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謝金河：毛利率的 背後是競爭力

2020-01-16 12:19先探投資週刊

【文／謝金河】

影響台股最重要視野的二○二○年總統大選，經過數月糾纏不清的熱戰，互相攻擊，現在終於塵埃落定！小英總統拿到歷史上最高票八一七萬票順利連任，台灣二三○○萬人透過每個人一張選票，選出未來領導人，盤旋在台灣上空的政治不確定因素，也終可以釐清，台股下一步回到基本面，有幾個看點可以注意。

這次選戰中突然跑出來的一些刺客，他們在選戰中都捲起千堆雪，像三十五歲的基進黨陳柏惟隻身前去台中二選區挑戰顏清標父子，居然打敗顏清標的兒子顏寬恆，三十九歲的吳怡農跑出來挑戰蔣萬安，雖然失利，卻是成為全國性的政治新秀，二十八歲的賴品妤在汐止打敗李永萍也是經典之作。

選後台股重回高檔區

很多政治老世家都鎩羽而歸，除了台中顏家，像政壇打滾三十八年的黃昭順這次可能退出政壇，雲林張家班的張嘉郡宣告落選，中壢的吳伯雄兒子吳志揚也失利…，台灣的政治山頭只剩下傅 萁夫婦盤踞在花蓮，這種小蝦米打敗大鯨魚的故事頻頻上演，而被視為銅牆鐵壁的政治世家則像骨牌般一張張倒下，這正是台灣背後最珍貴的底蘊，選後的台灣又充滿蓬勃朝氣。

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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回頭看台股，選前台股尾盤稍拉高，收在一二○二四．六五，台股在選戰的激情中從一二一九七．六四，一度下殺到一一七七七．四五，選後又逐漸回到高價區，選後首日上漲八八．七七，第二天再漲六六．三九，接下來台股將面臨春節的長假，交投可能不會太熱烈，不過我們也看到幾個新的變化，一是同是可能成為護國神山的台積電、聯發科在選前選後出現了一些變化，台積電的ＡＤＲ大漲到六○．六四美元，市值撐高到三一二四億美元，股價又再寫下三四六元新天價，市值推進到八．九七一九兆，很快會朝九兆台幣邁進，目前台積電本益比二七．二四倍，股價淨值比五．六五倍，殖利率二．三一％，與國際知名企業相比，台積電股價還在合理範圍內。

另一個是聯發科股價出現下殺，市場傳聞高通在５Ｇ晶片殺價，聯發科毛利率可能下滑，外資在選前大力調節聯發科持股，股價從四六四元殺到四○六．五元，回到去年十一月左右的位置，十四日的殺盤最明顯，外資賣超三三○五張，投信賣超一六○八張，自營商賣超四○六張，可見法人賣壓是打趴聯發科的關鍵，過去四個季度，聯發科毛利率從三八．九二、四○．七三、四一．八九％一直爬升到四二．○八％，毛利率逐季拉升，不過聯發科靠的不是５Ｇ晶片，目前５Ｇ手機建置過程緩慢，二○二○年５Ｇ晶片不是主力，高通這次推出驍龍八六五與七六五晶片，在聯發科天璣一○○○推出後，高通先採殺價策略，這明顯是衝著聯發科而來，這個動作影響聯發科實質獲利不會太大，但是對５Ｇ晶片的憧憬會減弱，這是促使聯發科回檔的關鍵要素。

國巨在利空中出現買點

不過很多股票通常是在利空中出現買點，選前國巨因為在美國發行ＧＤＲ，會造成股本膨脹十八％，連兩日殺跌停，股價從四七五元跌到三八一元，但也形成一次好的買點，國巨發行ＧＤＲ影響股東權益報酬，這是事實，不過，這次發行ＧＤＲ，籌資是為了併購Kemet，發行的ＧＤＲ也可能是要給Kemet大股東，這時候從市場籌資用來併購，增強企業競爭力，這可以用利多來看待，於是利空反應兩天，在十四日大漲二九元，股價又再度恢復了漲勢，用國巨來看聯發科，也許這個角度的解讀可以觀察一下。

進入二○二○年，有幾個關鍵議題要注意，首先是二○一九年最受到大家矚目的話題是殖利率，高殖利率的個股在一九年都有很大的漲幅，進入二○二○年，除了殖利率外，我特別要強調毛利率，毛利率高低，也代表了企業的競爭力，我用二○一九年到第三季為止的財報為例，以台灣最熱門的光學鏡頭產業為例，毛利率高低，其實背後也代表著股價的高低，像大立光在五○○○元以上，毛利率是六八．一二％，玉晶光是四五．三％，股價在六○○元以上，往下看先進光是二二．七五％，亞光十九．八九％，華晶科是十六．二六％，佳能是十二％，然後是佳凌六．一％，今國光只有四．六一％，從這張毛利率排行，大約可以看出企業競爭力，毛利率最高的大立光股價最高，今國光、佳能最低。

去年才上市的鴻海集團中揚光毛利率四一．四八％算是不錯，股價經常成為市場人士炒作的揚明光二一．五九％並不算高；另外，一年前炒作來勢洶洶的新鉅科，毛利率三六．一％，還算可以，不過營收成長力道似減弱，去年前三季新鉅科交出ＥＰＳ二．三五元的好成績，相較於過去五年前的虧損，新鉅科去年轉盈可說不錯，但是跟去年初所喊出的ＥＰＳ九．五元可說差距甚遠，可以看出過度炒作，亂喊目標價，自調高ＥＰＳ，最後往往是南柯一夢。

從毛利率高低來看，背後代表的其實就是競爭力，從毛利率來挑好的產業，例如，最近暴起的勤誠股價寫下一○八元新高，半年前《先探》到勤誠參訪，股價仍在七○幾元，如今已站上百元，這當中大家可以發現勤誠毛利率逐季拉升，從二四．二三％到三○．五二％，毛利率拉高，ＥＰＳ逐季上升，從首季的一．五六元、第二季的一．六三元，到一．九七元，第四季營收從第三季的十七．○四億跳升到二○．六八億元，單季ＥＰＳ可以逾二元，這也代表勤誠全年ＥＰＳ可能逼近七．五元，本來《先探》看好勤誠是看中高殖利率，現在隨著毛利率拉升，股價也跟著奔馳，股價站上百元，原來是過度低估之後，市場重新評價，勤誠也成了大選後表現最突出的個股。

還高毛利率股一個公道

另一檔伺服器概念股是緯穎，股價直接衝到七二二元，十二月營收創下一八三．六八億元新高，去年全年ＥＰＳ可以達三五元，股價站上七○○元，反應二○倍本益比，緯穎這個大漲，也給廣達帶來想像空間，最近廣達拉回是受到廣明被美國司法部控告賠償有關，廣達在白牌伺服器仍占有一席之地。

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