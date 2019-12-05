謝金河：川普又帶來空襲警報

【文／謝金河】

全球股市奔馳了一整年，又進入歲末，這兩天美國川普總統又揮舞指揮棒，他說對貿易協議不設死線，明年十一月美國大選後才是達成協議較好的時機，這一席話也向全世界昭告，美中貿易協議未來一年都沒有談成的可能，全球股市收到這個訊息紛紛出現下挫走勢。

道瓊指數在十二月三日下挫二八○．二三，盤中大跌逾四五○點，S&P 500跌二○．六七，Nasdaq下跌四七．三五，但仍站在八五○○點的高位，費城半導體指數下跌二六．○四，從一七五八．二六回挫到一六六五．一七，正好站在季線上面，但已有小頭部型態，美股下跌勢將牽動全球股市回檔的壓力。

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十二月靠內資撐大局

如果把場景拉回到去年此時，美中貿易戰也大約是在去年十二月三日雙方撕破臉，川普全面向中國加稅，美國道瓊指數從二五九八○急轉直下，大家記得去年十二月四日這一天，道瓊大跌七九九．三六，從此下跌一個月，到十二月二十五日道瓊跌到二一七一二．五三。二○一八年十二月道瓊指數大跌二二一一點，跌幅八．六六％，Nasdaq跌六九五．二六，跌幅達九．四八％，費半跌八四．四三，跌幅達六．八一％，現在歷史似乎又重演，看起來二○一九年全球股市進入最後一個月可能出現漲多回檔的壓力，尤其對台股來說，如果美股拉回，外資又休假，台股靠內資撐大局，格局恐不大。

去年因美中貿易戰，美中雙方翻臉，美國股市在十月及十二月都出現大的跌勢，台股最大下跌壓力出現在十月、下挫一○二四．二一，跌幅達十．九四％，這一跤摔得重，到了十二月美國重挫二二一一點，台股僅小跌一六○．六二，跌幅縮小只有一．六二％，而台股的最低點出現在今年元月的九三一九．二八，今年台股開低走高，算是表現十分出色的一年。

全球股市到了歲末，再度出現美中貿易協議破局的戲碼，下一局要看漲多的全球股市怎麼調整？去年底，美中肅殺之氣正盛，全世界對今年的經濟、貿易、股市的表現幾乎可用全面悲觀來形容。去年底及今年初，全球景氣預測機構紛紛下修今年經濟成長目標值，全球央行也從原來升息步調轉向降息軌道。

過去這一年來，全球貿易總量降溫了，但是股市可用熱鬧滾滾來形容，統計到今年前十一個月為止，全球股市出現了幾個面向，一是今年是全球股市大好年，紛紛大漲，尤其是貿易戰兩個當事國家，股市上漲力道更驚人，美國道瓊上漲逾兩成，S&P 500漲二五％，Nasdaq漲三成，SOX費半上漲逾五成；而中國的上證上漲逾十五％，深證上漲逾二六％，表現都非常亮眼，除了美中兩國外，澳洲、紐西蘭及歐洲的德國、法國、瑞士、義大利等國股市都大漲逾兩成，這樣的景象非常罕見。

日本再崛起的底蘊

二是大家非常關注的亞洲股市，今年台股表現一馬當先，大漲十七．八二％，日股也大漲十七．三一％，相較於香港上漲二．三八％，新加坡漲四．二三％及南韓上漲二．六九％，台股與日股過去三十年在亞洲一直敬陪末座的市場，這回鹹魚大翻生，非常值得大家深思。

這次《先探》完成日本考察，我慢慢印證了日本再崛起的底蘊，安倍的華麗轉身也是台灣的領導人必須修習的一課，一個是日本向來排外，外國人要歸化日本籍非常困難，但安倍現在伸出雙臂歡迎高資產、高技術、高學歷的外國人取得日本永住權，安倍把日本當成一個平台，歡迎全世界的外國人來日本打拚，這個號召力十分大，今年取得日本「永住權」的外國人突然多了六十幾萬人。

台灣與日本都面臨人口老化與少子化的壓力，但台灣只顧引進外勞，卻忽略引入高階人才，在租稅、招商措施，台灣都不具吸引力，台灣現在面臨來自中國像華為等大廠來台招人的壓力；另一方面，美國微軟、FB、Google來台設研發中心，也在向台灣高階人才招手，而台灣兩大半導體廠台積電、聯發科也面臨人才不足的壓力，此時政府如果意識到人才不足的壓力，似乎應正面來解決這個問題，日本的改變給台灣一個思考方向。

二是日本開放賭業，這也是不可思議的事，明年金沙、米高梅都將投資日本一○○億美元，台灣還在為博弈公投傷腦筋，這是一個追求速度的時代，台灣似乎力有未逮。另一個值得台灣注意的是，日本企業在失落三十年的教訓中，多數企業都秉持「品德」教育，企業講究誠信，個人講究品格，這也是我看好日本的主要原因所在。

今年以來，市場上對台灣經濟落井下石的人此起彼落，我對日本、台灣情有獨鍾，畢竟台灣與日本都面對失速墜落的三十年，在泡沫調整中，一方面把泡沫擠得乾淨，一方面企業體質調整逐漸變好，這是長期打底的底蘊，今年寫下一一六六八．二的三十年新高，今年也許高點就在附近，但是明年所有證券、投信、外資都看好台股明年挑戰一三○○○點，台股越過一二六八二似乎漸成共識。

聯發科市值明年挑戰兆元

其實今年撐起台股的十大權值股中，台積電、聯發科、大立光、鴻海堪稱四大天王；其中，台積電漲到三一五元，市值達八．一六兆元，今年股價從二二五．五元漲到三一五元，最大漲幅達三九．六八％，如果把八元息還原回去，漲幅逾四成。更可怕的是聯發科今年從二二九．五元漲到四三七元，漲幅達九○．四一％，如果把九元息還原回去，漲幅近一倍，聯發科今年把市值拉升到六六四五億元，大約二○○億美元，明年如果在５Ｇ晶片有進展，聯發科可能成為台股最有光芒的巨星，也許明年市值有挑戰一兆台幣的潛力，市值可達三○○億美元，這是躋身國際大企業的最低門檻。

台股還有股價淨值比、本益比都低的鴻海，今年從七○．八元漲到八八．五元，股價大漲二五％，比起台積電、聯發科沒有那麼耀眼，但比大盤漲幅出色。另一檔大立光今年也拉出三七．九％的漲幅，已是全球鏡頭大廠，未來勢必面對舜宇光學、丘鈦科技崛起的挑戰。

整個來看，二○一九年台股以５Ｇ的建置為最大動能，這其中從散熱族群超眾、雙鴻、泰碩、力致等都拉出一波漲幅，有高頻高速題材的銅箔基板聯茂、台燿、台光電、甚至金居都有不錯的漲幅，而ＰＣＢ族群也大放異彩，然後是具有VCSEL題材的砷化鎵廠，穩懋、宏捷科、全新今年都拉出很大的漲幅，這種看好的產業必須留意大陸的追兵。

今年中國全力投入砷化鎵三五族化合物，以三安光電為主力，最近三安增資，連董明珠的格力電器都參與投資，中國在這一塊市場的投入，會不會給穩懋帶來壓力？要特別留意。過去這一年，穩懋從最低的八六．七元拉升到三四三．五元，明年會不會面臨較大回檔壓力？從歷史的角度來看，穩懋在二○一七年VCSEL的狂熱中，一度大漲到三四○元，後來又跌到八六．七元，這次又越過歷史高點，穩懋反應的ＰＥ是三六．六倍，這是市場上高基期的個股。

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