親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財訊快報

存股積沙成塔 打造穩健現金流

2020-01-21 12:58先探投資週刊

【文／黃俊超】

短線以趨勢性操作與追逐強勢股為主，長期投資則可留意溫和成長股、低基期轉機股與穩健息利股，展現細水長流、涓滴成河的力量。

低利率環境之下，股市不畏貿易戰或地緣政治而持續上漲，重點在於為了預防可能發生的衰退，全球多國央行包含龍頭美國，紛紛採取降息政策，熱錢帶動資金行情，加上科技跨入５Ｇ世代，５Ｇ技術滿足包含頻寬與延遲性的極高要求，不僅是重大變革且使用範圍更加擴大，需求已開始大幅度且迅速提升。

投資模式也持續演進，被動式與主動式基金的消長是重點，根據國際研調機構統計，去年指數股票型基金（ＥＴＦ）持有全球資產，膨脹至超過六兆美元，短短不到四年躍增一倍，台灣也不例外，不僅ＥＴＦ檔數持續增加，且於去年ＥＴＦ規模正式超過國內股票型基金，市場寵兒助長指數朝歷史新高邁進。

長線投資除了ＥＴＦ之外，史上最長的多頭行情，加上台股殖利率於全球僅次於英國，也帶動存股風氣更加盛行。根據統計資料顯示，持有人數最多的是中鋼，達到上百萬人，而科技股則以鴻海為首，去年已超過八○萬，至於減少最多的則是聯電，近十年來少了約二○萬股東。

分享

金融股圈粉能力超強

願意長期持有一檔個股，扣除掉被套牢不想賣之外，主要有兩大方向，第一是最保守的想法，也就是打敗通貨膨脹率與高於銀行定存，套用回到選股邏輯來看，找一家不論營運或股價波動幅度都低的公司；換句話說，就是景氣影響性較低，但是至少要有一定的獲利能力與配息能力，讓啞巴兒子孝順後半輩子。

第二種則是類似價值投資的概念，在好公司遇到倒楣事時買進，或是尋找股價評價仍屬相對偏低的公司布局，雖然現在加權指數位處於逼近歷史新高位階，不過仍有不少營運穩健的冷門股，在本益比、股價淨值比或其他評價模式上仍為偏低，可採逢低布局，若有高殖利率則是加分項，價差、股息同時擁有。

對於一般投資人來說，股價不高相對具有吸引力，股民人數最高的前三○檔當中，竟有高達十四檔是金融股，僅有彰銀是純銀行股，另外十三檔都是金控，以開發金的五五萬人為最高，接下來是超過四○萬的中信金與國泰金，新光金與第一金，也都有三○萬的投資者。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2075-2076合刊號；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2075-2076合刊號更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：晶電只有更好沒有更壞

◎特別企劃：科技廠掀起新創AI併購戰

◎焦點議題：華為供應鏈 哪些會中槍？

【最新活動看板】

◎2020/02/24~02/25跟著謝金河探訪先進製程之星～

延伸閱讀

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成...

年終獎金壓歲錢 存股理財滾出大財富

金融股除息行情 年後啟動

存股懶人包…買高股息ETF 小心溢價過高

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

2020-01-21 12:50

生醫研發主題圍繞健康照護

2020-01-21 12:57

聯邦快遞獲利大縮水

2020-01-21 12:56

雙王法說會的指標效應

2020-01-21 12:56

長假國際訊息不漏接

2020-01-21 12:55

金鼠財運大補帖

2020-01-21 12:54

高齡商機啟動醫藥通路規模戰

2020-01-16 12:30

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

特斯拉的飆漲故事

2020-01-16 12:27

封關前個股擺出強勢高姿態

2020-01-16 12:24

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

CES五大熱門一看就懂

2020-01-09 13:29

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

成長率X毛利率的必勝公式

2020-01-09 13:04

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:16

霸榮周刊年度十大明牌曝光

2020-01-02 13:22

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

2020行情破風者

2020-01-02 12:48

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

奈米投 量身打造投資組合

2019-12-26 12:42

5G垂直創新整合才是王道

2019-12-26 12:35

瘦田無人耕 耕開有人爭

2019-12-26 12:32

顛覆2020操盤密技

2019-12-26 12:30

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

巨人企業稱霸股市

2019-12-19 12:43

謝金河：台股卅年大變貌

2019-12-19 12:42

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

低價iPhone看俏 供應鏈沒淡季

2019-12-12 12:43

AI顛覆傳統醫療邁向新紀元

2019-12-12 12:42

回檔掃貨低基期股

2019-12-12 12:41

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:31

明達醫拓展規模 三箭齊發

2019-12-05 12:05

大者恆大 企業併購搶大餅

2019-12-05 12:04

年終消費旺季 內需high

2019-12-05 12:03
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

「老爹鞋」驚奇演出！ Skechers營收翻倍飆千億

2020-01-17 09:36

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

雙贏操作法 讓你穩穩賺 價差股息 兩頭賺

2020-01-17 13:38

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

退休醫師變走秀模特兒 70歲網紅「時尚老人」成功人生的斷捨離

2020-01-17 09:41

「敏感一族」追空氣品質買房 環保署：雙北這幾區空品良好日數最多

2020-01-20 09:20

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:16

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

玩轉 8D 網紅重慶 2：Ｎ度空間再成長「黃桷灣立交橋」

2020-01-20 08:46

全世界年輕人都在搞AI 廣達林百里：AI外銷 台灣也有機會

2020-01-14 09:58

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19

簽署前夕傳「美中未就降稅達成協議」 川普和習近平各自打什麼算盤？

2020-01-16 11:08

抱股過年清單

2020-01-16 12:29

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

申購熱潮過後》和潤衝百億營收 再闢「五大戰線」搶市

2020-01-15 13:10

8P是什麼？大立光今年撐高股價關鍵字

2020-01-17 09:38

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

半世紀的美國夢 從留美學生看區域經濟消長

2020-01-21 12:54

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

第二胎報到！老公鼓勵別放棄夢想！家成就更好的劉香慈

2020-01-16 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top