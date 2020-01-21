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長假國際訊息不漏接

2020-01-21 12:55先探投資週刊

【文／魏聖峰】

這次台股封關期間剛好碰上美股的超級財周，企業財報內容表現成為主導美股表現的力道，需要留意大型企業發布的財報內容以及股價表現。

台股農曆年封關期間，剛好碰到美國企業密集發布上季財報的超級財報周，市場關注焦點會從美中貿易戰轉移到企業對未來的營運展望；還有包括去年第四季ＧＤＰ、密西根大學消費者信心指數、房地產銷售數據等。另外，ＩＭＦ會在二十日發布全球經濟展望數據、聯準會也會在一月底召開最新貨幣政策會議，這些重要數據會影響美股和國際股市表現。

美股多頭趨勢不變

美中雙方簽署第一階段貿易協議，對今年要競選連任的川普而言是個大利多，十五日簽約當天川普找來二百名政要和企業界領袖出席觀禮，擺明了就是競選連任的選舉場子。華爾街市場也埋單，不但在十五日維持創新高行情，簽署完後美股持續走高。谷歌控股公司的Alphabet股價上漲讓資本市值突破一兆美元，是繼蘋果、微軟和亞馬遜後的第四家美國企業資本市值突破一兆美元。這現象代表市場資金依然強勁；根據最新外電數據，全球ＥＴＦ最新規模已達到六．三兆美元再創歷史新高。這幾年因為全球ＥＴＦ資金大成長，大型權值股成為資金力拱的標的，市場多頭交易氣氛還沒有改變。

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我們認為今年的美股可望維持多頭趨勢不變，有鑑於去年至今的累積漲幅很大，今年的美股多頭以震盪區間為主。今年是美國大選年，川普又是歷年來最重視股市表現的美國總統，不論大環境怎麼變，川普不會讓美股有任何走空的理由。另一面角度來看，假如在十一月三日投票日以前美股表現很糟，那可能是代表川普連任無望（這只是假設）。

過去兩年來會影響美股回檔的理由，大致是利率市場的變化、美中貿易談判中國翻盤、中東地緣政治。現在美中兩國雖然簽署第一階段貿易協議，今年就要進入第二階段談判，未來的談判不會很順利，加上美國準備要對華為的出口限制從現有的七五％提高到九○％，等於是貿易戰加上科技戰。我們就必須提防科技戰壓力對美股的影響。加拿大移民法庭會在二十日開庭審理孟晚舟是否引渡到美國，結果如何以及中國方面的反應會造成美股波動。

台股農曆年封關期間剛好是美國企業密集發布企業財報的超級財報周，這段期間市場的關注焦點會放在企業盈餘表現以及企業對未來景氣的看法。美國銀行大部分都已發布過財報，受到去年第四季美國消費支出擴張帶動美國內需市場表現，讓美國銀行業的財報內容大部分都能符合市場預期，並帶動股價多頭走勢。接下來就輪到科技股和藍籌股的業績表現。從附表觀察，半導體股的德州儀器、英特爾、泰瑞達、超微等費城半導體指數成分股將要發布財報。

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