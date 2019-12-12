【文／方亞申】

台積電股價創歷史新高穩定人心，聯發科今年漲幅約九成、總市值推升至台股第五名，也是重要焦點。該公司今年領先推出5G晶片搶占先機，除了三星、蘋果、華為外，全球就只有高通與聯發科供應5G晶片，這次加以中國去美化，聯發科是否能再像過去橫掃中國及新興市場通訊晶片，將是股價重返榮耀的機會！

當年令聯發科大發利市的通訊晶片，一度流傳「今日山寨、明日主流」的口號，但在３Ｇ以後，聯發科轉為落後的跟隨者，即使到了４Ｇ該公司投入大筆資金發展通訊晶片，還是無法扭轉落後的角色，ＥＰＳ從二九．五二元，滑落到去年的十三．○四元，股價也從七八三元一度掉至二○○元以下。往日股王，好似就像過去台灣當過股王一樣，股價腰斬再腰斬（大立光除外）。

領先高通推出５Ｇ晶片

但是這次聯發科較不一樣，今年５Ｇ剛開始準備進入市場，基地台建置最為熱門；４Ｇ手機轉成為過渡產品，但是聯發科獲利預計還能超過去年的十三．○四元，主要是該公司近幾年趁著營運低迷時積極展開布局，包括合併無線通訊雷凌、電源管理ＩＣ的立錡，加上產品線涵蓋手機ＰＡ、射頻開關（T/R Switch）、低雜訊功率放大器（ＬＮＡ）、數位電視與機頂盒衛星（DVB-S/S2）調諧器，WiFi射頻收發器和藍牙系統單晶片的絡達，這些在近一年電子產業的發展上都大好，也增強聯發科晶片整合能力。

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再者，聯發科於二○一一年投資中國匯頂科技，擁有二三．五八％股權（幾乎是最大股東），匯頂主攻觸控晶片與指紋辨識晶片，今年業績大放異彩，匯頂掛牌經過三年後，今年股價一度從七○人民幣附近大漲至二三一．八人民幣，當上中國科技股股王，聯發科近兩年陸續處分持股，創造出超過五百倍獲利，今年持續處分，最近一次是十一月十四日公告子公司賣匯頂，扣除交易成本及手續費等計算，獲利約新台幣五五．七八億台幣，聯發科前三季也不過賺一六七．一億元！匯頂依舊是中國手機觸控家指紋辨識晶片龍頭，聯發科尚持有匯頂十一．八五％股權，價值一一六億人民幣（約五二二億台幣），預計在明年中前處分不超過五％匯頂股權，估計交易金額約達二○九億台幣，也就是明年還是有上百億元處分收益。匯頂總市值已逼近千億人民幣，約是聯發科總市值的三分之二。

聯發科過去幾年轉投資布局較大的公司，從雷凌、立錡、絡達到匯頂今年都大好，支撐聯發科從４Ｇ要過渡到５Ｇ時期。

聯發科重兵押寶的５Ｇ晶片，今年領先高通推出第一顆５Ｇ晶片解決方案，獲得大陸小米、華為、Oppo、Vivo埋單。十一月再發表高階的天璣1000 5G晶片，強調高效能、低耗電，無論是運算或傳輸都居領先地位。值得注意的是，從山寨機開始，聯發科都是走中低價晶片為主，這次天璣1000 5G晶片定價傳出在一二○美元，與競爭者相差不多。價格拉高就是對自身產品競爭力有信心，由於５Ｇ晶片是以七奈米製程，最近聯發科也學習過去台積電一樣，號召上下游廠商包括晶圓代工、封測、下游的品牌廠商一起來，有錢大家一起賺。尤其是聯發科維持與台積電友好關係，不似高通高階５Ｇ晶片Sanpdragon 855是在台積電及三星投片，等於有台積電產能支持，要知道目前能以七奈米生產全球第一就是台積電，確保後面供貨無虞，這點可能勝過七奈米良率有待改善的三星。

價格高不僅代表自信也透露出毛利率將較高（較４Ｇ高出數倍），且對營收拉升也具正面作用。

迎接業績爆發的一年

另一方面，中國去美化也增添中國品牌商採用效能、價格具有競爭力的聯發科晶片的機會。今年５Ｇ基地台興建最積極的就是中國，預計超過八○萬座，未來可望提升至五百萬座以上。基地台布建逐漸就序，再來就是５Ｇ手機登場。今年是４Ｇ及５Ｇ手機銜接年，發展最快的是韓國、日本、美國及中國，而以中國最具企圖心，華為傳出將用４Ｇ手機價格賣５Ｇ手機，明年銷售量喊出一億支目標。而綜合全球各布機構來看，明年全球５Ｇ手機銷售量約二億支左右，樂觀者上看三億支，而聯發科明年將再推出三至五種５Ｇ晶片，含括高中低階手機，並且除了中國力推的Sub-6G規格外，聯發科準備在明年下半年推出美國主導的mmWave（毫米波）晶片。外資豐看好聯發科明年５Ｇ晶片出貨從五五○○萬顆，上看七八○○萬顆；而市場認為聯發科在中國５Ｇ晶片市占率坐四望五（五○％）、全球坐三望四目標。

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