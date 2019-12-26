瘦田無人耕 耕開有人爭

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2019-12-26 12:32先探投資週刊

【文／黃俊超】

股市中的贏家，除了敏銳的觀察力、判斷力與思考邏輯外，等待與享受孤獨也是重要條件，雖然少了激情與速度，不漲停而漲不停卻更能細水長流。

進入二○二○年之前，一同回顧二○一八年底的狀況，各大研調、投資機構展望報告，幾乎一片悲觀，少有人對一九年抱持正向樂觀，一年很快過去了，美股頻創創高，台灣加權指數也終於二九年來首次衝上一二○○○點，挑戰天險就在眼前，而今年底各大機構展望，幾乎一致認為歷史新高唾手可得。

量縮、低基期的機會

「人多的地方不要去」，股市中的老生常談，但是該往哪裡走？春秋末年的范蠡，除輔助越王勾踐外，也因經商致富被稱為財神，「一貴一賤，極而複反。貴出如糞土，賤取如珠玉」，一語道破供需與價格的關係；而戰國時期的白圭，《漢書》稱他是經營貿易發展生產的理論鼻祖，也留下「人棄我取，人取我與」的名言。

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古代兩位經營之神的說法，與數千年之後，美國股神巴菲特的經典名言「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，實為異曲同工。珠玉與糞土、貪婪與恐懼，都是比較出來的，價格位階與人性表現是關鍵。短時間內，跟著人潮走或許還有一段正確時間，不過若拉長來看，也可能是曇花一現的短視近利而已。

要真能在關鍵時刻做出正確判斷，需要過人的判斷力與決策力。亞洲首富李嘉誠於二○一三～一四年，加速撤離中國與香港房地產，根據長和集團財報顯示，一八年底香港與中國資產僅占總資產十一．五％，且趁著歐債風暴危機入市，於歐洲逢低買入資產，已占總資產比重達五四．六％，洞燭先機的眼光，「超人」絕非浪得虛名。

從古時候的范蠡、白圭，到現代的李嘉誠、巴菲特，投資哲學的大方向基本都是類似的。其實人棄我取也並非單純字面上的意義，也可以說是表達一種反向投資的精神，如果每個人都相同，那就是達到最一般也最平均值的水準，若是想要得到更突出、優於平均的報酬，則與多數人反向而行或另尋出路都是選項。

籌碼穩定有助長多

大如市場趨勢、小至選股邏輯，投資時皆可以上述觀念為基底，再憑個人聰明才智自行斟酌變化。而這其中具有籌碼優勢的標的，則相對有機會造就長多格局，市場上常把量能偏低的個股稱為冷門股，或許股本較小，也或許資訊相對較少，而當中不乏專注於特定領域的隱形冠軍，缺點與優點實為一體兩面。

本土連鎖美妝用品商寶雅，股價於二○一○年之前，長時間都在四○元之下，而後大漲至四八八元，有趣的是，成交量能與股價彷彿背道而馳，股價越高、日均量能越低，時至今日雙位數成交量仍相當常見，又如國內包裝豆腐龍頭中華食，多數時間成交量都僅雙位數甚至個位數，然一九年寫下歷史新高，一度逼近百元。

又如國內車市龍頭和泰車，二○一一～一二年曾有月成交量超過四萬張的紀錄，當時股價不過二○○元上下，然而在一九年三月起漲時，單月量能不足三萬張，而後則一如過往的冷冰冰，但是股價卻是熱呼呼，近日已經逼近七○○元大關；油品龍頭廠大統益同樣也是股價越漲、量能越小，默默攀高至歷史高點。

成交量能偏低，持反面意見的人會說，爹不疼娘不愛，沒有資金進駐，股價難有太大幅度波動，投資沒有對錯、沒有專家，只有贏家跟輸家，回到投資的本質來看，未來的發展潛力與獲利能力，才是考量的最大重點，成交量能低，也很有可能是持有股票的人惜售，深怕一賣掉股票就像變了心的女朋友，再也回不來了。

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