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流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49先探投資週刊

【文／徐玉君】

流感疫情蔓延，施打疫苗進入高峰期，公費四價流感疫苗供應商國光，一月二日全數出貨完畢。高端則引進韓國四價流感疫苗，搶食公費招標市場。

二○一九年由於世界衛生組織（ＷＨＯ）流感疫苗選株會議延遲一個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，也因此一九年流感疫苗延至十一月才開打；所幸一九年夏季流感疫情延遲結束，冬季流感也預估延遲於二○二○年元月進入流行高逢期，依照時程仍可在疫情進入高峰前達到足夠保護力。

國光公費疫苗市占六成

二○一九年公費流感疫苗首度由三價疫苗升級為四價疫苗，並於十二月八日為學齡前幼兒執行首波施打。一般人並不清楚三價流感與四價流感疫苗的差異性，其實流感病毒有許多種類，但是會造成人類季節性流感的病毒主要為Ａ型（即H1N1與H3N2）及Ｂ型流感病毒（包括山形株Yamagata與維多利亞株Victoria）。

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每年世界衛生組織會針對北半球提供建議更新病毒株的組成，進而公布新疫苗成分。然而計畫永遠趕不上變化，好比二○一七年ＷＨＯ預測的Ｂ型流感病毒株錯誤（當年度造成大爆發的流感病毒是Ｂ型流感山形株病毒），與ＷＨＯ預測流行疫苗組成的兩株Ａ型（H3N2、H1N1）＋一株Ｂ型維多利亞株不吻合，使得公費流感疫苗保護力降至三成，在隔年元月流感高峰期大爆發，超過十萬人感染。

其實，過去十年間，ＷＨＯ也僅有二○一二年及一七年兩次的Ｂ型病毒株與實際發生不吻合，這是二分之一的機率，ＷＨＯ也不是神，且流感病毒隨時都在演化，具有「百變特性」。如一九一八年西班牙爆發流感並蔓延，造成全球四千多萬人喪命，至今仍讓全球公衛專家餘悸猶存。進入二十一世紀後，ＷＨＯ仍不斷提出「下一次流感疫情可能隨時隨地爆發」的警告。果不其然，二○○九年墨西哥又出現一種新流感病毒，奪走二○萬條人命，其中還有不少是未被列入高危險群的年輕人。

換句話說，流感病毒太詭譎多變，連專家都不知道哪種病毒，會在何時、何地大流行。也因此世衛專家每年都會固定召開兩次流感病毒專家會議，每次動員上千位流感科學家，交換監測到的病毒疫情，提前告知北半球和南半球國家，哪種病毒可能會在下一個流感季造成威脅，並確定病毒株的疫苗成分，要會員國提前採購。

為了達到更高防護力，二○一二年之後，ＷＨＯ即提出建議，四價疫苗將是未來趨勢，目前全球包括歐、美、日、澳等國家都採用四價流感疫苗；其他國家則採部分三價、部分四價合併使用。

而四價疫苗就是除了原來三價所有病毒株疫苗成分外，還多含一種Ｂ型疫苗病毒株─山形株（Yamagata），讓四價疫苗的保護力更廣泛，除涵蓋Ａ流兩種病毒株外，亦包含Ｂ型流感的兩種病毒株。台灣也在經費允許下，一九年全面轉換使用升級版的四價流感疫苗。

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