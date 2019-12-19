親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

不單純？她家對面住宅 每層5冷氣、5鐵門超整齊

友人涉毆警被逮 國安人員嗆警打破派出所大門遭送辦

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在股票市場中，除了基本面外，籌碼面也不可或缺。在下一次財報公布前的空窗期中，籌碼的流動將成為主導個股漲跌的致勝關鍵。

二○二○年在即，距離傳統農曆春節僅剩一個多月，此時不只是投資人幫自己賺紅包的好時機，也是各家投信競爭績效的時刻。這波熱錢潮來勢洶洶，盤面上的強勢標的，除了權值股如台積電、鴻海外，統計最近一個半月以來，投信主要買超的類股來看，從半導體、面板、記憶體、ＰＣＢ、被動元件等產業也都是重點掃貨的對象。

面板雙虎ＰＢ超低

最令人驚訝的是壞了很久的面板廠終於傳來好消息。過去中國為了搶奪市占率，除了仰賴政府的補貼之外，同時也以量價優勢打擊台灣、韓國面板廠，使得ＬＣＤ面板供給大增，造成供過於求，加上今年因貿易戰等區域衝突，導致全球景氣疲軟、消費保守，使得面板報價持續走跌，甚至跌破現金成本。

分享

如今，隨著韓國積極調整產能與關廠、中國面板大廠京東方宣布減產，庫存逐漸降低，加上年底消費旺季需求推動，使面板價格終於在十一月止跌。此外，明年更有東京奧運等大型運動賽事可望帶來一波電視換機潮，需求增加讓面板價格有望於明年第一季反彈；近期也傳出面板廠要調漲價格至現今成本之上，試圖扭轉持續虧損的窘況，利多消息激勵市場信心，推升面板廠友達、群創、彩晶股價群起向上，其中又以面板雙虎友達與群創最受投信喜愛，雙雙買超一萬五千張以上，友達股價更重返十元票面之上，投信也樂觀指出，「面板股最大優勢其實就是基期低，股價淨值比都在○．五倍以下，更何況景氣循環股本來就是買在高本益比、賣在低本益比。」

整體來說，面板供給端的減產或停產，頂多算是給國內面板廠喘口氣的機會，而非解決根本問題，若終端沒有強勁的需求，產能過剩問題只會再次浮現。展望未來，需要新技術的應用以刺激新的市場需求，包括OLED、Mini LED、Micro LED等技術都可望於明、後年逐漸成熟，屆時面板景氣將明顯回溫，早已進場布局高階領域的友達、群創也有望能分一杯羹。

同樣也熬過產業景氣谷底的族群還有記憶體，因美中貿易站因素，自去年下半年開始，客戶減少拉貨，使記憶體庫存水位升高，導致報價急速下跌。

記憶體低庫存迎來春燕

不過隨著負面影響降低，加上明年全球伺服器需求回溫、５Ｇ手機放亮量，以及ＡＩ、物聯網、車用等新型態應用遍地開花，各大投顧包括兆豐、富邦、第一金、玉山等都紛紛押寶，看好記憶體明年成長動能。統一投顧董事長黎方國表示，「低基期的記憶體向下周期已到末段，最壞狀況已過，投資機會再現。」市場信心也反映在股價上，出現強勁的買盤力道，使南亞科、華邦電、旺宏、威剛等記憶體類股股價均沿著短期均線快速上漲，呈現強勁攀升態勢。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2070期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2070期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：國際半導體設備股齊步創高

◎特別企劃：越國際級打怪的兩大台廠出列

◎中港直擊：中國恒大集團大玩配息遊戲

【最新活動看板】

◎巨象起飛-財經大師 謝金河2020/03/15-03/22帶您淘金泰國！

延伸閱讀

美光財報優於預期 帶動台股記憶體族群走勢

推動台灣ETF市場壯大 劉宗聖獲頒卓越貢獻獎

期貨商論壇／友達期 逢低布局

元大投信 劉宗聖獲獎

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

巨人企業稱霸股市

2019-12-19 12:43

謝金河：台股卅年大變貌

2019-12-19 12:42

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

低價iPhone看俏 供應鏈沒淡季

2019-12-12 12:43

AI顛覆傳統醫療邁向新紀元

2019-12-12 12:42

回檔掃貨低基期股

2019-12-12 12:41

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:31

明達醫拓展規模 三箭齊發

2019-12-05 12:05

大者恆大 企業併購搶大餅

2019-12-05 12:04

年終消費旺季 內需high

2019-12-05 12:03

2020法人投資錦囊

2019-12-05 11:51

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

全球車廠加速推進輕量化

2019-11-28 12:26

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

2019終章選股

2019-11-28 12:03

軟板廠同泰 營運拐點到了

2019-11-21 13:20

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

2019-11-14 12:24

年底行情重點分析

2019-11-14 12:24

江文勝：美、中啟動 「愛台」競賽

2019-11-14 12:23

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

2020迎接5G+WIFI 6

2019-11-07 11:50

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50

航太概念股 春燕捎來喜訊

2019-11-07 11:50

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

蘋果帶頭向錢衝

2019-10-31 12:20
看更多

熱門文章

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:39

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:31

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

2020除夕新春圍爐宴 享受澎湃豐盛金鼠年

2019-12-16 11:10

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top