親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

不單純？她家對面住宅 每層5冷氣、5鐵門超整齊

友人涉毆警被逮 國安人員嗆警打破派出所大門遭送辦

巨人企業稱霸股市

2019-12-19 12:43先探投資週刊

【文／方亞申】

台股即將向12682點歷史新高推進，具有全球競爭力、獲利佳且高總市值的個股從台積電、聯發科開始脫穎而出；只要全球ETF資金未減，這些各地股市領頭羊的優質股可望持續推升，相關供應鏈個股也有機會雨露均霑。

台股本周突破一萬兩千點近三十年來新高，下道關卡就是一九九○年創下的一二六八二點歷史高點，外資今年下半年先賣後大買，推升台股股價。而台股今年累計漲幅接近過二五％，逐漸追上美股，居全球前段班。再者若觀看以大型權值股為主的台灣五○，去年底收盤為七五．五元，如今已來到九八．一五元附近，若加上今年除息○．七元，等於高點接近九九元，以此計算今年上漲三○．九二％，較台灣上市指數還多，若再扣除景氣不佳的台塑四寶，實際上電子股拉抬台灣五○的漲幅更大，幾乎跟美國Nasdaq漲幅相近，也就是出現大型權值股漲幅超過中型權值股現象。

大象也會狂奔！

美國聯準會今年降息兩次，雖說日前宣布貨幣政策按兵不動，並暗示在經濟穩健的情況下，二○二○年整年將維持不動，在大選之年保持觀望。歐洲央行也表示注資市場資金不會再擴大。但是新興市場巴西以及日本依然持續降息或擴大資金寬鬆，一般預期經濟面臨嚴峻調整的中國，明年經濟成長率可能難保六，創改革開放以來最低，降息救經濟可能性大。且聯準會對經濟及利率看法是浮動的，現在說利率按兵不動未必就代表明年不會降息，只要一不如預期、股市下跌，聯準會隨時可能調轉槍口。大致上預期明年全球國家地區降息次數不亞於今年。大多數國家目前利率趨近於零或負利率（尤其日本及歐洲國家如德國、丹麥等），明年資金不一定進一步寬鬆但也不至於緊縮，也就是說市場錢依然多，負利率資金至少都還將超過十一兆美元。

分享

而近幾年全球流行將資金注入ＥＴＦ，規模日漸擴大，各類型ＥＴＦ目不暇給，ＥＴＦ基金大多是以參考全球各行業總市值高、具競爭力加上有配息公司為主要投資標的。以全球資金面來看，明年這股趨勢還是跑不掉。

以全球總市值公司來看，第一名是剛上市的沙美石油，但它是近期才掛牌，參考性仍須觀察。倒是前十名公司，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書以及半導體相關的Nvidia、AMD、Skyworks、AMAT、科磊、英特爾等，今年漲幅都很大，至少都跑贏標普、費半指數的二七％及五八％。其中又以總市值原來居冠的蘋果漲幅最為可觀，去年底收盤價為一五七．七四美元，一度跌到令第二大股東巴菲特的波克夏套牢，以本周歷史新高二七九．八六美元來看，今年漲幅高達七七．六％，大象也會狂奔！

而另一家大股東是全球首富比爾蓋茲的微軟，今年累計漲幅也超過五三％，這兩家排名全總市值第二及第三的公司，都突破一兆美元，至一．一五兆美元之上。連帶也使得有手機安卓系統及Youtube的谷歌，今年股價也上漲超過三三％，高於標普及Nasdaq漲幅；有ＩＧ的臉書今年最高漲幅也有四八％；中國的阿里巴巴漲幅也有近五成；另一方面是金融股包括摩根大通、美國銀行以及信用卡雙雄Visa、Mastercard，平均漲幅都有四成左右。而鄰近的韓國三星漲幅則達四一％。這些漲幅跑贏大盤的公司，基本上都是產業領導者或具有競爭力公司。此外，產業領導者還需公司營運積極，最明顯是英特爾今年漲幅只有二四％，不到費半指數漲幅一半；該公司ＣＰＵ市占率被ＡＭＤ（主要有台積電奧援）逼近，結果ＡＭＤ今年漲幅高達一二五％，而ＡＭＤ在ＧＰＵ方面也追擊Nvidia，Nvidia今年漲幅六八％雖贏費半，都漲幅也大約只有ＡＭＤ一半。

向台積電靠攏就沾光

所以看今年美股漲升內容的確是大不同，最風光的是科技及銀行業的領頭羊。而過去非常搶鋒頭、總市值超過十億美元的獨角獸，如Uber、Lyft、企業通訊軟體Slack、圖片社群平台Pinterest等矽谷知名獨角獸，都在今年掛牌上市，惟股價幾乎都是破發，增添資金向獲利穩健的高總市值公司靠攏。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2070期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2070期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：國際半導體設備股齊步創高

◎特別企劃：越國際級打怪的兩大台廠出列

◎中港直擊：中國恒大集團大玩配息遊戲

【最新活動看板】

◎訂《先探》52期送《送 丹露韓式密封不鏽鋼保鮮盒4入組》

延伸閱讀

紐西蘭上季GDP成長速度增強 央行或可不必...

展望2020年 花旗估美聯準會將不再降息

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非...

NVIDIA攜手百度、阿里巴巴 透過GPU與...

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

CIS需求旺 原相出頭天

2019-12-19 12:53

投信年終重兵集結的族群曝光

2019-12-19 12:52

謝金河：台股卅年大變貌

2019-12-19 12:42

繞著台積電賺不停

2019-12-19 12:40

低價iPhone看俏 供應鏈沒淡季

2019-12-12 12:43

AI顛覆傳統醫療邁向新紀元

2019-12-12 12:42

回檔掃貨低基期股

2019-12-12 12:41

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:31

明達醫拓展規模 三箭齊發

2019-12-05 12:05

大者恆大 企業併購搶大餅

2019-12-05 12:04

年終消費旺季 內需high

2019-12-05 12:03

2020法人投資錦囊

2019-12-05 11:51

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

全球車廠加速推進輕量化

2019-11-28 12:26

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

2019終章選股

2019-11-28 12:03

軟板廠同泰 營運拐點到了

2019-11-21 13:20

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

2019-11-14 12:24

年底行情重點分析

2019-11-14 12:24

江文勝：美、中啟動 「愛台」競賽

2019-11-14 12:23

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

2020迎接5G+WIFI 6

2019-11-07 11:50

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50

航太概念股 春燕捎來喜訊

2019-11-07 11:50

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

蘋果帶頭向錢衝

2019-10-31 12:20
看更多

熱門文章

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

台股衝破「1萬2000點」大家為何無感？劉泰英：2個因素是關鍵

2019-12-18 10:04

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

廉航市場大爆發 台灣修飛機、造飛機人才正夯

2019-12-16 08:54

拋開辜家光環 她如何以「品味」征服義大利飯店業？

2019-12-12 08:59

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:07

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 13:30

無印價格變親民 竟來自一條員工守則

2019-12-13 09:10

香港人誤會了？北京：一國兩制沒變過 反送中靠「金鑰匙」解決

2019-12-12 09:01

老牌「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶 靠一招橫掃南台灣

2019-12-11 13:04

催淚彈催出「亡國感」蔡英文聲望翻倍 藍軍青年選票也轉向？

2019-12-12 09:02

「芒果乾」指向誰 丟下威權包袱真有用？

2019-12-11 16:03

年薪千萬照樣遞辭呈 這些因素讓今年CEO離職人數直逼歷史新高

2019-12-13 10:52

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

都是儲蓄險害的？愛買保單 保障卻不足！揭密台灣人買保險8大現象

2019-12-12 11:00

宇宙第一種人眼可見的顏色 是什麼？

2019-12-13 15:01

利率一直降...利變型、非利變型保單怎麼挑？關鍵3招教你買對保險

2019-12-17 09:20

3C通路龍頭改革遇逆風？ 30天內走了4個高階經理人 老臣緊急接棒

2019-12-18 13:35

流浪教師華倫靠這招存股 一年領息170萬元

2019-12-12 11:10

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫排演暴怒失態

2019-12-17 15:20

國巨陳泰銘最不可忽視的對手 華新科焦佑衡來襲

2019-12-12 11:25

跟緊！年底作帳、選舉行情來了

2019-12-11 16:03

鋰電池環保爭議不斷 到底會對環境與水資源造成什麼影響？

2019-12-16 11:07

台股繼續漲》把年線反轉當指標 專家看好這10檔低基期股

2019-12-18 13:32

台商回流是真的嗎？ 全台工業區大調查 這老闆豪氣加碼投資台灣50億

2019-12-18 13:42

台北必吃 東區巷弄內饕客一致推薦鐵板燒餐廳

2019-12-17 12:39

謝金河：史記貨殖列傳「這段話」 正符合台股近30年狀況

2019-12-19 10:50

特別股報酬率突出 金控 中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 11:07

奔跑吧！聯發科

2019-12-12 12:40

比品酒更實用「品油師」正夯！他17歲學會辨好油 擺脫低薪壓力鍋

2019-12-16 10:07

謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:31

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 08:57

去美化效應再加溫 台灣半導體周邊族群賺很大！

2019-12-13 11:07

想不起來就用聞的 科學家：氣味與情感 記憶密切關聯

2019-12-13 08:39

儒商當道 日本潮起一手論語一手算盤

2019-12-11 16:03

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

2020除夕新春圍爐宴 享受澎湃豐盛金鼠年

2019-12-16 11:10

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:07

虐待的循環！直擊美國老虎交易悲歌

2019-12-11 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top