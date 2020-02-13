【文／方亞申】

武漢疫情高峰尚未見到，但美國相對經濟數據強勁，股市總市值越來越高，統領全球經濟實力更強。台股這次反彈弱、未站上季線，主要是中國廠出貨問題待解決，還需一段時間調整，選股上以伺服器相關、記憶體、被動元件、金融、風電族群為主。往年配息率、股東報酬率及殖利率高的個股，逢低值得注意。

近一周先從廣州、深圳封城，再到北京及上海部分封城，顯見中國疫情失控，而新增確診病例超過四．四萬人、死亡超過一千人，相較SARS花了半年確診人數八千餘人、死亡七七九人，這次僅僅不到一個月，確診及死亡人數就大幅追過，顯見武漢肺炎真的很嚴重且歹毒，確診高峰期無人說得準，要解決除了疫苗就是等到天氣熱，約在四月底、五月初以後，在此之前可能見到確診及死亡人數不斷攀升。

最重要是中國從武漢開始封城，連北上廣深四大都市都封，意味著其他地方只要嚴重隨時可以封，所謂封城就是區域管理，進出要路條，那麼對於一般工作及運輸非常不方便，市場期盼的復工以及開工率都是一大疑問。尤其是下游人力需求最多的組裝廠，包括鴻海、和碩、英業達、緯創、仁寶若持續延後開工或開工率不到五成，對於上游零組件需求都將下降，即使資方完成開工準備，但因各地對外來人口進出與交通管制嚴格，短期內業者難逃員工返崗困難導致人工短缺的問題，且因關鍵零組件運輸與生產受阻，一旦安全庫存見底，也將無料生產，導致工廠名目上開工，但仍無法正常運作。外資已預期今年５Ｇ手機銷售量就減少二五至三○％。

今年獲利不那麼樂觀了

復工往後延，大多數公司營收就會下降，獲利也會下降，台灣電子公司也有超過五成的產能在大陸，業績必受影響，今年獲利也就沒有原來預期樂觀（原預估企業獲利成長十％）。

而中國本身更慘，新增確診人數還在增加，高峰尚未出現，這件二一世紀以來最大傳染病，對全球經濟成長投下極大變數，中國第一季包括電子、汽車、民間消費幾乎全倒，經濟成長率預估不到四％，而封城或限制旅遊則會衝擊觀光業與運輸業，這些預防措施對實質經濟自然會產生影響。二○○三年SARS爆發期間，中國ＧＤＰ成長率由第一季的十一．一％降至第二季的九．二％，跌幅達兩個百分點。

中國在此情況下，若股市崩跌，民心殺傷力更大，所以也出現積極釋金護盤動作，以科技中小型的深圳股市最高彈至一七六九點，封閉大跳空缺口下限一七五六點，似乎透露未來科技也將是中國主流。短線中國股市反彈也不少，深圳股市拉回守穩季線還是強勢。韓國及日本走勢也不弱，韓國出現醫院封院，但指數還是在季線之上，日本確診人數全球第二多也站在季線之上；東南亞都在年線之下；新興市場股市近期表現也明顯較弱勢。

中國經濟展望較不樂觀，由於中國國民生產毛額超過十三兆美元，僅次於美國，如今幾乎出現當機、經濟停擺模式，全球很難不受影響。接下來要注意的是國際油市，今年以來各項原物料跌最深的就是石油，原本市場看好美中達成初步貿易協定和美伊在中東緊張局勢，讓西德州油價元月前三個交易日每桶逾六○美元。但隨後持續走跌，二月四日更出現逾一年來首次低於五○美元。元旦以來累跌逾二成。油價走跌對美國頁岩油商衝擊很大，因為獲利減少同時還必須應付龐大償務。中國大陸是全球最大原油進口國，外界原先預估今年全球能源需求增長數量約三分之一來自中國，但新疫情將讓這預期落空，需求甚至可能減少。對於塑化業也是利空，台灣塑化股必須利空不跌才利打底。

未來要觀察若是油價持續向四五美元探底，對於能源股以及中東石油國家財政壓力將大增，出脫其他股票的可能性就提高。其次汽車、工業生產等最需要的銅等非鐵金屬，今年以來也下跌接近一成，暗示下游需求弱勢。

全球強勢股市就看歐美

中國不行就要看火車頭美國了，美股在非農就業人口超過預期下，顯見景氣還是相當不錯，且在公布財報中，有超過六五％較預期好，在重要公司陸續公布財報後，未來一段時間就只有等聯準會主席演說，但近一周聯準會在半年度貨幣政策報告中指出，新型肺炎對美國經濟前景帶來無法預測、也不可預料的問題。新型肺炎疫情恐將導致中國大陸經濟成長受阻，所幸美國去年已提前不准上游廠商如半導體出口大陸，所以所受影響較小但還是有。而資金還是將集中在蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書等大型股身上。這前四家公司總市值都超過一兆美元，已公布第四季財報公司，共通點在於業績超乎預期。其中以亞馬遜業績最為亮眼，上季營收暴增二一％至八七○億美元。更重要是上述公司ＰＥ雖高，但手上擁有現金都超過千億美元，呈現大者恆大且具有超強競爭力，與兩千年網路泡沫不同，加上ＥＴＦ規模擴大，持續持增加持股。

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