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5G垂直創新整合才是王道

2019-12-26 12:35先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在萬物聯網的時代，網路結構、使用者習慣、產品需求都在改變，從製造、系統整合、開放式網路的垂直創新與整合，將為台灣創造全新商機。

近日，台灣５Ｇ頻譜競標正如火如荼的進行，由中華電信、遠傳電信、亞太電信、台灣大哥大與台灣之星等國內五大電信業者廝殺角逐，目前標金甚至已經衝破六百億元大關。而放眼全球，目前已有包含韓國、美國、中國、英國等在內的二七個國家、五一個電信業者相繼推出５Ｇ商業化服務，更有超過一百個國家、三百個電信公司開始投資５Ｇ。

其中，５Ｇ最廣為人知的「高頻寬、低延遲、大連結」三大特性，將為人類世界景觀帶來顛覆性的改變，並衍生出許多創新發展與應用，包括像是無人車、智慧城市、智慧醫療、ＡＩ服務等，在短時間內都將陸續化為現實。隨著越來越多國家投入５Ｇ布建，讓５Ｇ不再只是個遙遠的名詞，而是新時代真的就在眼前。台灣也即將於二○二○上半年正式邁入５Ｇ商業化階段，根據台灣５Ｇ垂直應用聯盟表示，到了二○三五年，５Ｇ將可為台灣創造一三四○億美元的總產值，商機無限。

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垂直專業將取代一家獨大

然而，５Ｇ不再僅是提供網路服務而已，更需要各產業跨領域的垂直整合與創新，在光電科技工業協進會（PIDA）舉辦的５Ｇ垂直應用菁英論壇中，明泰科技股份有限公司董事長李中旺表示，「過去台灣中小企業有很靈敏的嗅覺與充沛的能量，單打獨鬥都可以闖出一片天，但在５Ｇ中就必須打群架。」不同於過去，全球網路產業高度集中在Google等巨型企業，５Ｇ的垂直整合則發生在各行各業中，各領域都有很強的垂直專業性，李旺中更以華為舉例說明，「像華為這麼強的公司，仍跟一千多個合作夥伴簽約，一起為５Ｇ應用提供創新差異化和解決方法。」也可見５Ｇ將使一家獨大的情況不再存在。

中華電信研究院副院長陳榮貴也認同５Ｇ垂直整合的必要性，並提到５Ｇ生態系要一步步打造出來。以應用角度來看，即使規格尚未擬定，周邊很多建設、產品已經開始出現，就像智慧城市其實推了很多年，路燈、智慧電表、智慧交通都屬於智慧城市的一環，目前正逐步打造，台電也開始布建智慧電網，一旦建造完成，只要５Ｇ成熟，智慧城市隨之而生、應用將蓬勃發展，「５Ｇ其實就是一個神經系統；IoT就像是五官，可以感讀到外面的反應；AI、Big data就是大腦；雲端則是骨架、肌肉。從腦到五官的反應要快，串起來的時候就可以做很多事情。」

應用服務成５Ｇ競爭優勢

國立台灣大學電機資訊學院特聘教授鐘嘉德進一步提到，５Ｇ除了移動終端外，在物聯網、健康醫療、工業互聯網、泛娛樂等領域的垂直整合商機皆尚未爆發，因此在５Ｇ的十字路口上，台灣各產業更需要偕手合作、找尋好的解決方案，為５Ｇ打造良好基礎建設。另外，鐘嘉德也提到「未來整個應用將逐漸變成利基型市場，不見得再像４Ｇ一樣區分成ios與Android兩大陣營。」這也為身為全球半導體大國的台灣創造了一個良好的機會，使具備利基產品的國內廠商創造極大的商機。

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