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低價iPhone看俏 供應鏈沒淡季

2019-12-12 12:43先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

蘋果今年新款手機，低價策略讓iPhone 11系列的銷售優於預期，市場傳出在二○二○年將再推出平價版SE2，供應鏈喜迎訂單。

每年只要九月來臨，市場上最期待的科技盛會可以說是「蘋果（Apple）新產品發表會」，在每一次的發表會上，新款手機可說是整個發表會上的最大焦點。

新機帶動一波換機潮

只要新款iPhone一推出，總是引發搶購熱潮，在最近一次的發表會中，蘋果推出iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11三款新機，即使此次的新機少了重大改版的亮點，更在發布之前，各大機構都預期整體iPhone銷售恐呈負成長，歐美五大外資也看衰蘋果手機銷售量，不過，此次蘋果陣營卻採取了與早期不同的低價策略，價格從六九九美元起，較一八年的新機便宜五○美元，成功帶動起一波換機潮，讓iPhone 11系列的銷售優於預期，反而讓蘋果再度向供應鏈追加訂單。

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在這一波新機低價策略奏效的同時，市場也傳出明年蘋果將再推出一款主打新興市場的平價版「iPhone SE2」，根據天風國際分析師郭明錤發布關於iPhone的報告中指出，蘋果將於明年第一季更新iPhone SE系列產品，並預測iPhone SE2主要外觀設計、硬體規格皆與iPhone 8相似；硬體部分將搭載A13處理器和3GB LPDDR4X，容量分別為64G和128G兩種，也不再採用全螢幕和Face ID，而改由Touch ID回歸，預計明年一月開始量產，三月底上市開賣，出貨量估計達二○○○萬至三○○○萬支，更預估，iPhone SE2的售價為三九九美元；報告中還提到，蘋果可望藉著iPhone SE2的上市，搶下一波中低階手機用戶，拓展蘋果手機的市占率，iPhone SE2將是二○二○年蘋果成長的重要產品。

指紋辨識有機會回歸

即使平價版「iPhone SE2」的推出都還只是傳聞，但已經成為市場上熱議的話題；再者，iPhone SE2又有機會在第一季就推出，可望平衡淡旺季營運的差異，更有機會帶動相關蘋果供應鏈如晶圓代工的台積電，組裝的鴻海、緯創、和碩，鏡頭的大立光、玉晶光，機殼的鴻準、可成，ＰＣＢ的華通、欣興、臻鼎ＫＹ、嘉聯益、台郡，可望淡季不淡。

根據郭明錤的預測指出，iPhone SE2將不再採用全螢幕和Face ID。其中，蘋果過去由GIS-KY提供iPhone觸控貼合服務，隨著蘋果從iPhone X開始，以人臉辨識取代指紋辨識，讓觸控供應鏈的廠商GIS-KY少了iPhone這項產品的訂單，不過GIS-KY仍積極發展超音波螢幕下指紋辨識技術，此次外傳iPhone SE2將不再採用全螢幕和Face ID，而改由Touch ID回歸，讓GIS-KY可望重返iPhone鏈，帶動業績成長。此外，近期也傳出GIS-KY已切入Mini LED領域，將負責蘋果iPad Mini LED模組組裝，未來的成長動能可持續觀察。GIS-KY營收從八月的一○九．四七億元，創下當年新高後，連續三個月續創當年新高，來到十一月雖較十月的一二四．九一億元小幅下滑，來到一一四．四六億元，累積十一月營收一○九六．五六億元，前三季ＥＰＳ六．四六億元。

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