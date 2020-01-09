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宣布破100萬！韓國瑜造勢合體李佳芬 批民進黨是金光黨

韓國瑜和李佳芬、張善政和夫人同台合體！凱道造勢破90萬人

CES五大熱門一看就懂

2020-01-09 13:29先探投資週刊

【文／馮欣仁】

以5G為主軸貫穿連接起AI、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療與電競等應用，包括三星電子、Sony、高通、英特爾、AMD、Nvidia、賓士、豐田、Bosch等。科技與汽車大廠紛紛展示自家最新技術與產品，國內相關廠商如聯發科、微星、訊連、啟碁、中磊等廠商也參與盛會；而CES向來是年度科技趨勢之風向球，不僅可望引爆新商機；國內相關供應鏈也將受惠。

又是新的一年開始，一年一度全球科技業盛會─美國消費性電子展（ＣＥＳ）於日前開幕，ＣＥＳ向來是各家廠商展示最新技術與產品之最佳舞台，吸引眾多目光，同時可望掀起新趨勢與新商機。根據歷史資料顯示，自二○一一年以來，ＣＥＳ大展後二個月，主要科技指數「納斯達克ＣＴＡ全球人工智慧及機器人指數」（NQROBO）呈現正報酬機率一○○％，平均漲幅約六．五四％，顯示出ＣＥＳ成為左右相關科技類股之股價表現。

聯發科發表天璣八○○

今年展示主題聚焦於５Ｇ、ＡＩ、自動駕駛、智慧家庭、虛擬與擴增實境（VR/AR）、智慧醫療與物聯網等相關應用。其中，重頭戲莫過於５Ｇ，由於５Ｇ今年進入商轉，包括手機處理器晶片高通、聯發科秀出最新單晶片，其中，聯發科天璣一○○○是第一個整合處理器與５Ｇ數據機的SoC單晶片旗艦產品，解決功耗及發熱問題，效能大幅提升。此次大展，聯發科當然也不缺席，發表天璣系列產品線中的第二顆Sub-6GHz單晶片天璣八○○，鎖定全球中高階５Ｇ手機市場。

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天璣八○○系列採用四個主頻高達二GHz的Cortex-A76大核心，四個主頻二GHz的Cortex-A55高效能核心，這是率先將此旗艦級核心架構導入中階大眾市場的５Ｇ晶片，預計首批搭載天璣八○○系列５Ｇ晶片的終端手機將於今年上半年上市。除了聯發科之外，國內網通廠如華碩旗下亞旭、中磊、合勤控、啟碁等也分別展示結合５Ｇ應用之新產品。

Micro LED與８Ｋ顯示器有看頭

處理器大廠英特爾則發表最新第十一代筆電處理器，架構代號為「Tiger Lake」，採用十奈米+製程，同時將整合英特爾全新ＧＰＵ架構Intel Xe，與結合更強大的ＡＩ加速架構，同時也強調可與獨立ＧＰＵ有更好的最佳化表現，整體性能將達到二倍數的成長；此外，還將整合下一代的Thunderbolt 4，可較USB 3提供四倍的傳輸流量，對於國內相關供應鏈如嘉澤與嘉基等可望受惠。

Micro LED/Mini LED、8K等顯示器技術也是今年ＣＥＳ亮點之一，無論三星、ＬＧ、友達、群創等顯示器供應鏈業者，皆登上ＣＥＳ舞台大秀技術。另外，工研院也結合聚積、欣興以及錼創等多家台廠攜手開發，完成全球第一款直接以Micro LED晶粒轉移到PCB載板的Micro LED顯示器；其他國內Micro LED或Mini LED相關供應鏈廠商如晶電（2448）、台表科、同泰等，值得留意。

ＣＥＳ成為汽車大展

全球液晶電視龍頭三星電子則發表最新Micro LED、QLED 8K及Lifestyle電視系列產品，搭載全新顯示器尺寸、8K AI智慧升頻技術與創新的螢幕旋轉科技等功能。其中，最引人矚目的就是名為「The Sero」的可旋轉電視，使用者可透過手機與電視連結，就能判斷使用者現在是在瀏覽什麼樣的內容，是社群媒體、YouTube或其他影片，進而判斷該垂直呈現或是水平呈現螢幕角度；這款產品也獲得ＣＥＳ最佳創新獎。

近幾年ＣＥＳ成為各大汽車與汽車零件廠商競逐的舞台，主要聚焦於自動駕駛、電動車與車聯網等相關技術。今年也不例外，儘管去年全球車市吹寒風，但創新腳步依然不停歇。全球汽車龍頭豐田汽車宣布將在日本靜岡縣建設一個以聯網汽車（Connected Car）為主的智慧城市，該座智慧城市將命名為「Woven City」，計畫二○二一年初期動工興建；該座城市將是可導入 驗證CASE（Connected聯網、Autonomous自動駕駛、Shared & Services共享＆服務和Electric電動化）、交通行動服務（MaaS）、人工智慧（AI）、機器人等新技術的城市。

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