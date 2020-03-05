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被動元件的機會在哪？

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

被動元件報價受到中國復工率的影響，但隨著庫存水位回復健康的水準，漲價的題材是否能延續將成為關注的重點。

根據過往經驗，被動元件相關產品的報價往往擁有十年一循環的大漲風氣，而二○一八年，正是整個被動元件族群在沉淪了十年之後所迎來的黃金爆發時期，從相關類股股價接連創下新高，國巨甚至一舉衝破千元，問鼎股后寶座的狀況來看，被動元件所颳起的缺貨漲價旋風，真的席捲了整個資本市場。不過，風潮來得快、去得也快，短短不到一年，整個市場狀況就從供不應求走到供過於求，該族群相關類股的股價紛紛應聲下跌，更有不少是腰斬再腰斬。

確實，拉長時間軸來看，被動元件產業景氣自一八年第三季反轉向下後，已經經過了好幾季的調整時間，終於在一九年第四季，隨著ＭＬＣＣ價格回穩、５Ｇ帶動消費型產品需求加速增溫、上下游的庫存水位調整也回歸正常水位，供需兩端已經趨於平衡，也因此，在經歷了將近一年的低迷過後，被動元件產業去年底終於又盼來了報價上漲。不過，回過頭來看今年狀況，受到新冠肺炎疫情的影響，中國大陸工廠遲遲未能正式復工，進而導致供給端缺貨，推升被動元件上半年的報價走揚，但於此同時，整體終端需求也因為疫情的關係，比先前所預估的可能略有下滑，因此，下半年被動元件產業的漲價動能是否能維持正向成長，仍有待觀察。

國巨缺工報價喊漲

根據業界知情人士分析，不管是去年相關業者透過壓低稼動率去化庫存，或是今年以來新冠肺炎疫情、缺工導致生產不順，這幾波報價喊漲的前提都比較偏向供給端所造成的，與一八年上半年需求端大幅增加，各家業者紛紛提高稼動率擴產因應，但市場仍然維持供不應求有所不同。

同時，在預期缺貨漲價的心理因素的帶動下，中下游的經銷商及代工廠等業者，應該就會開始建立較為安全的庫存水位。因此，這樣的拉貨動能也就支撐著短期被動元件的價格走勢，但未來一旦庫存水位逐漸提高、被動元件供應量回升，後續下游的拉貨動能應該就會漸漸放緩。再加上，被動元件近期報價的飆漲基期確實已經算偏高，以目前三月及下季被動元件市場平均漲幅約三成，0201、0402等常規型標準品漲幅更是傳出上看五成或八成的狀況來看，下半年再繼續上漲的空間可能不大。

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