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日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

離岸風電股 來比含金量

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

綠能產業是政府推動五加二產業創新一環，而政府透過「國產化」推出產業在地化政策，台船及世紀鋼則受惠於離岸風電的效應，一月營收繳出佳績。

能源轉型為各國的共同目標，台灣政府不落人後，大力支持再生能源發展，繼太陽能與陸域風電後，可建設於海域、發電規模愈大的離岸風電，已成為未來能源結構中不可缺少的要角之一，台灣更優先於鄰近的日本、韓國，強力推動離岸風電。

風電市場亞洲成長最快

相較於其他再生能源，風能在發電過程中不消耗任何燃料，且不會產生二氧化碳，屬於極度乾淨的可發電能源，就如今的趨勢來看，透過更穩定的海上風力來發電，更能減少對陸域生活環境的影響，進而提升在地環境品質。

隨著英國、德國等歐洲國家相競投入發展離岸風電，如今已延伸至亞洲、美洲，顯示出利用海上風能的趨勢勢不可擋，彭博新能源財經（ＢＮＥＦ）預估，全球離岸風電規模將從二○一七年的十七．七ＧＷ（十億瓦），至二○三○年將增加至一一四．九ＧＷ；同樣地，全球風能協會（ＧＷＥＣ）一九年發布的報告中也指出，預計至二○三○年全球風能裝機總發電量將超過二○○ＧＷ，中國市場將占海上風電市場的三○％，整體亞洲市場占比約五四．五％，全球風能市場重心由歐美向東方轉移，亞洲將會成為成長最快與全球最大的離岸風電市場之一，其中，發展腳步最快的則是台灣，因此促使沃旭（rsted）、丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ），以及全球第二大離岸發電開發商英諾吉（Innogy）等國際企業，都以台灣做為亞太的營運總部或重心。

國產化要求 台廠受惠

在政府的經濟政策中，包括風電產業在內的綠能產業則是五加二產業創新的一環，政府大力支持再生能源發展，帶動國內外投資，依據經濟部工業局預估，發展離岸風電，到二○二五年，可望為相關製造業帶來一二一八億元的產值，服務業年產值達七七三億元，累計可以帶動一兆元投資額，以及創造二萬個以上工作機會。同時，政府也為加大產業及經濟轉型的力道，除借重外國開發商的技術與經驗，另一方面也透過「國產化」的要求，推出產業在地化政策，要求開發商務必落實本土採購，協助台灣廠商於風電供應鏈中卡位。

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