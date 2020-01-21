【文／方亞申】

農曆年封關前一些變數陸續釐清，包括總統大選、台積電抽單疑慮、美中貿易簽約等等，僅中東地緣政治尚存，接下來就看全球景氣復甦力道；而台灣在中國加速去美化下半導體將受惠，加上年後各公司陸續公布去年業績、配息，多頭表現機會相對較大，可逢低布局業績及息利股。

美國與中國簽訂第一階段貿易協議，中國將在未來兩年內採購兩千億美元產品，而美國今年總統大選，川普要中國多買美國農產品，鞏固中部農業州基本選票，美股相當捧川普的場，四大指數繼去年大漲—道瓊上漲超過二二％、標普上漲超過二八．八％、Nasdaq上漲超過三五％、費半更是大漲超過六成後，元月份再度全部創歷史新高。想當初，川普剛當選時道瓊還不到一萬八千點，如今已整整高出一萬兩千點，川普的確是多頭總司令。

美股大軍喊衝 台股跟進

不過經過去年大漲後，今年基期墊高，震盪是必然。所幸經過元月份美國無預警斬首伊朗將軍，伊朗回報轟炸美軍基地，但是油價僅是一度大漲接近六五美元去年高點後，就馬上回落，中東地緣政治問題壓力舒緩（惟依舊是不定時炸彈）；而從前年開始的美國對中國提高關稅制裁行動，終於在十五日簽訂第一階段協議，短時間之內應不會有太大問題，因為中國這兩年外資企業被美國關稅大刀逼得外移中國，進出口大幅下降，經濟成長率僅能夠保六就偷笑，一些知名企業如北大方正等都傳出違約，今年壓力依然重，從一開年就調降存準率○．五個百分點可看出，且依然傳出可能再調降，過「緊日子」成為高官口號。在美國壓力下，暫時達成協議專心處理經濟問題或許是必要的。

分享 facebook

美中貿易戰暫歇，對於全球貿易或許較好，當然最重要是全球資金多，美國聯準會雖說經濟最壞情況已過，但全球其他地區還是有降息聲音，除了中國率先降息外，土耳其、南非日前再度降息，去年全球經濟體降息超過三五次、今年預估也將超過二○次。當然市場資金可能不如去年那樣源源不絕，但還是偏向寬鬆，在此情況資金又湧向ＥＴＦ基金，全球指數型基金管理的資產總值已突破十兆美元、達十一．四兆美元，這些被動型基金主要就是買進具有全球競爭力的大型績優且配息的股票；且一旦衝太快，主動型資基金也將加入，如此也可能出現超漲超跌。

元月以來，我們看到美國總市值前五大公司蘋果、微軟、谷歌股價不斷走高，總市值都超過一兆美元（亞馬遜去年一度超過），這是歷史上僅見，其中蘋果去年大漲超過七成，今年再推升至三百美元以上，有券商認為蘋果ＰＥ相對微軟、谷歌、臉書等超過三○倍，若比照，股價將上看四五○美元。而資金潮最明顯的就是電動車特斯拉，去年中最低不到一八○美元，八個月不到股價已飆升至五百美元以上（電動車出貨量大幅擴增）。美股中高總市值公司能漲且漲幅不低，刺激其他電子股大漲，例如ＡＭＤ股價從去年初不到十八美元，大漲至五十美元。Nvidia近一年也大漲超過一倍。設備商應用材料以及ＰＡ的Skyworks漲幅也超過一倍。

至元月底這段時間，美國企業財報陸續揭露，首先登場的銀行股如摩根大通、摩根士丹利、美國銀行等獲利都超過市場預期，其實銀行股去年平均漲幅超過四成，是支撐股市一大主要力量，且美中協議中，美國金融機構得以獨資進入中國市場，又將是一大成長動力。接下來FAMG等重量級公司也將陸續公布財報，一般預期去年第四季企業獲利將衰退約五％，但今年首季將恢復成長。

另一方面，美企發放股息也是刺激股市上漲動能之一，根據統計，S&P 500指數成分股去年合計發放四八五四．八億美元的股利給股東，較一八年增加六．四％，預計今年的股利可望增加三．三％，美股四大指數只要站在月線之上，中線向上都不變。

中國新科技股噴出大漲

至於中國，除了對內處理經濟問題外，對於華為可能持續被美國加重制裁耿耿於懷，過去半導體進口一年超過三千億美元，超過石油進口金額。這次華為及中興通訊被美國下重手，刺激中國積極扶植本身半導體及其他電子企業，其實中國蘋概股比重早已不斷增加，包括立訊、蘭思科技、瑞聲科技、歌爾聲學、舜宇光學、高偉電子、歐菲光電等等，都陸續占據蘋果供應鏈之一，甚至連比亞迪都去搶鴻海ＦＩＩ代工訂單。這半年竄出頭則有做NOR Flash的兆易創新、ＰＣＢ的深南電路、滬電股份（楠梓電轉投資）、吃下CMOS豪威的韋爾股份、聯發科持有的匯頂科技、發展國產ＣＰＵ的樂鑫科技，做５Ｇ設備的京信通信等，股價幾乎一年內都大漲超過一至二倍，總市值壯大到併購其他國家科技公司。最近連晶圓代工排名後段班的中芯國際一個月內股價都大漲五成（從去年初計算則是上漲一倍）；而華為被打，小米股價則竄出大漲。所以說不僅是美國科技股大漲，中國也是如此。尤其中國國家大基金陸續投入上兆台幣扶植電子業，就是要去美化。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2075-2076合刊號；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2075-2076合刊號更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：晶電只有更好沒有更壞



◎特別企劃：科技廠掀起新創AI併購戰



◎焦點議題：華為供應鏈 哪些會中槍？



【最新活動看板】