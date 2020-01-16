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高齡商機啟動醫藥通路規模戰

2020-01-16 12:30先探投資週刊

【文／徐玉君】

醫療用品通路是個專業性極高的零售業，而藥師的專業性更與客戶的黏著度呈正相關，也因此，醫藥通路透過併購朝向大者恆大的模式發展中。

台灣在二○一八年邁入高齡社會後，二六年將因六十五歲以上人口比率超過二○％而邁入超高齡社會，如此龐大的高齡人口，如何顧及國家發展與老人照護是政府的一大考驗，而醫藥用品連鎖企業就成為政策仰賴的一環。由於所有的零售市場皆以在地化為主，因此，醫療用品通路商的區域經營與規模經濟也就成為重要觀察點。

醫藥連鎖朝大者恆大發展

其實，人口結構的改變帶動需求市場的商機，不僅是台灣，美、日等先進國家的藥局也正不斷擴大規模，地位更形重要；從一七年底，全美最大老牌藥品連鎖企業CVS Health以六九○億美元收購美國第三大醫療保險業者安泰（Aetna）公司；及一八年美國百年企業奇異公司於六月底被踢出道瓊工業指數成分股，由美國最大連鎖藥局沃博聯（Walgreens Boots Alliance）取而代之，同年底沃博聯斥資約四億美元，收購中國最大零售醫藥業者─國大藥房四成股權，希望藉此在亞洲藥局市場占有一席之地，顯示無論是虛擬電商或實體連鎖通路，醫藥品銷售的龐大利益，所引發的業界整併擴充規模勢力的崛起已不容輕忽。

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台灣自然也不會置身事外，不管是醫藥連鎖企業或私人藥妝店，總數高達四千餘家之譜，整併已是時勢所趨。過去台灣即曾經歷過一波整併潮，從○九年優盛整併佑全藥局開始，陸續包括生達整併健康人生藥局、裕利整併躍獅藥局，一三年優盛旗下的佑全藥局與生達的健康人生藥局合併。近年（二○一六年以來）也展開第二波的藥局整併潮，共計有三家企業進行併購。

此外，也有跨界整合的案例，一八年全聯與老牌藥商大統生技合資成立藥安康藥局，並以全聯店中店型式開出二八家門市，一度成為市場熱議的焦點，不過隔年雙北兩區門市因營運效益不理想，而先行歇業（中南部及花東門市仍持續營業中），並暫緩藥安康的投資腳步，凸顯藥局經營的專業性門檻。

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先探投資週刊

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