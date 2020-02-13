快訊

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慘業大復活

聯合新聞網 / 先探投資週刊

【文／馮欣仁】

多年來受中國紅色供應鏈的威脅與價格廝殺，讓國內的面板與LED產業淪為四大慘業之一。擅長大量製造的中國廠商，如今不但面臨產能過剩以及武漢肺炎疫情爆發，陷入停工或產能利用率不足之窘境。當前則是產業秩序重整與汰弱留強之關鍵時刻，台灣不論是在面板、LED、封測、被動元件或記憶體等領域，各家廠商均積極轉型朝高附加價值的產品發展，不再只是拚價格，而是大幅強化核心技術能力，相信在下一輪的競賽中，台廠可望重振雄風。

近年來，中國政府藉由補貼政策，大力扶植面板、太陽能、ＬＥＤ、記憶體等產業，更大舉擴充產能，造成供需嚴重失衡，讓國內業者身受其害。不過，此次武漢肺炎事件或許讓過去被紅色供應鏈打趴的台灣廠商，可望受惠於轉單或是供需秩序趨於平衡之狀態。尤其，中國面板廠商在政府資助之下，積極擴建新世代面板廠，導致面板長期處於供過於求狀態，也造成報價直直落；就連韓國三星電子與ＬＧＤ二大廠商也備感壓力，日前也宣布退出傳統ＬＣＤ，轉型朝AMOLED等高階產品發展。在韓廠退出市場加上武漢肺炎導致京東方等中國面板廠停產，不僅有助於面板報價回升，同時國內面板雙虎群創與友達將可望受惠轉單效應。

自二○一九年第三季以來，韓國面板廠減少或停止境內的七．五代和八．五代面板廠的生產，根據市調機構IHS Markit估計，今年韓國將生產四五○○萬片電視面板，較一九年減少三九％，包括四三吋、五五吋和六五吋面板產出都將減少。如此一來，大尺寸面板供需有望趨於平衡，甚至轉為供給吃緊。再者，因武漢肺炎疫情衝擊中國最大面板廠京東方十．五代廠延後投產，恐將讓大尺寸面板報價走揚。儘管去年大虧一九一億元的友達，主要因去年第四季整體產能利用率下降所致，但近期卻獲得外資與投信買盤青睞，推升股價緩步攀高。

友達大力發展場域經濟

展望今年首季，因傳統淡季加上武漢疫情影響，公司預期，大尺寸面板出貨量會衰退三～六％，但平均銷售單價（ＡＳＰ）則會成長三～六％，顯示出供需失衡狀況逐步緩解；且整體稼動率高於去年第四季。不過，近來友達內部積極展開轉型與新事業布局，新事業目標是創造面板價值的延伸，長期要協助友達數位轉型，往ＡＩ化發展成解決方案供應商。友達在智慧零售新事業中就同時採用內部育成與外部併購兩個方式，除內部自行成立創利空間外，一八年併購美國數位顯示看板系統、內容整合商ComQi，吸收對方在相關場域十年經驗，縮短友達的學習曲線。

日前美國消費性電子展（ＣＥＳ）會中，由董事長彭浪親自領軍，以車用、電競、電視等產品為主軸參展，更強調「整合」，如在此次車載面板展品中，即整合了In-Cell Touch、On-Cell Touch，或一對一、一對二貼合等技術。面臨嚴峻挑戰，友達以過去二○多年累積的核心競爭力，從面板結合ＡＩ等新穎技術，延伸到全方位智慧解決方案，並更強調做到「場域經濟」，在非消費型產品方面，比如商用、工控、車載等利基型產品，加值產品占營收比重已超過五○％。

為了朝向系統整合，友達日前宣布以每股五七元、溢價二一％條件公開收購工業電腦業者凌華五～三○％股權。由於５Ｇ及ＡＩ時代帶來的邊緣運算技術，相關應用產業將破碎化、細分化，友達期望藉由投資凌華，能從重要零件設計時就開始參與包括掌握各產業對面板尺寸、造型、解析度、光線反射、溫濕度、工業標準。法人正向看待本次收購案對友達轉型，透過有效投資，在轉型系統及解決方案營運上從事高端及利基型市場耕耘，藉此擺脫殺價競爭的面板環境，提高市場競爭力。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2078期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2078期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：台廠LED殺出重圍

◎特別企劃：一月營收透露玄機 聚焦半導體

◎中港直擊：香港購物天堂淪地獄

【最新活動看板】


◎2019車電總覽 強勢登埸！

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

因應武漢疫情暫停送愛逛書局 雲林長城同濟會改挑禮包

中共濟南市委書記王忠林 調任武漢一把手

高端傳喜訊 盤中股價漲6%

掌握新冠肺炎資訊 逢甲大學開發台灣疫情地圖

相關新聞

謝金河：VIX透露的訊息！

就像股價指數不停地往上創新高一般，中國武漢肺炎疫情也不斷擴散蔓延，每天傳出的確診病例與死亡人數，到二月十一日上午為止，中國確診病例四四三七○例，死亡一一一一人，而全球確診病例四四七八九，死亡一一一二人，疫情蔓延到中國以外的地區，以受到鑽石公主號郵輪不斷攀高的病例來看，日本確診病例高達一六三，而發生在日本本土是二六個病例，新加坡來到四七、泰國三三、香港四九、南韓二八、台灣與馬來西亞同為十八，澳洲、越南十五、美國十三、法國十一。

離岸風電股 來比含金量

綠能產業是政府推動五加二產業創新一環，而政府透過「國產化」推出產業在地化政策，台船及世紀鋼則受惠於離岸風電的效應，一月營收繳出佳績。

IPC搶親大戰 下一個換誰？

早期ＩＰＣ族群還是資本市場的冷門代表之一，如今風水輪流轉，卻成為AIoT世代下的當紅炸子雞，電子大廠展開搶親大作戰，佳世達集團更是挑好挑滿，毫不手軟。

跌時重質

武漢疫情高峰尚未見到，但美國相對經濟數據強勁，股市總市值越來越高，統領全球經濟實力更強。台股這次反彈弱、未站上季線，主要是中國廠出貨問題待解決，還需一段時間調整，選股上以伺服器相關、記憶體、被動元件、金融、風電族群為主。往年配息率、股東報酬率及殖利率高的個股，逢低值得注意。

慘業大復活

多年來受中國紅色供應鏈的威脅與價格廝殺，讓國內的面板與LED產業淪為四大慘業之一。擅長大量製造的中國廠商，如今不但面臨產能過剩以及武漢肺炎疫情爆發，陷入停工或產能利用率不足之窘境。當前則是產業秩序重整與汰弱留強之關鍵時刻，台灣不論是在面板、LED、封測、被動元件或記憶體等領域，各家廠商均積極轉型朝高附加價值的產品發展，不再只是拚價格，而是大幅強化核心技術能力，相信在下一輪的競賽中，台廠可望重振雄風。

伺服器廠搶攻雲商機

因應5G商轉與雲端服務興起，帶動資料運算儲存需求暴增，包括谷歌、亞馬遜、臉書、微軟等積極布建資料中心，引爆伺服器商機，緯穎、廣達、勤誠等供應鏈受惠。

特斯拉狂飆的真相是…

根據美國企業季報推測，若排除武漢肺炎疫情的因素，其實是有上修財測的空間，蘋果、特斯拉都有機會，半導體產業則確認景氣逐步回春。

ＭＷＣ展 前哨戰開打

二月底即將於巴塞隆納展開的ＭＷＣ展，將再度掀起科技產品及新應用的相關話題，聯發科、愛普值得留意。

危機入市抗疫3大投資法則

武漢肺炎打亂大家過農曆年氣氛，重要的是電子產業供應鏈也亂了套，加上疫情不明，對於第一季全球景氣將有不小影響，選股上暫不急，透過股市反覆震盪可看出哪些個股具有潛力；而重點觀察有三個法則：季線強勢表現、高息利和高毛利，就能讓選股零失誤！

謝金河：重視高殖利率與高毛利率

台股在農曆年前封關，站在一二○○○點以上，市場滿心期待台股在農曆年長假後能一飛沖天，一口氣挑戰三○年前創下的一二六八二天價，沒想到遇上武漢肺炎疫情，新春開紅盤首日，台股大跌六九六．九七，這個意外撞擊讓投資人對鼠年行情膽顫心驚，未來的投資布局何去何從？

存股積沙成塔 打造穩健現金流

短線以趨勢性操作與追逐強勢股為主，長期投資則可留意溫和成長股、低基期轉機股與穩健息利股，展現細水長流、涓滴成河的力量。

生醫研發主題圍繞健康照護

二○三九年全球將有近二二億的高齡人口，如此龐大的占比，青壯人口勢必無法支撐，因此健康照護成為全球生醫產業研發方向，而抗老、預防更是新顯學。

熱門新聞

謝金河：VIX透露的訊息！

慘業大復活

IPC搶親大戰 下一個換誰？

跌時重質

武漢肺炎對台灣房地產之影響

離岸風電股 來比含金量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。