年終消費旺季 內需high

【文／黃俊超】

隨著電商普及率持續提升，歲末年終消費旺季不再只是歐美專利，加上台灣也有一連串的折扣優惠，與政府補助政策，買好、買滿，開心過好年！

網路打破國界，銷售紀錄也持續被改寫。感恩節過後的第一個星期五，稱為Black Friday，雖然是西方人瘋狂購物的日子，不過透過無遠弗屆的網路，全球都可以享受各種減價優惠，過一個周末之後的星期一則稱為Cyber Monday，接續瞄準消費者的荷包，網上的購物金額已超過傳統商場與百貨公司等實體店舖。

消費力道強勁

根據Adobe Analytics追蹤美國最受歡迎的一百個零售商電貿平台的其中八○個，今年黑色星期五網購金額達到七四億美元，較去年同期成長十九．六％，平均單筆訂單金額達一六八美元，雖然實體店面人流比不上網購，不過多數大型零售連鎖業者不斷擴大電子商務業務，最重要的是刺激民眾持續消費。

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Cyber Monday延續Black Friday的瘋狂，再次打破記錄，Adobe Analytics預估今年消費金額將達九四億美元，較去年增加十八．九％，其中手機購物的消費超過三○億美元。歲末年終與過節氣氛更加催化消費欲望，因此部分電商延長促銷活動至三天，改稱為Cyber Monday Weekend。買東西其實無需太多理由。

根據統計顯示，最受歡迎的購物項目包括目前正在上映、全球票房已突破七．三億美元的迪士尼《冰雪奇緣２》玩具，而EA Sports的FIFA 20與任天堂的Nintendo Switch同樣受到青睞，Apple的NB與AirPods、和三星的電視也都是熱銷商品。隨著產品熱銷，品牌廠商與相關供應鏈將可望持續受惠商機。

年底不僅是國外消費旺季，台灣內需市場同樣也是熱鬧滾滾，百貨公司周年慶、旅展、網購再延伸至農曆年前的大採購，促銷一波接一波，包含消費性電子商品、民生必需品、餐券、國內外旅遊等，廠商紛紛搶賺年底前最後一波。坊間雖然常把經濟不景氣掛嘴邊，不過其實沒那麼糟，貧富差距造成的觀感差異。

主計處日前上修今年ＧＤＰ成長率至二．六四％，將高於IHS Markit預測今年全球經濟成長率二．五％，其中民間實質投資成長七．六一％、上修二．六個百分點，成長率為近六年最高，不過民間消費與服務輸出均為下修，或許是對景氣觀感不同的原因，此外，主計處也上修明年ＧＤＰ成長率至二．七二％。

AirPods Pro賣到缺貨

經濟數據相對冰冷，但是股市表現對於龐大的股民來說，應該是相對有感，加權指數自去年收盤的九七二七點，上漲至最高一一六六八點，目前仍持穩於一一五○○點上下、漲幅約十八％，平均每個股民獲利超過四○萬元，雖然平均這件事用在股市沒太大意義，不過理論上就算沒吃到肉也應該分得到湯。

除投資之外，政府已連續三年調漲基本工資，明年還將再上調三％。歲末年終，辛苦大半年，總要對自己與家人好一點，趁著折扣聰明消費，且人生說長不長，千萬不要落入「錢在銀行、人在天堂」的悲劇。投資也是一種消費，投資自己是為了更長遠的未來，投資金融商品則是延遲且期待更好的生活品質。

從美國消費旺季所熱銷的產品來看，消費性電子商品如遊戲機、遊戲、智慧手機、真無線藍牙耳機、穿戴式電子裝置等，而民生必需品除了日常用品外，智慧家電、衣服、鞋類乃至運動健身用品也頗受青睞，台灣主要應該也不脫離這個範疇，另外，可特別留意的是餐飲、旅遊以及醫美，商機持續蓬勃發展。

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