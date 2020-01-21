存股積沙成塔 打造穩健現金流

【文／黃俊超】

短線以趨勢性操作與追逐強勢股為主，長期投資則可留意溫和成長股、低基期轉機股與穩健息利股，展現細水長流、涓滴成河的力量。

低利率環境之下，股市不畏貿易戰或地緣政治而持續上漲，重點在於為了預防可能發生的衰退，全球多國央行包含龍頭美國，紛紛採取降息政策，熱錢帶動資金行情，加上科技跨入５Ｇ世代，５Ｇ技術滿足包含頻寬與延遲性的極高要求，不僅是重大變革且使用範圍更加擴大，需求已開始大幅度且迅速提升。

投資模式也持續演進，被動式與主動式基金的消長是重點，根據國際研調機構統計，去年指數股票型基金（ＥＴＦ）持有全球資產，膨脹至超過六兆美元，短短不到四年躍增一倍，台灣也不例外，不僅ＥＴＦ檔數持續增加，且於去年ＥＴＦ規模正式超過國內股票型基金，市場寵兒助長指數朝歷史新高邁進。

長線投資除了ＥＴＦ之外，史上最長的多頭行情，加上台股殖利率於全球僅次於英國，也帶動存股風氣更加盛行。根據統計資料顯示，持有人數最多的是中鋼，達到上百萬人，而科技股則以鴻海為首，去年已超過八○萬，至於減少最多的則是聯電，近十年來少了約二○萬股東。

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金融股圈粉能力超強

願意長期持有一檔個股，扣除掉被套牢不想賣之外，主要有兩大方向，第一是最保守的想法，也就是打敗通貨膨脹率與高於銀行定存，套用回到選股邏輯來看，找一家不論營運或股價波動幅度都低的公司；換句話說，就是景氣影響性較低，但是至少要有一定的獲利能力與配息能力，讓啞巴兒子孝順後半輩子。

第二種則是類似價值投資的概念，在好公司遇到倒楣事時買進，或是尋找股價評價仍屬相對偏低的公司布局，雖然現在加權指數位處於逼近歷史新高位階，不過仍有不少營運穩健的冷門股，在本益比、股價淨值比或其他評價模式上仍為偏低，可採逢低布局，若有高殖利率則是加分項，價差、股息同時擁有。

對於一般投資人來說，股價不高相對具有吸引力，股民人數最高的前三○檔當中，竟有高達十四檔是金融股，僅有彰銀是純銀行股，另外十三檔都是金控，以開發金的五五萬人為最高，接下來是超過四○萬的中信金與國泰金，新光金與第一金，也都有三○萬的投資者。

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