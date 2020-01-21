謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

【文／謝金河】

豬年行情在元月二十日封關，台股臨去秋波以上漲二八．四二點收盤，整個豬年加權指數從九九三二．二六上揚到一二一一八．七一，全年大漲二一八六．四五，漲幅達二二％，這應該是三十年來漲勢最搶眼的一年，也是金豬年，迎接更靈活的鼠年，投資朋友如何面對這個新市場的變化？

科技戰將接棒上場

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進入鼠年，我們必須面對幾個大趨勢：一是今年是川普的本命年，資本市場的思維一定跟著川普走。川普在二○一六年當選美國總統，隨即展開全球戰略，先是降稅，拉攏製造業重回美國，營造美國第一。接著從二○一八年三月展開美中貿易戰，這場美中爭霸戰一直到今年元月十五日才告一段落，貿易戰達成第一階段協議，這次是川普親自簽署，中方是副總理劉鶴代表，看起來不太對等，很難保證簽完協議後，美中雙方波瀾不會再起。

貿易戰告一段落，很快地科技戰會上場，第一個攤牌的是華為公主孟晚舟會不會被引渡，假如引渡成真，那是科技戰開始上場，這時候美國對華為的牽制會上膛，過去一年華為為了準備美方制裁，加緊去美化的大動作，也使得台灣供應鏈得到很大的挹注，如果華為採購告一段落，過去那些急單不見，那麼過去因此大漲的一些散熱元件、銅箔基板族群，可能會有壓，這是鼠年必須注意的大事。

既然川普當莊家，他最擅長用人為手段營造經濟榮景，在美國總統大選前，美國股市看起來大跌機率不大，美國道瓊指數會不會如川普的經濟顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）預測的今年美國道瓊上看三二○○○點？可以朝這個方向去追蹤。也就是說川普當家，一定努力保持經濟成長勢頭，資金保持寬鬆，美國總統大選的態勢，一直到民主黨在經過激烈初選後由誰出來挑戰川普，才會大勢明朗，這是鼠年必須考慮的川普變數，這也攸關華為的未來。

第二個鼠年變數是ＥＴＦ效應下的全球權值股奔馳效應，豬年封關前夕，Google市值挑戰一兆美元，這是繼Apple、Amazon、微軟之後，美國第四家市值逾一兆美元的超級大企業，豬年結束前，我們先來看看全球前五大市值企業，一九年底上市的沙國最大石油公司Aramco約一．八兆美元居首，而Apple達一．四一六兆美元居次，往下是微軟一．二七四七兆美元，Google一兆美元，然後是Amazon九二四五億美元，然後是ＦＢ的六三三四億美元，再到阿里巴巴的六一○一億美元，及柏克夏Ａ股五六二三億美元，全球巨無霸企業一家家崛起，而且市值愈大愈漲。像Apple在二○一九年大漲八四．八％，微軟也漲五五．一五％，ＦＢ大漲七三．二二％，阿里巴巴大漲七五．八四％，這些大市值公司漲幅那麼大，最大推升力量來自全球被動式基金ＥＴＦ。

根據美林證券統計，全球ＥＴＦ資金在二○一八年底只有二兆美元，一九年底到六兆美元，到二○三○年可能會達三○兆美元。利率走低，資金寬鬆，醒目錢全湧入ＥＴＦ。在大部分資金簇擁之下，全世界各個市場大市值企業股價也跟著奔馳，除了美國前五大市值企業，像Visa、Master Card、JP Morgan、寶鹼、嬌生、BAC、Walmart等漲幅到很可觀，中國大陸的阿里巴巴、騰訊、平安、貴州茅台、美團等漲勢也很凌厲。

ＥＴＦ進駐權值股

回到台灣，大家也可以看到台股前十大權值股中，台積電、聯發科、大立光、鴻海過去一年來的股價表現。居然ＥＴＦ水能載舟，將來各國大市值企業在股價大漲後的波動也將成為股市榮枯最重要指標。只要資金沒有從ＥＴＦ出走，這種大部位資金在大型股活動的現象不會停止，這是大家盯住行情最重要的核心指標。

鼠年的第三個投資變數是蔡英文總統順利連任，她的下一個四年任期，到底會給台灣一個什麼樣的期待。在大選過後，晶華酒店董事長潘思亮與記者餐敘，他提到台灣會有三十年大運，他的看法是這次蔡總統勝選，除了是香港議題外，最主要是過去這一年民進黨把轉型分配轉化成拚經濟模式，台商回流帶動投資是勝選的重要憑藉。

另一個是過去三十年，因為美中合作，台灣被邊緣化三十年，這次美國加持台灣，台灣再度成為美國的戰略夥伴，這可從美國前五大企業投資台灣，台灣轉化成為美國供應鏈成員看出端倪，過去一年，台積電的角色愈來愈重要，而聯發科在５Ｇ晶片挑戰高通，看起來也愈來愈有架式，休養了三十年，台灣又再度復活，如果蔡政府未來能在人才爭奪戰下功夫，一例一休作調整，租稅政策可以改變，台灣未來會更好，這是潘董事長的建言，過去晶華酒店很少接待陸客，潘董一定比別人更早看出未來台灣的機會。

離岸風電出現曙光

從選股的角度來看，有幾個新方向逐漸顯現，一是過去在政治攻訐中，被國民黨全力污名化的離岸風力發電，進入二○二○年很可能是能見度升高的一年，像世紀鋼投資六○億在台北港的新廠今年啟動，手上離岸風力發電的合約逾百億，去年前三季ＥＰＳ已達二．九一元，生產配電盤的亞力股價站上二○元，華城是重電產業大廠，去年十二月營收跳出十六．○五億元新高，比前年同期成長七八．三％，今年也進入成長期，這次股價站上三○元，是一年來新高；同樣是重電電機廠中興電工、士電股價也出現顯著上漲走勢。

蔡政府第一個任期全力營造非核家園，孤注一擲投入離岸風力發電，經過三年多，外面負評不斷，但路遙知馬力，如今逐漸出現曙光，包括中鋼、台船也都慢慢出現新的商機。很多外商如沃旭能源等都加緊在台灣投資的腳步。過去三○年，台灣被邊緣化之後，外商逐漸撤離台灣，最近大家慢慢發現外國人增多，不論是離岸風力發電的外商，或是ASML來台銷售設備的業務員，或是Google、微軟、FB、Amazon來台的研發人員，這是台灣默默改變的端倪，很多人都沒有發現。

第二個要留意的是，過去十幾年，中國大陸挾國家補貼，把很多產業都打趴了，像太陽能，台灣遍地哀號，在巔峰期股價漲到一二○五元的益通，去年底股票跌到兩塊多下市，這是一頁慘況，把眾多太陽能廠合成一家的聯合再生到現在股價尚未回到票面。

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