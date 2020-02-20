快訊

南韓出現多起新冠肺炎群聚 旅遊疫情升至一級注意

白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肺炎疫情影響股市 謝金河：台積電的考驗時刻

聯合新聞網 / 先探投資週刊
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

【文／謝金河】

全球股市在肺炎疫情蔓延中，進入三部曲走勢，一是恐慌殺低期，這是中、港、台三地新春休市，經過春節假期股市開紅盤，卻遇到武漢封城的震撼，港股連續兩天大跌七百點，台股在元月三十日開紅盤大跌近七○○點，中國深滬股市也重挫七～八％。

接著是殺低後的反彈，武漢疫情帶給資本市場的恐慌很短暫，隨著歐美股市紛紛創新高，再加上恐慌指數又回落低檔，中港台三地都出現較大的反彈，台股從一一四一八反彈到一一八五四，中國股市是疫情最核心，但是深圳股市卻領軍大漲，元月深圳Ａ股上揚一．九七％，二月曾一度殺低到一六二四．四九，如今拉升一九五七．三七，卻是兩年來的新高價。深滬股市除了二月三日重新開高的下跌外，幾乎每日都創下新高。

基本面考驗大作戰

陸股一些重要指標個股，例如：立訊、海康威視、歐菲光電等科技股表現都很出色，甚至被美國修理的中興通訊都寫下四六．○五人民幣的高價，精誠資訊有持股的四方精創過去一年來從十．八八漲到四四．九人民幣，也是創了新高價，聯發科有持股的匯頂科技過去一年股價從七一．七一拉升到三六一人民幣，也是上市新天價，這可以看出疫情蔓延，但中國資本市場仍「馬照跑、舞照跳」。

現在進入第三階段，現在是基本面考驗大作戰，兩個變數正迎面而來，一是隨著中國的開工、復工，生產線修復多少？這會影響二○二○年資本市場的基本面，代表性的公司是蘋果，庫克在他的備忘錄中提到受到武漢肺炎疫情衝擊，首季財報預測無法達標，蘋果團隊正在處理疫情帶來的衝擊，蘋果在中國的門市在全面休市後已恢復運作，但上門顧客很少，不過庫克強調中國以外的地區需求仍十分強勁。

受到蘋果財報預警衝擊，十八日股價下跌一．八三％，從前一日收盤的三二四．九五美元，最低殺到三一四．六一美元，最後收盤是三一九美元，盤中最大跌幅達三．一八％，蘋果的領跌也使道瓊指數下跌一六五．八九，不過微軟、FB、Amazon上漲撐住，Nasdaq仍小漲一．五七％。

另一個衝擊也迎面而來，美國從司法部、國防部，甚至是眾議院議長斐洛西都劍指華為，美國考慮對華為增加設限強度，這其中一項甚至是半導體設備及晶片不得賣給華為，如果這個禁令成真，那麼台積電晶片賣給華為的比率約十五％，台積電可能成為苦主，十八日TSMC ADR收盤是五六．一八美元，收盤股價下挫三．四五％，其實台股十八日已在台積電領跌下跌逾百點。

科技冷戰如常上演

在疫情蔓延中，美中貿易戰和解，但科技冷戰如常上演，美國對華為的禁令看起來對半導體產業衝擊最大，十八日Avago也大跌二．二一％，ASML也跌二．二五％，恩智浦（NXPI）更是跌二．三四％，美光也跌一．二八％，Intel也跌一．六八％，只有業績不差的Nvidia逆勢上漲二．三四％，ＡＭＤ上漲二．八六％。

美國對華為的禁令，台積電似乎首當其衝，這不但影響未來獲利，也對台股大盤帶來巨大的影響，因為台積電市值夠大，牽一髮動台股全身，台積電在元月三十日盤中一度下殺到三一六．五元，到二月三日中國股市開市，台積電又創了三一二元新低，然後是公布元月營收達一○三六．八三億元，又使股價衝上三三八元，十八日外資賣超四○七九○張，股價殺低九．五元，在新製程帶領下，台積電已連續六個月單月營收逾千億，華為若影響台積電，可能會使台積電今年成長的夢破碎，面臨本益比下修的危險，如果外資加大賣超力道，股價可能得面對三○○元的保衛戰。

這個時候的武漢疫情可能使台股必須面對基本面的考驗，像是以中國為主要生產基地的，中國生產線停工影響營收與獲利，剛剛公布的元月上市櫃公司營收總額是二．六三兆，創新高的家數只剩下二十四家，有十一家上市櫃公司申請延後公告，元月才是徵兆的開端，二月的情況可能更慘烈，如果疫情到三月仍然沒有頭緒，台股可能要面臨很大煎熬。

從營收來看，電子五哥落差非常大，像鴻海元月營收三六四五．六五億元，這比起去年十一月最高的六○二六．四六億，大約少了四成，ＮＢ大廠廣達從去年十一月最高峰一○八．七億掉到剩下六二．九五億元，英業達從四八一．七五億元掉到二九三．七八億元，宏碁從十二月的二三二．六九億掉到一三五．五三億元，這個落差都很大。

華為的衝擊有多大？

印刷電路板的慘況也是一樣，像台郡從高峰的三一．八七億，元月只剩下十三．一四億元，華通從六二．一二億掉到四○．四五億，健鼎從五一．八三掉到三九．九六億，最慘的是臻鼎ＫＹ從一六五．三一億元直接掉落到六六．九七億元。生產基地在中國的水泥業也受到影響，台泥十二月營收一二三．四九億，元月剩下七五．○二億，少了三九．三％，亞泥從八一．一五億降為五二．一億，減幅是三五．八％；以中國為主要生產基地的台玻單月營收從三九．五億掉到二三．二八億元，減幅為四一％，冠軍從四．○七億降為二．○六億元，幾乎是減半，元月是春節加上疫情，上市櫃公司營收少三成到四成的比比皆是，這也告訴大家，台股在元月、二月的基本面考驗是很嚴峻的。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2079期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2079期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：資料中心廣建 伺服器廠看漲

◎特別企劃：高價股成為人氣指標

◎中港直擊：騰訊是受惠疫情宅經濟股

【最新活動看板】

◎2020車電總覽 強勢登埸！

延伸閱讀

搶口罩還是搶股票？ 謝金河：聰明投資家三言兩語說淸楚

中國大亨談「苦日子」 謝金河：這3字台灣最早拿來用！

新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

台股通過初步壓力測試 謝金河：這些公司可逢低布局

相關新聞

肺炎疫情影響股市 謝金河：台積電的考驗時刻

全球股市在肺炎疫情蔓延中，進入三部曲走勢，一是恐慌殺低期，這是中、港、台三地新春休市，經過春節假期股市開紅盤，卻遇到武漢封城的震撼，港股連續兩天大跌七百點，台股在元月三十日開紅盤大跌近七○○點，中國深滬股市也重挫七～八％。

IC設計股三檔績優生出列

在ＡＩ、５Ｇ的帶動之下，台灣的ＩＣ設計業處處是亮點，５Ｇ邏輯晶片聯發科、藍牙耳機晶片瑞昱、觸控板義隆今年營運動能強勁，值得關注。

消費券2.0 內需股有望受惠

新冠肺炎持續蔓延，已重挫國內內需產業，政府正加緊擬定紓困計畫，市場也樂觀預期「振興抵用券」有望使餐飲、百貨、觀光等族群業績扳回一城。

貿易戰再升級台股比氣長

美國又傳出政策上對可能未來賣給中國晶片設備等都要申請許可，對半導體又是一拳；且蘋果調降財測加上中國因疫情停工恢復不如預期，使得台灣電子公司獲利可能下修。惟美四大指數頻創歷史新高、中國深圳指數演出破底穿頭，台股拉回仍具上漲潛力，包括矽晶圓、半導體、伺服器相關、疫情相關及宅經濟股等可密切追蹤。

寄生上流翻身股

「寄生上流」是一種魚幫水、水幫魚相互依賴的成長模式。Netflix和Uber寄生於AWS而上，超微和輝達寄生於台積電專業代工服務讓業績扶搖直上；蘋果更帶出台積電和蘋概股的業績成長模式，還有CIS和矽晶圓產業都是很明顯的寄生上流的翻身股。

離岸風電股 來比含金量

綠能產業是政府推動五加二產業創新一環，而政府透過「國產化」推出產業在地化政策，台船及世紀鋼則受惠於離岸風電的效應，一月營收繳出佳績。

IPC搶親大戰 下一個換誰？

早期ＩＰＣ族群還是資本市場的冷門代表之一，如今風水輪流轉，卻成為AIoT世代下的當紅炸子雞，電子大廠展開搶親大作戰，佳世達集團更是挑好挑滿，毫不手軟。

跌時重質

武漢疫情高峰尚未見到，但美國相對經濟數據強勁，股市總市值越來越高，統領全球經濟實力更強。台股這次反彈弱、未站上季線，主要是中國廠出貨問題待解決，還需一段時間調整，選股上以伺服器相關、記憶體、被動元件、金融、風電族群為主。往年配息率、股東報酬率及殖利率高的個股，逢低值得注意。

謝金河：VIX透露的訊息！

就像股價指數不停地往上創新高一般，中國武漢肺炎疫情也不斷擴散蔓延，每天傳出的確診病例與死亡人數，到二月十一日上午為止，中國確診病例四四三七○例，死亡一一一一人，而全球確診病例四四七八九，死亡一一一二人，疫情蔓延到中國以外的地區，以受到鑽石公主號郵輪不斷攀高的病例來看，日本確診病例高達一六三，而發生在日本本土是二六個病例，新加坡來到四七、泰國三三、香港四九、南韓二八、台灣與馬來西亞同為十八，澳洲、越南十五、美國十三、法國十一。

慘業大復活

多年來受中國紅色供應鏈的威脅與價格廝殺，讓國內的面板與LED產業淪為四大慘業之一。擅長大量製造的中國廠商，如今不但面臨產能過剩以及武漢肺炎疫情爆發，陷入停工或產能利用率不足之窘境。當前則是產業秩序重整與汰弱留強之關鍵時刻，台灣不論是在面板、LED、封測、被動元件或記憶體等領域，各家廠商均積極轉型朝高附加價值的產品發展，不再只是拚價格，而是大幅強化核心技術能力，相信在下一輪的競賽中，台廠可望重振雄風。

伺服器廠搶攻雲商機

因應5G商轉與雲端服務興起，帶動資料運算儲存需求暴增，包括谷歌、亞馬遜、臉書、微軟等積極布建資料中心，引爆伺服器商機，緯穎、廣達、勤誠等供應鏈受惠。

特斯拉狂飆的真相是…

根據美國企業季報推測，若排除武漢肺炎疫情的因素，其實是有上修財測的空間，蘋果、特斯拉都有機會，半導體產業則確認景氣逐步回春。

熱門新聞

肺炎疫情影響股市 謝金河：台積電的考驗時刻

搶親保德信人壽 8家金控心動5家出價

到底是何來歷？「中台灣摩鐵教父」洪國清發跡傳奇

IC設計股三檔績優生出列

六年級生理財》男神溫昇豪鎖定固定收益 股票、房地產樣樣通

新冠病毒肆虐 善用美元套利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。