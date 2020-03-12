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男子居家檢疫4度外出趴趴走 桃市重罰100萬強制隔離

指揮中心記者會外媒英語提問 超強手語翻譯不斷線的秘訣

疫情的贏家vs.輸家

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／黃俊超】

肺炎疫情雖在中國漸歇，卻於歐、美迅速蔓延，加上油價大幅下跌，縱然聯準會已緊急降息兩碼，仍難擋股市出現恐慌式殺盤，短期內恐仍有劇烈震盪走勢，操作上注意資產配置，先跌先反彈與強勢族群可留意。

新冠病毒疫情持續在全球蔓延，雖然於三月八日發源地的中國除武漢以外，已沒有新增確診案例，但是以外國家，繼亞洲的日、韓，中東的伊朗陸續爆發後，歐洲的義大利直線加溫，成了全球確診第二多的國家，並實施全國性的大舉封城，而美國確診病例也迅速增加，至目前已有八個州進入緊急狀態。

聯準會緊急於非開會期間降息兩碼，不過暫時仍難化解恐慌氛圍，預估很有可能於ＦＯＭＣ會議時再次降息，市場甚至預期可能達到三碼，以預防金融市場狀況惡化，世界主要國家的央行跟進降息機率相當高。聯準會的大動作，不僅使得美國十年期公債殖利率下降到○．五％以下，三○年期公債也跌破一％。

油價大跌加深總經疑慮

疫情原本是非經濟因素，但是在無法控制的狀況下，恐將會成為今年衝擊全球經濟的破壞王。油價年初原本就步履蹣跚，更糟的是以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國（ＯＰＥＣ），與俄羅斯組成的「OPEC+聯盟」，對擴大減產無共識而協商破局，且沙國不僅調降價格且還計畫增產，俄國也表示四月後將採自由生產。

市場擔憂沙、俄兩國大打價格戰，國際油價三月九日開盤一度大跌三成，新冠肺炎的疫情擴散，整體經濟活動趨緩甚至部分出現停頓，已是大大削弱了對於原油的需求，倘若供給面還逆勢向上增加，恐將會使得失衡狀況更為嚴峻，對於經濟雪上加霜，目前油價已經看到久違的二字頭，等待油國間的協調。

同一個交易日，美國指數期貨罕見觸發熔斷機制，亞洲股市全面走跌，日股跌破二萬點的整數關卡，韓國股市二千點也告失守，歐洲的德國與法國單日跌幅都超過七％，台灣加權指數跌幅雖相對低，但也下跌超過三○○點，成交量能再次突破二○○○億元，外資賣超五四五．五九億元，為史上第三大金額。

美股震盪異常劇烈，三月九日、十日開盤都觸發熔斷機制，但是一天跌停、一天漲停，其中九日道瓊下跌二○一三點為史上之最，創近十一年來最大跌幅，總統川普打算今年免除薪資稅，不過並未獲得支持。回到台股，今年統計至三月十一日為止，外資共計賣超達三一一四．二億元，賣超金額已超過去年全年買超。

殺盤、恐慌之後，盤勢或將出現技術性反彈，藝高人膽大者斟酌操作。疫情仍在延燒，油價與未來經濟展望模糊，各國紛紛祭出應對方式，不論貨幣或財政政策，可望輪番刺激金融市場，但是，短期間之內可能仍是難以平復，股市最好狀態是反彈後進入整理，伴隨量縮與利空測試，若再次波底則須更加保守。

由於農曆新年時間不同，建議將前兩個月營收合併觀察。疫情在全球迅速擴散，就連紐約市都不排除可能封鎖進出交通，預期接下來數個月，包含觀光、飯店、百貨、運輸等產業，都必須繼續面臨嚴苛考驗，然而疫情總有一天會過去，生活將回到正軌，股價若不再破底進入量縮整理，或為逢低布局的機會。

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