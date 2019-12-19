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CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53先探投資週刊

【文／吳禹潼】

影像感測技術的重要性與日俱增，需求也跟著大幅增加，台廠中包括原相、勝麗、同欣電都有望嘗到甜頭。

隨著科技日新月異的發展，帶動智慧型手機、物聯網、先進駕駛、人臉辨識、虛擬與擴增實境等相關領域的市場加速起飛，同時，相關的影像感測技術也就跟著越來越重要。就如同被稱作是靈魂之窗的眼睛一樣，鏡頭與影像感測技術理所當然地也在各項技術中扮演著靈魂人物的角色。

ＣＭＯＳ扮演關鍵角色

其中，影像感測器（Image Sensor）確實是整個鏡頭模組當中是極為重要的感光元件，主要可分成ＣＣＤ（Charge-coupled Device，感光耦合元件）和ＣＭＯＳ（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor，互補性氧化金屬半導體）兩大規格。ＣＭＯＳ與ＣＣＤ感測器最大的不同在於，ＣＣＤ感測器的光源、鏡片、及感光器是分開的，而ＣＭＯＳ影像感測器（簡稱CIS, CMOS Image Sensor）則是以模組的型式，將光源、自焦透鏡、感測基板和外殼等等全都組合在一起。再加上，ＣＩＳ具備小體積以及低成本等眾多優勢，所以在手機、汽車，甚至於安控與醫療等諸多不同的領域中，都受到廣泛應用，可說是整個鏡頭模組當中價值極高的關鍵零組件。

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從眾多數據來看，也都可以看出ＣＩＳ是當前半導體產業中，極具發展潛力與成長性的一大應用領域。根據知名研調機構IC Insights的統計數據顯示，自從二○一一年起，全球ＣＩＳ的出貨數量以及銷售金額，已經連續八年刷新歷史紀錄，同時，IC Insights也預估，截至二○一九年為止，全球ＣＭＯＳ影像感測器的出貨量成長率將超過一成，並且達到六一億顆的出貨量，至於銷售金額則有望以九％的成長率，達到一五五億美元的水準，未來更是將持續往上，表現不容小覷。

根據市調公司Yole Developpement的統計，目前全球第一大ＣＩＳ製造廠商為日本的Sony，市占率約為四二％，其次為三星（Samsung），市占率約達二成，而排名第三的，則是近期才剛被中國ＩＣ設計公司韋爾（603501.SH）所併購的豪威科技（Omnivision），市占率約為十一％，而市占率第四名的安森美（ON semi）雖然在整體ＣＩＳ市場占有率沒有前三大來得那麼高，但在車用領域的應用卻可以說是獨霸一方。值得留意的是，市場看好韋爾併購豪威一案完成後，整體市占率將大幅提升，未來更是有機會一舉勝過三星，因此，今年以來韋爾的股價從不到三○人民幣的價格漲到超過一五○人民幣，真的可以說是迎來非常強勁的漲勢。

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