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謝金河：VIX透露的訊息！

聯合新聞網 / 先探投資週刊
謝金河。本報資料照片

【文／謝金河】

就像股價指數不停地往上創新高一般，中國武漢肺炎疫情也不斷擴散蔓延，每天傳出的確診病例與死亡人數，到二月十一日上午為止，中國確診病例四四三七○例，死亡一一一一人，而全球確診病例四四七八九，死亡一一一二人，疫情蔓延到中國以外的地區，以受到鑽石公主號郵輪不斷攀高的病例來看，日本確診病例高達一六三，而發生在日本本土是二六個病例，新加坡來到四七、泰國三三、香港四九、南韓二八、台灣與馬來西亞同為十八，澳洲、越南十五、美國十三、法國十一。

隨著疫情擴散蔓延，備受世人爭議的ＷＨＯ祕書長譚德塞形容武漢肺炎威力遠勝於恐怖攻擊，全球應視其為頭號公敵共同對抗，連一直幫忙中國穩匿疫情的ＷＨＯ祕書長都站出來示警說問題嚴重，如果拿○三年SARS來比，當年SARS襲來，疫情又急又猛，大家都記得台北和平醫院封院，那年死了好幾個醫生，全球SARS確診病例逾八○○○人，死亡七七四人，單是香港就有二九九人死亡，這個數字令人震驚，但現在武漢疫情確診病例已逼近五萬，死亡人數也突破千人，這個衝擊當然比SARS大很多。

恐慌指數測試人心

不過表現在資本市場，這個災情跟大家想像可能不太一樣，一個是用來作為測試市場人心的恐慌指數（ＶＩＸ），這回表現跟上次不一樣，○三年SARS襲來，ＶＩＸ衝到四○以上，全球股市一起暴跌，過去二十年，ＶＩＸ衝過四○以上只有兩次，另一次是○九年發生在美國本土的金融海嘯，這回武肺疫情在農曆年後，台灣、深滬港股市在新春開紅盤日都出現極度恐慌的大跌，美國道瓊指數也在元月三十一日大幅下挫六○三點，但是二月以來，全球股市表現十分淡定，除貼近中國的亞洲股市外，歐美股市幾乎是頻頻創新高狀態。

ＶＩＸ在疫情蔓延之際，最高只來到十八．八四，目前只在十五．一八，如果恐慌指數可以用來測試市場人心，那麼發生在台灣、香港、全中國的對疫情恐慌顯然與其他市場的人感受不一樣；也就是說，中港台三地及日本、南韓、新加坡民眾搶購囤積抗疫物資之際，全世界的人卻相對表現淡定，這個情況跟上次SARS很不一樣，我也一直在思考這背後到底隱藏了什麼樣的意涵。

這當中，我印象最深刻的是這次奧斯卡頒獎，南韓的「寄生上流」得到四項大獎，但是在頒獎典禮中，這次沒有看到過去活躍的中國明星，而在好萊塢的頒獎典禮中，大家對於這次又兇又猛的肺炎疫情也表現很淡定。

於是資本市場也出現不同的解讀，到二月十一日為止，美國道瓊指數寫下二九四一五．三九的新高，S&P 500也創下三三七五．六三新高，Nasdaq已逼近萬點，來到九七一四．七四，歐洲道瓊五○也創下三八三二的歷史新高，歐洲創新高的市場有丹麥、瑞典、西班牙、比利時、荷蘭、法國、瑞士、德國，這個情況跟深陷疫情干擾的亞洲區國家很不一樣。

美股五大咖股價奔新高

更令人驚嘆的是美國市值前五大的Top 5，股價不停地奔馳創新高，例如：Apple最高來到三二七．八五美元，市值一．四四四九兆美元；微軟最高漲到一九○．七美元，市值拉升到一．四五兆美元，一度又超越蘋果；Amazon一飛沖天，股價創了二一八五．九五美元歷史新高，市值來到一．○八八一兆美元；Google也創下一五二九．六三美元天價，市值也達到一．○五四九兆美元。

這當中，我們看到美國歷史上從未見過有四家超級大企業市值超過一兆美元，而且同時存在，這是在ＥＴＦ效應中不斷拉升市場高亮度的權值股，這個現象也可能影響台股未來命運，可以先看台積電的表現，這次TSMC ADR從六○．六四美元拉回到五三．六美元，台灣的台積電也從三四六元拉回三一二元，現在TSMC ADR又來到五八．六四美元，市值回到三○四二．四五億美元，這又給了台積電往上拉升的空間，可能有機會帶領台股重回一二○○○點。

最近台積電公布二○一九年配息九．五元，殖利率二．八七％，今年若季配息都在二．五元以上，將從十元起跳，殖利率回到三％以上，仍然十分具有吸引力，而聯發科受到市場衝擊大，這次股價從四六四元率先拉回三七三元，在元月三十日開紅盤，聯發科跳空大跌八．四七％，留下一個大跳空缺口，也使股價呈現弱勢整理，法說會蔡力行預告首季營收會下滑七～十五％，但在５Ｇ晶片全球市占率會達四○％，這也讓投資人的心得到激勵。

去年帶領台股向前衝的台積電、聯發科、鴻海、大立光都受到這次疫情衝擊，像鴻海在全中國生產基地復工難度高，股價一度殺低到七七．三元，元月營收從去年十一月的六○二六億元摔到剩三六四五億元，可以看出鴻海的生產基地放在一個中國籃子，這次受到影響相當大，而大立光則受到蘋果iPhone出貨到底會掉多少的衝擊。

與手機產業鏈依存度最高的鏡頭廠，像大立光元月營收四一．一億，比高峰的六六．五五億，大約少了三成，玉晶光也從十九．二九億掉到九．八一億元，亞光也掉到剩下十．○七億，新鉅科從三．二五億剩下一．三八億，又回到前年低檔，從鏡頭模組廠營收，就可以看到這次iPhone產業鏈受到疫情撞擊的影響。

深圳Ａ股走勢強勁

回到台股大盤來看，加權指數從一二一九七．六四折返，在紅盤日大跌後的餘波中，指數最低跌到一一一三八．○三，此後六個交易日，台股未再破底，只小破半年線，跟櫃買指數破年線翻起，顯然大型權值股抵抗力優於小型股，而中港台三地股市，看起來深圳強過上海，上海破年線，香港也一度在年線下的空頭走勢，不過日本、南韓在疫情蔓延中仍維持多頭格局，這當中非常值得注意的是中國深圳股市。

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