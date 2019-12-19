【文／方亞申】

台股即將向12682點歷史新高推進，具有全球競爭力、獲利佳且高總市值的個股從台積電、聯發科開始脫穎而出；只要全球ETF資金未減，這些各地股市領頭羊的優質股可望持續推升，相關供應鏈個股也有機會雨露均霑。

台股本周突破一萬兩千點近三十年來新高，下道關卡就是一九九○年創下的一二六八二點歷史高點，外資今年下半年先賣後大買，推升台股股價。而台股今年累計漲幅接近過二五％，逐漸追上美股，居全球前段班。再者若觀看以大型權值股為主的台灣五○，去年底收盤為七五．五元，如今已來到九八．一五元附近，若加上今年除息○．七元，等於高點接近九九元，以此計算今年上漲三○．九二％，較台灣上市指數還多，若再扣除景氣不佳的台塑四寶，實際上電子股拉抬台灣五○的漲幅更大，幾乎跟美國Nasdaq漲幅相近，也就是出現大型權值股漲幅超過中型權值股現象。

大象也會狂奔！

美國聯準會今年降息兩次，雖說日前宣布貨幣政策按兵不動，並暗示在經濟穩健的情況下，二○二○年整年將維持不動，在大選之年保持觀望。歐洲央行也表示注資市場資金不會再擴大。但是新興市場巴西以及日本依然持續降息或擴大資金寬鬆，一般預期經濟面臨嚴峻調整的中國，明年經濟成長率可能難保六，創改革開放以來最低，降息救經濟可能性大。且聯準會對經濟及利率看法是浮動的，現在說利率按兵不動未必就代表明年不會降息，只要一不如預期、股市下跌，聯準會隨時可能調轉槍口。大致上預期明年全球國家地區降息次數不亞於今年。大多數國家目前利率趨近於零或負利率（尤其日本及歐洲國家如德國、丹麥等），明年資金不一定進一步寬鬆但也不至於緊縮，也就是說市場錢依然多，負利率資金至少都還將超過十一兆美元。

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而近幾年全球流行將資金注入ＥＴＦ，規模日漸擴大，各類型ＥＴＦ目不暇給，ＥＴＦ基金大多是以參考全球各行業總市值高、具競爭力加上有配息公司為主要投資標的。以全球資金面來看，明年這股趨勢還是跑不掉。

以全球總市值公司來看，第一名是剛上市的沙美石油，但它是近期才掛牌，參考性仍須觀察。倒是前十名公司，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書以及半導體相關的Nvidia、AMD、Skyworks、AMAT、科磊、英特爾等，今年漲幅都很大，至少都跑贏標普、費半指數的二七％及五八％。其中又以總市值原來居冠的蘋果漲幅最為可觀，去年底收盤價為一五七．七四美元，一度跌到令第二大股東巴菲特的波克夏套牢，以本周歷史新高二七九．八六美元來看，今年漲幅高達七七．六％，大象也會狂奔！

而另一家大股東是全球首富比爾蓋茲的微軟，今年累計漲幅也超過五三％，這兩家排名全總市值第二及第三的公司，都突破一兆美元，至一．一五兆美元之上。連帶也使得有手機安卓系統及Youtube的谷歌，今年股價也上漲超過三三％，高於標普及Nasdaq漲幅；有ＩＧ的臉書今年最高漲幅也有四八％；中國的阿里巴巴漲幅也有近五成；另一方面是金融股包括摩根大通、美國銀行以及信用卡雙雄Visa、Mastercard，平均漲幅都有四成左右。而鄰近的韓國三星漲幅則達四一％。這些漲幅跑贏大盤的公司，基本上都是產業領導者或具有競爭力公司。此外，產業領導者還需公司營運積極，最明顯是英特爾今年漲幅只有二四％，不到費半指數漲幅一半；該公司ＣＰＵ市占率被ＡＭＤ（主要有台積電奧援）逼近，結果ＡＭＤ今年漲幅高達一二五％，而ＡＭＤ在ＧＰＵ方面也追擊Nvidia，Nvidia今年漲幅六八％雖贏費半，都漲幅也大約只有ＡＭＤ一半。

向台積電靠攏就沾光

所以看今年美股漲升內容的確是大不同，最風光的是科技及銀行業的領頭羊。而過去非常搶鋒頭、總市值超過十億美元的獨角獸，如Uber、Lyft、企業通訊軟體Slack、圖片社群平台Pinterest等矽谷知名獨角獸，都在今年掛牌上市，惟股價幾乎都是破發，增添資金向獲利穩健的高總市值公司靠攏。

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