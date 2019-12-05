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大者恆大 企業併購搶大餅

2019-12-05 12:04先探投資週刊

【文／魏聖峰】

聯合科技併購雷神，ＬＶ集團大手筆買下Tiffanny，國巨溢價二六％收購Kemet，日本雅虎和Line整合資源…，今年來都企圖在市場攫取最大利益。

美股多頭推波助瀾以及各國央行維持低利率，對今年的企業併購有正面助益。美中貿易戰壓力下，美國政府要求企業撤出中國市場，歐美的外商重新檢視在中國的投資策略，形成外商陸續撤出中國市場。撤出中國的資金以及５Ｇ時代來臨，產業結構面臨調整。在大者恆大情況下，諸多大環境的因素帶動今年企業的併購。

到目前為止，今年以來全球企業的併購金額比去年同期小幅成長○．六％，達到五．一兆美元。以區域別區分，北美洲仍是最大企業併購地區，總金額二．五兆美元，和去年差異不大。歐洲企業併購交易金額為一．三兆美元較去年同期增加五．一％。以產業別區分，工業併購年增率高達二五．三％，達到五三二九億美元；基本原物料產業併購年增率則有三二．一％，是所有產業中併購金額最大的產業。科技業今年的併購比去年同期減少十九．六％，科技產業今年的併購力道不如去年。

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美中貿易戰有可能演變成美中冷戰，還有去年美國總統川普宣布成立太空軍種。兩個因素可能帶動未來美國國防預算增加，大者恆大有機會拿下較多政府訂單，聯合科技今年以超過九○○億美元併購雷神（Raytheon），市場預估併購後的總市值將超過一千億美元。若以今年兩家公司合併的營收估計將超過七四○億美元，成為僅次於波音的第二大航太和國防工業，預計明年上半年完成併購。兩家公司併購後，航太與國防產業的發動機、飛機座椅、F35戰績、愛國者飛彈系統、神盾系統和太空衣，都將納入同一家公司。原屬聯合科技Otis電梯和開利（Carrier）則從聯合科技分拆出來。愛國者飛彈和神盾系統是雷神公司的主力產品，飛機發動機是聯合科技在航太國防產業的強項，這樁併購就是要把國防與航太產業整併，期待能和其他競爭者搶奪國防與飛機訂單。

LVMH併購Tiffanny

全球奢侈品龍頭ＬＶ集團母公司（LVMH）宣布用一七八．六九億美元收購美國珠寶商Tiffanny。ＬＶ集團旗下品牌包括：葡萄酒及烈酒、時裝及皮革製品、香水及化妝品、鐘錶及珠寶以及精品零售等五大領域、五○多個精品品牌。近期LVMH宣布收購美國珠寶商Tiffany，加上ＬＶ原有珠寶品牌的寶格麗（Bulgari）品牌，讓ＬＶ集團在珠寶的全球市占率擴大一倍以上，並達到十八％。併購後有能力和瑞士Richmont擁有卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）相抗衡。透過這樁併購，ＬＶ集團在珠寶市場也能趁機延伸到美國和亞洲市場。這次是ＬＶ集團最大手筆的併購案，比二○一七年以七○億美元收購迪奧（Christian Dior）更高。

至於科技業併購潮中，英飛凌宣布以一○一億美元收購賽普拉斯（Cypress Semi）。產業界人士認為，英飛凌併購賽普拉斯可以讓雙方的技術優勢和資源結合，將專精在電動車馬達、電池供電裝置以及電源供應等，可以在車用電子產業方面提供更全面性的解決方案，加速進入汽車和物聯網的應用。在全球車用半導體企業排名中，英飛凌收購賽普拉斯後，去年度合併營收超越恩智浦成為全球最大車用半導體供應商。

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