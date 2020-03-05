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台紙擬私有化 最快六月下市

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉居全】

台紙無預警宣布將與新誠股權轉換，儘管造紙類股本業獲利有限，股價多為一、二○元，但各家公司在海內外擁有土地、廠房資產價值，若未來有機會開發轉型，潛在商機驚人。

二月二十七日晚間台紙無預警宣布董事會通過將與新誠資產管理股權轉換案，新誠擬以每股二○．八元現金對價取得台紙全數已發行流通在外股份，台紙預計四月十六日召開股東臨時會提請表決，若議案順利通過，暫定六月一日為股份轉換基準日；意味台紙最快六月將下市。

成立於一九四六年的台紙，是台灣證交所首批上市公司之一，最近六年中就發生兩次經營權之爭事件，一次在二○一四年，當時由前任董事長簡鴻文結合京城銀行戴誠志家族及中纖王朝慶家族的王貴增聯手從經營約二十年的張伯鴻家族中成功拿下經營權；第二次在一七年由簡鴻文對上現任董事長余美玲（京城銀行董事長戴誠志之妻），當年在股東會召開前夕出現轉機落幕，後來簡鴻文退出台紙董事會；而當年股東會後曾推選許良宇出任董事長，不過許良宇卻因意外於同年辭世，台紙董事會於同年十一月推選余美玲出任台紙董事長，任期至今年六月二十七日，趕在董事長任期到期前，台紙無預警宣布擬將私有化下市。

土地資產豐厚

台紙主要產品原本為文化用紙、紙漿及化工產品，一六年九月底決議停止台南新營廠漿紙產線，並將主力產品轉為化工產品，而透過轉投資在越南經營紙器製造及運動休閒業，事業區分為化工、紙器、休閒三大事業。

根據台紙發言人郭席揚表示，台紙私有化下市規劃是讓各事業體分割獨立發展，透過尋覓合適經理人、合作夥伴等方式尋求經營突破點，未來不排除重新ＩＰＯ的可能。

至於將收購台紙的新誠是余美玲家族成員持有的公司，家族成員將已持有台紙股份轉換價金注資，預計斥資八三．六億元。根據經濟部商業司公司登記資訊顯示，新誠成立於二○○五年，董事長戴頌雯是余美玲女兒，持有台紙股權約四．四五％，哥哥戴頌偉是董事，持有台紙約四．四一％；至於余美玲持股台紙約七．八一％，戴誠志持有台紙股權約十九．五八％；光是四人持有台紙股權就約三六．二五％。除了四人持股，加上親近戴家的法人董事持股，據了解，戴家可掌控台紙股權約四成，對於私有化下市機率頗高。

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