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特斯拉的飆漲故事

2020-01-16 12:27先探投資週刊

【文／魏聖峰】

特斯拉中國製Model 3已經開始交貨給客戶，上海超級工廠未來每周將生產3000台電動車，激勵股價大漲並創下歷史新高。馬斯克選定上海作為第一座海外超級工廠，看好未來中國電動車市場的發展潛力。

特斯拉這波股價從去年十月下旬起漲至今，累積漲幅一度超過一一七％，並在一月十四日盤中創下五四一．四七美元的歷史新高。至截稿為止，特斯拉資本市值已達九六九億美元，超過通用汽車資本市值五○二．二二億美元和福特汽車資本市值三六八．三四億美元的加總。觀察特斯拉過去七個月的股價走勢，最低一度創下一七六．九九二美元、最高漲到五四一美元，震盪幅度很大。

股價震盪幅度大是特斯拉的特色，華爾街投資機構的看法也很兩極。根據彭博社的統計數據，給予特斯拉股價評等的投資機構有三六家，其中十家給予買進評等、給予持有的有十一家、給予賣出評等的有十五家；給予未來十二個月目標價中，最高六一二美元，最低不到六二美元。

特斯拉是全球電動車的翹楚，加上電動車是未來汽車產業的發展趨勢，只要特斯拉的營收和汽車生產量能達到市場預估目標，往往就容易帶動股價走高。另外，特斯拉在美國設立超級工廠並大量生產平價電動車款的Model 3，蓋一座超級工廠所費不貲。特斯拉在美國蓋超級工廠時，因為生產線從設立到大量生產的確需要時間調整產能，一度衝擊特斯拉營運和股價表現。每當特斯拉公布電動車生產數量和財報前後，都很容易造成股價劇烈波動。對投資人來說，多空都很難操作。

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股價多空趨勢難掌握

特斯拉股價多空趨勢難以掌控的主因，在於營運不穩定。從特斯拉過去十季以來的表現來看，不但每季營收變化幅度大，獲利能力不穩定更是家常便飯，十季中只有三季有獲利。獲利能力最好的一季是ＥＰＳ二．九美元，當季營益率有六．六九％，虧損幅度最大的那季每股淨損四．○八美元，當季營益率則是慘不忍睹的負十五．九八％，當時特斯拉的股價也還高達二八三美元，令投資人很難判斷未來股價的多空趨勢。由於特斯拉虧損的時間高於有獲利的時間，股價本益比很高，也很容易引來空頭覬覦。

特斯拉在一九年上半年因為超級工廠生產的Model 3仍在調整產能，第二季公布當季出貨量達到七．七六萬台創下單季新高後，股價一度站上二五○美元，當時市場期待當季能有獲利。不料公布獲利時卻是每股淨損四．○八美元，與市場的預期差很多，造成股價跳水十％，這就是特斯拉股價難以臆測的原因。

也因為特斯拉公布的獲利常與市場期望值落差很大，容易吸引市場的放空。這波特斯拉股價是從去年十月底的二五二美元起漲，當時公布去年第三季ＥＰＳ達到一．四三美元，優於市場預期帶動股價上漲。去年十一月下旬特斯拉對外釋放出上海超級工廠的廠房已經興建完成並即將投產的消息，股價站上三五○美元至今，並維持創新高走勢。去年十二月下旬特斯拉股價漲到四一三美元時，金融數據分析公司S3 Partners統計，放空者從去年六月累計的虧損幅度已達七六億美元；如今特斯拉股價已達五三六美元，放空虧損幅度進一步超過九七億美元。

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