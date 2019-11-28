親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣哪些城市真的做好準備？

國際認證的暴行 22人權組織要求聯合國譴責港府

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25先探投資週刊

【文／吳禹潼】

來到年底中小型電子股作夢行情發酵的時機，隨著CMOS的題材，原相、精材明年業績表現值得期待。

台股第三季財報都已經陸續公布，具有優異基本面、驚艷投資人目光的個股，確實靠著突出的表現獲得市場青睞，近期股價的走勢也都相對強勢，不過，隨著時間越接近年底，市場的氛圍也悄悄改變。對投資人來說，每年年底到隔年第一季財報公布前將會有一大段的財報空窗期。

同時，許多公司也會對自身未來的營運狀況做更進一步的說明，並且針對明年的展望提出看法，因此，年底往往是對明年營運狀況作夢的最佳時機，往往都能有一陣作夢行情可以期待。而在這之中，「有夢可作」的中小型電子股，不但是市場中較能聚集人氣，同時也是股價較容易波動的族群，理所當然地，也就成為投資人心目中的最佳作夢標的。

分享

中小型股表現活躍

若是要探究中小型電子股的活躍程度，從盤面上的焦點來看，主攻射頻元件的立積可以說是中小型電子股中活躍程度最為明顯，表現也稱得上是數一數二的標的，受到連續五個月的營收都一再更新自身歷史新高紀錄的帶動，股價成功向上發動攻擊，自七、八月起就大幅走揚，只是，目前從短線上來看，漲幅已經過大，因此近期股價拉回並在二○○元附近整理。確實，從中小型電子股能有如此凌厲的走勢來看，一旦題材發酵得宜，再搭配上優異的基本面表現，要成功獲得資金青睞就不會是難事。

仔細攤開各家公司來看，真的有許多中小型電子股，可以說是在自身利基型市場的一方霸主，搭配上對於未來營運狀況的美好願景，股價表現當然也就不會寂寞。其中，穩坐滑鼠ＩＣ市場龍頭的感測晶片廠原相，除了滑鼠相關業務仍維持穩定外，在其他各方面的布局成效也都一一顯現，進一步帶動其營收與獲利都十分亮眼。

原相多方布局有成

原相日前指出，第三季營收表現能夠如此亮眼，主要是受惠滑鼠、遊戲機、安控等各方面的訂單出貨動能都非常強勁，由於相關業務下半年確實迎來出貨旺季，而這些產品加起來占營收比重又達到約八成左右，在出貨量全都同步向上的情況下，營運動能當然就明顯增溫。

從數字來看，九、十月營收連續兩個月創下歷史新高，十月營收達六．三七億元，月增幅達一．一％，而年成長率更是高達三九．九％；第三季ＥＰＳ已二．三五元，登歷史次高位置，推升前三季ＥＰＳ來到三．六九元。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2067期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2067期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：低基期向北比價效應逐步發酵

◎特別企劃：年終掛牌新兵大集合

◎焦點議題：眼球商機 一起亮起來

【最新活動看板】

◎高齡化商機 醫材向錢行！12/16~12/17 謝金河帶你親訪台灣醫材大商機！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

全球車廠加速推進輕量化

2019-11-28 12:26

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

2019終章選股

2019-11-28 12:03

軟板廠同泰 營運拐點到了

2019-11-21 13:20

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

2019-11-14 12:24

年底行情重點分析

2019-11-14 12:24

江文勝：美、中啟動 「愛台」競賽

2019-11-14 12:23

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

2020迎接5G+WIFI 6

2019-11-07 11:50

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50

航太概念股 春燕捎來喜訊

2019-11-07 11:50

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

蘋果帶頭向錢衝

2019-10-31 12:20

MiniLED量產起飛 拐點將至

2019-10-24 12:19

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 12:14

伺服器概念股 先看這三檔

2019-10-17 12:03

中國安防巨頭啟動AI轉型

2019-10-17 12:02

東區門戶計畫人氣狂飆

2019-10-17 12:01

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

財報行情3大贏家

2019-10-17 11:59

奧運財鳴槍起跑 倒數

2019-10-08 13:11

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

10月主流股

2019-10-08 13:09

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

押寶老大就對了

2019-10-08 13:07
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

從國家地理130年的影像資料庫 看百年來女性地位的變化

2019-11-21 12:20

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top