增最快的經濟體，是弱勢指標。再者，疫情在美國也即將爆發成長，紐約州陸續封鎖小社區，高中以下也停課，甚至大學都鼓勵同學不要進校園。而研究機構也在預估會有多少人染病、死亡，總之美國陷入龐大疫情爆發烏雲。

這次COVID-19發源地中國湖北武漢，即將解除封城，距離當初約在除夕，大約七周時間；而歐洲疫情最嚴重義大利是在三月八日封城，若以武漢為例推估，約在四月下旬減緩；其他如西班牙、法、德等國，好一點也大約在四月底、五月初可能告一段落；問題在最後大規模出現的美國，疫情高峰難以推測，較好情況約在五月上旬。亞洲最近出現新增確診病例速度有下降跡象，不少確診也都是從歐美境外移入，若是持續減緩，較好現象就等歐美疫情數字下降。

觀察重要指標變化，當然金融市場必須盡快止住連續大跌或震盪才利投資信心恢復，全球主要股市這次雖受疫情下跌，但OPEC+與俄羅斯談判決裂導致油價瞬間崩跌近三成、至三○美元附近才是主因。沙烏地阿拉伯及挪威主權基金合計超過一．五兆美元，主權基金投資遍及全球股匯債市，當疫情影響經濟，最明顯是交通航空，對於石油需求就會下降，而沙烏地阿拉伯需支付龐大社會福利及軍費，油價看跌，先賣先贏，大幅調降對歐洲及亞洲石油價格搶市，此舉必定影響俄國及美國頁岩油，尤其美國頁岩油中小廠商不少，透過銀行融資或發行債券，面對油價崩跌，可能陷入倒閉危機（一般預計頁岩油生產成本約四○美元），一旦如此也將影響銀行，而這些公司所發行債券是高收益債券主要來源，若破產又影響到投資人，當年金融海嘯就是類似這種現象滾雪球爆發，所以油價大跌，對產油大國沙、俄、美不利，對於金融市場影響更不容小覷，更出現連保值的金價也跟著下跌，市場轉成現金為王，發展下去可能就是通貨緊縮，這也是美國聯準會必須下重手降息主因之一，所以後市必須觀察油價變化。二○一六年初最低價是二六．○六美元，這次最低是三月十七日的二六．六一美元，近期雖在美國總統說要儲備戰備原油而反彈至三五美元，惟不宜再跌破二五美元。

國安基金只觀察未介入

其實客觀來說見諸過去四次美股較大回檔（以標普為例），例如一九八七年、二○○○年、二○○八年以及今年來看，一九八七年那次從八月高點二七三六點花三個月時間下跌至一七八五點，三個月跌幅五三．二八％；兩○○○年網路泡沫破滅則是從三月高點一五五三點，下跌三二個月至二○○二年十月低點七六八．六七點，累計跌幅五○．五％；再來金融海嘯從二○○七年十月高點一五七六點，下跌至二○○九年的七九七．八七點，累計下跌四九．四％。這次則從元月高點三三九三點跌至二四七八點，兩個月不到跌二六．九七％，聯準會對市場下重手威力已超過二○○八年金融海嘯，理論上也要小心美股可能有近五成修正。當然不會是一次修正，而是分段，若是以標普第一段從三三九三點下跌至二八五五點，跌幅十五．八六％，第二段從三一三六點下跌，若是比照第一段跌幅的一．三八二計算，跌幅約二一．九％，滿足點約在二三五○點；也就是說，短線有機會在累計總跌幅達三成附近，做一次較強反彈，不過考慮到疫情，可能要到四月中旬後才有較強反彈，也許反彈後再做一次修正，較大強烈支撐也許在二一○○點上下一百點。

個股價值在股市下跌時是很重要衡量時候，而科技業也不是股市下跌產業趨勢就改變，例如５Ｇ只是延後但還是要發展，對於相關的ＰＡ、ＰＣＢ等需求趨勢依然在。而中國發展自身半導體業也不會改變，對於矽晶圓及ＩＣ設計族群也是需要的。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2083期；訂閱先探投資週刊電子版

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