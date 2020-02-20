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南韓出現多起新冠肺炎群聚 旅遊疫情升至一級注意

白牌司機感染源出現了 浙江台商採檢結果血液有抗體

寄生上流翻身股

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／魏聖峰】

「寄生上流」是一種魚幫水、水幫魚相互依賴的成長模式。Netflix和Uber寄生於AWS而上，超微和輝達寄生於台積電專業代工服務讓業績扶搖直上；蘋果更帶出台積電和蘋概股的業績成長模式，還有CIS和矽晶圓產業都是很明顯的寄生上流的翻身股。

雖然面臨武漢肺炎疫情擴大衝擊，一度對美股和全球股市造成回檔壓力，但美國經濟被疫情波及的情況仍受到控制，聯準會主席鮑威爾也認為暫時不需要降息等於是替第一季美國經濟成長背書，激勵美股再創歷史新高。美股一月底創新高後，四大天王的蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌的股價都創下歷史新高，資本市值全都突破一兆美元大關，堪稱美股最狂的多頭行情。

微軟（Ｍ）、蘋果（Ａ）、谷歌（Ｇ）和亞馬遜（Ａ），四家企業名稱的開頭字拼起來就是MAGA正好呼應川普二○一六年競選總統的口號讓美國再偉大（Make America Great Again; MAGA），美股和全球股市就在四大科技天王股價創新高引領下續創新高。過去十年來，蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌在科技的創新能力、產品市場占有率、企業品牌知名度、獲利能力，還有這四大咖科技公司的產品早已深入我們的日常生活，在全球科技產業已經塑造引領潮流的指標性。除了去年十二月沙國最大國營石油公司沙美石油ＩＰＯ的資本市值一度逼近兩兆美元外，不論金融市場如何震盪，少有新竄出來的企業有能力超越蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌這四大咖。

MAGA引領全球股市多頭氣勢

從MAGA四大天王的股價本益比來看，蘋果本益比二五．七倍是最低。一九年蘋果ＥＰＳ十二．六六美元、營益率二四．六％、稅前淨利率二五．三％，過去幾年蘋果利用低利率借錢和發行公司債方式買回庫藏股，帶動股價創新高，也讓蘋果的股東權益報酬率成長到五五．五％。去年蘋果穿戴式裝置的Apple Watch和AirPods已經竄升出來成為蘋果第三大產品部門，加上去年下半年iPhone賣得不錯，形成雙旗艦產品並維持營運走高，挽救iPhone成長率遞減對營運成長動能下滑的疑慮。去年第四季交出ＥＰＳ四．九九美元、營收九一八億美元，均創下單季歷史新高。不過，十八日傳出蘋果受中國疫情衝擊，到三月底的業績將無法達到先前財測，衝擊蘋果短線股價表現。

微軟去年第四季也交出ＥＰＳ一．五一美元的單季歷史新高，比市場平均預估的一．三二美元高出十四％。智慧雲端部門營收一一八．六九億美元、年增二七％創單季歷史新高，並逐漸成為微軟商品中營收占比最高的部門，其中，Office 365商業版營收年增二七％、Azure年增六二％、Office消費者產品和雲端服務年增十九％、Dynamic 365年增四二％、LinekedIn營收年增二四％。微軟在智慧雲端部門強勁成長，財報公布後股價一度創下一九○．七美元的歷史新高，一度超越蘋果成為美股最大資本市值企業。微軟過去一年的營益率為三四．一％、稅前淨利率三四．七％，均高於同期間蘋果的表現。軟體和雲端是微軟主要產品，毛利率會比蘋果產品高，最近微軟和蘋果的資本市值都在伯仲間，但我們長期看好微軟的資本市值會超越蘋果。

亞馬遜一七年收購全食超市（Whole food Markets），並從一八年併入亞馬遜財報後，營收、ＥＰＳ三級跳，上季營收交出八七四億美元的單季歷史新高，ＥＰＳ六．四七美元單季歷史次高。去年ＡＷＳ產品的年成長率已經下降到三六％，首度低於四成，ＡＷＳ淨利年增十九％、達到二六億美元，雖然暗示成長高峰期已過，仍是亞馬遜獲利能力最好的部門。去年微軟拿下美國國防部十年、一○○億美元雲端運算訂單，亞馬遜不服向法院提請暫緩執行計畫，被美國法院判准，加上亞馬遜交出不錯的財報內容，是股價近期創新高的內涵。

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