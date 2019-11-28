親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

轉貼「王立強」同桌照被偵訊 游盈隆：徐國勇您下令？

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

全球車廠加速推進輕量化

2019-11-28 12:26先探投資週刊

【文／林麗雪】

特斯拉、福斯電動車先後在上海宣布量產及試裝，全球車廠加速推進電動車生產，英利跨入輕量化結構件布局十年，明年起營運將起飛。

十一月中，德國福斯汽車宣布旗下純電動車ID.3量產，同時間，英利ＫＹ合資品牌客戶上汽大眾，也宣布上海安亭新廠正式完工，ＩＤ電動車開始上線試裝，福斯集團並預測，至二○二八年全球電動車的總數將會達到二二○○萬輛，其中，高達「五○％」將來自中國。

電動車降重刻不容緩

這些訊息意味著，電動車或新能源車加速推進量產，已是不可擋的趨勢，但不管是混合動力或純電動車都需搭載龐大的電池，車重反而增加，車重增加，將影響汽車耗電量、動力性能、煞車性能、被動安全性及充電續航里程等，汽車結構件朝輕量化發展，已勢在必行。

分享

早自二○○○年就切入汽車非金屬結構件生產的英利，許多輕量化產品都已導入合資車廠應用，包括奧迪Ａ６儀表盤、奧迪Ａ４前端框架，用的都是英利的鋁合金技術；另幾乎奧迪全系列的車底護板等，採用的都是英利的Symalite複合材料。

明年，北京奔馳下一代的備胎艙，用的將會是英利的連續纖維板材技術，是中國第一款，未來也將在應用在其他高階車種上；此外，英利以玻璃纖維跟塑件做比例混合，開發出保護鋰電池殼體，其中上殼底第四季已放量出貨給一汽大眾，明年第一季也將量產電動車鋰電池下殼體，將出貨給沃爾沃（Volvo）；鋁塑結合的儀表板骨架明年二月也將量產上市，這些訂單實績，都確認英利正站在車市走向輕量化的關鍵位置上，未來也將在中國汽車輕量化趨勢下，成為最大的受惠贏家。

為北京奔馳、寶馬提供多項汽車結構件的林德英利，首席執行官吳庭波在國際汽車業打滾近三○年，他直言，全球車市正處於輕量化的轉型點，也是個主題，今年雖然中國整體車市衰退一成，但北京奔馳今年則有十六％的成長、寶馬有二成的成長，相較於歐美汽車市場版圖已很明確，中國汽車市場未來的成長空間更具潛力。

結構件廠技術舉足輕重

但「全球汽車結構件廠中，能像英利同時擁有金屬及非金屬件結構件生產的廠家，是很罕見的」，吳庭波坦言，未來汽車結構件市場的發展，都是個性化、小批量的，英利是全材料、全工藝的零部件都能做，且對整體的汽車製造工藝都有了解，未來的發展潛能會很大。

英利是中國汽車被動安全件或支撐件廠商，所謂的被動安全件，就是防止汽車萬一被撞的防護系統，正因為攸關汽車駕駛和乘客性命安全，產品不能有任何偏差，否則很難通過車廠的驗證。

前端框架及儀表板骨架，是英利最得意也最具代表性的產品，去年分別出貨四八○萬支及二九○萬支；也就是說，中國每五輛出廠的乘用車，就有一輛用的是英利的前端框架，中國市占超過二成；焊接零件高達四○～六○個的儀表板骨架，則是汽車整車構造中最重要的功能性結構件之一，也是不可或缺的安全零件之一，其工藝技術難度極高，全中國每八台就有一台來自英利，由此可見英利在汽車結構件的技術實力。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2067期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2067期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：低基期向北比價效應逐步發酵

◎特別企劃：年終掛牌新兵大集合

◎焦點議題：眼球商機 一起亮起來

【最新活動看板】

◎巨象起飛-財經大師 謝金河2020/03/15-03/22帶您淘金泰國！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

2019終章選股

2019-11-28 12:03

軟板廠同泰 營運拐點到了

2019-11-21 13:20

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

2019-11-14 12:24

年底行情重點分析

2019-11-14 12:24

江文勝：美、中啟動 「愛台」競賽

2019-11-14 12:23

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

2020迎接5G+WIFI 6

2019-11-07 11:50

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50

航太概念股 春燕捎來喜訊

2019-11-07 11:50

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

蘋果帶頭向錢衝

2019-10-31 12:20

MiniLED量產起飛 拐點將至

2019-10-24 12:19

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 12:14

伺服器概念股 先看這三檔

2019-10-17 12:03

中國安防巨頭啟動AI轉型

2019-10-17 12:02

東區門戶計畫人氣狂飆

2019-10-17 12:01

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

財報行情3大贏家

2019-10-17 11:59

奧運財鳴槍起跑 倒數

2019-10-08 13:11

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

10月主流股

2019-10-08 13:09

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

押寶老大就對了

2019-10-08 13:07
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

起於反中 終於投機——時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top